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《商业时报》长寿论坛：聚焦健康与财富

该活动将探讨新加坡人如何以更全面的方式应对老龄化问题

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Dylan Tan

Dylan Tan

Published Fri, Jul 10, 2026 · 06:34 PM
    • 与会者可望获得实用见解，学习如何为未来做好财务准备。在未来，能否过上优质生活，在很大程度上取决于人们三四十岁时所做的决定。
    • 与会者可望获得实用见解，学习如何为未来做好财务准备。在未来，能否过上优质生活，在很大程度上取决于人们三四十岁时所做的决定。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】随着新加坡人寿命的延长，挑战已不再是简单地增加生命年数。更大的问题在于，个人的健康、财务和生活方式选择能否跟上这些额外增加的岁月。

    这正是由汇丰保险（HSBC Life）呈献的《商业时报》长寿论坛所要探讨的焦点。该论坛将于本周六（7月25日）在新加坡报业控股媒体中心礼堂（SPH Media Auditorium）举行。

    该活动将汇集医疗保健领域的领导者、长寿专家和一位金融专家，共同探讨在可能长达数十年的退休生活中，如何保持健康、财务安全和独立生活。

    新加坡人口的预期寿命在2025年升至83.9岁。

    根据统计局今年6月的数据，这一数字高于疫情前83.7岁的峰值。

    新加坡人的寿命也比全球平均水平长约10年，但长寿也带来了一个新的现实。

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    虽然预期寿命有所攀升，但健康预期寿命估计接近73至74岁。

    这意味着许多人可能要花费近十年的时间来应对慢性疾病、行动不便或其他与年龄相关的健康挑战。本次论坛旨在探讨如何弥合个人寿命与健康寿命之间的这一差距。

    从活得更长到活得更好

    论坛的主旨演讲将由卫生部长兼社会政策统筹部长 Ong Ye Kung 发表。

    主旨演讲之后将进行第一场小组讨论，主题为“优质生活，智慧养老：为未来规划健康与财富”。

    这场讨论将汇集来自医疗保健和金融服务领域的四位演讲者，共同探讨新加坡人如何以更全面的方式应对老龄化问题。

    HSBC Life Singapore 的首席执行官 Harpreet Bindra 将从财务角度探讨长寿问题，包括退休收入规划、保险和财富保障。

    NHG Health 临床与学术发展副集团总裁、陈笃生医院（Tan Tock Seng Hospital）老年病学科高级顾问医生 Professor Chin Jing Jih 将就人口老龄化和综合护理分享其见解。

    同时，Novi Health 首席执行官兼联合创始人 Dr Sue-Anne Toh 将探讨新陈代谢健康和疾病预防在延长健康寿命方面的作用。

    Chi Longevity 首席临床官兼高级营养师 Dr Naras Lapsys 将剖析个性化健康干预措施如何支持健康老龄化。

    该小组讨论将由《商业时报》高级记者 Dylan Tan 主持。

    讨论小组将不再把健康和财务视为孤立的问题，而是深入探讨预防性医疗保健、生活方式选择和长期财务规划之间日益增强的相互影响。

    讨论的问题包括：新加坡人是否低估了长寿的真实成本？预防性健康如何加强长期财务安全？以及在寿命延长的时代，退休收入策略需要如何演变？

    赋能机遇

    第二场小组讨论的主题为“活出精彩：关于健康、目标和重塑人生的真实故事”，将把焦点从规划转向亲身经历。

    演员兼导演 Tay Ping Hui 和内容创作者 Vicsland Poh 将分享他们关于如何在晚年保持活力、有目标和积极参与社会生活的看法。

    该环节将由媒体人 Charmaine Yee 主持，旨在通过重新定义老龄化来积极挑战传统观念——不再将其视为一个不可避免的放缓期，而是一个可以重置、重新发现和重新构想未来的赋能机遇。

    Tay 和 Poh 将分享他们坦诚的真实故事，这些故事围绕着韧性、活力和有意识的生活方式展开。

    他们还将分享自己在应对人生重大转变方面的第一手经验，例如在晚年开启全新的职业道路，以及成功克服个人健康挑战。

    本次论坛的目标不仅是帮助人们活得更长，更是帮助他们充满信心、独立和有尊严地度过晚年生活。

    与会者可望获得关于管理医疗保健成本、建立可持续退休收入、投资预防性健康等方面的实用见解，并为一个更美好的未来做好准备。在未来，能否过上优质生活，可能不仅取决于晚年拥有的资源，也同样取决于人们在三四十岁时所做的决定。

    《商业时报》长寿论坛的报名目前已满额。

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