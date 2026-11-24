与会嘉宾表示，该地区并非单一市场，企业需要本地化的视角和退出计划。

（从左至右）《商业时报》副新闻编辑、本次座谈会主持人 Anita Gabriel；新加坡普华永道 (PwC Singapore) 亚太区关税与贸易主管 Frank Debets；以及新加坡立杰 (Rajah & Tann Singapore) 律师事务所企业商事业务部副主管 Alroy Chan。摄于11月18日的东南亚增长论坛。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】新加坡普华永道 (PwC Singapore) 亚太区关税与贸易主管 Frank Debets 在周三（11月18日）的一场论坛上表示，对于向东南亚扩张的企业而言，最大的障碍并非关税，而是不一致且不明确的规则。

他是在由《商业时报》和新加坡经济发展局 (经发局) (EDB) 联合举办的“东南亚增长论坛”上，一场关于开拓东南亚市场的座谈会上发表上述言论。该座谈会由《商业时报》副新闻编辑 Anita Gabriel 主持。

Debets 说，关税只是“一个数字”，相对容易预测。而准证、执照、标签和地方法规则更难查明，有些仅以当地语言或在官方公报上发布，且执行者对模糊的措辞也可能有不同的解读。

他将跨东南亚的贸易比作电影《明日边缘》，片中主角不断重复同一天：发送一批货物，看它卡在哪里，吸取教训，然后重试。

他说，做好准备是值得的，无论是通过技术、外包，还是由内部员工来监控规则并收集合规所需的数据。

他举例说，一家服装公司发现，尽管存在亚细安 (ASEAN) 贸易协定，但公司仍在支付高额关税，因为其小型供应商认为提交原产地证书没有好处。

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该公司培训了数百家供应商以获取原产地证书，该证书能让货物享受免关税准入。公司还告知供应商，将停止向任何未提供证书的供应商采购。他说，这一举措在一年内节省了超过500万新元。

新加坡立杰 (Rajah & Tann Singapore) 律师事务所企业商事业务部副主管 Alroy Chan 表示，这种模糊性正是该地区经商的现实。

他说，这种情况在中美关系紧张之前就已存在，企业应理解规则背后的政策理据并权衡风险。他认为，摩擦不应成为置身事外的理由。

并非单一市场

Debets 表示，各国规则各不相同，因为该地区并非单一市场。

这里大约有11个地区，它们常常为争取相同的投资而竞争。由于跨国公司财报中没有单独的亚细安 (ASEAN) 业务分项，企业难以对该地区形成统一的看法，也难以决定首先进入哪个市场。

Chan 表示，企业若将一刀切的亚细安 (ASEAN) 架构和战略应用于处于不同发展阶段的国家，便会遇到挫折。

Chan 说，选择去哪里取决于公司的产品。对于半导体和医疗保健领域，新加坡和马来西亚是合适的选择；但对于电子产品，通常会选择越南的胡志明市或河内。

他的建议是，选择一两个主要市场，在那里取得成功，然后以新加坡为平台进行辐射。

他以一个可穿戴人工智能 (AI) 领域的客户为例，该客户选择扩张到印度尼西亚，因为印尼是最大的市场，拥有最发达的制造业产业群，且资本管制比越南更灵活。

本地化视角与退出计划

两位与会嘉宾都表示，企业需要在当地市场有自己的人员。

Chan 说，公司需要有自己能够控制的“实地派驻人员”，可以通过名义雇主安排、经销商或代理商等形式实现。

Debets 提醒说，寻找本地合作伙伴这条捷径可能会在后期限制公司的发展，例如在每个品牌只允许一个进口商的情况下。

Chan 说，企业往往因为选择了第一个遇到的经销商而非最合适的而陷入困境，因此应该签订严谨的协议，但要留有终止合作的余地。

Chan 表示，企业不仅要计划如何进入，也应规划如何退出。他说，人们往往过分关注如何进入市场，但如果合同没有签署，再完美的合同也毫无意义。

他表示，在关税和政治紧张局势带来波动的背景下，退出权和灵活性至关重要。例如，制药公司应确保获得产品注册的委任状。

为何选择新加坡

Chan 表示，新加坡是值得这笔保费的。他列举了新加坡的优势，包括其稳定性、互联互通、值得信赖的法院和仲裁机制，以及强有力的知识产权保护。

Debets 表示，企业最看重的是可预测性和确定性，并称赞经发局愿意花时间了解企业的需求。

对于哪些业务职能应保留在新加坡，与会嘉宾的看法有所不同。

Chan 表示，除了原型产品，不应在土地昂贵的新加坡进行生产制造，而应将领导、销售、融资和合同签署等职能设在这里。

Debets 对此表示异议，他认为没有制造业基础的国家难以保持其重要性，而新加坡在质量控制和终端生产方面仍可发挥作用。

Chan 后来也同意，制药、半导体和机器人等高端制造业可以留在新加坡。

美国的出口管制

当被问及涉及新加坡公司 Megaspeed 的涉嫌芯片转移案，以及美国对新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国提出的新许可证要求时，Debets 表示，这个问题并非该地区特有。他说，出口规则已存在数十年，但过去在这里很少被执行，而如今监管机构会仔细审查公司告知客户的内容。

为一家大型汽车制造商进行的审查发现，其50万种产品中有10万种受到管制，刹车片就是其中之一。任何规模的公司都应检查其产品是否受到管制。

Chan 表示，企业应该了解自己的客户和供应商，在合同中加入审计条款，并能够证明已采取补救措施。

他补充说，新加坡的优势在于，美国和中国的人工智能实验室能在这里既竞争又合作，他认为这是其他任何地方都无法提供的。

Debets 说，危险信号包括客户要求公司将产品卖给一家公司却运往另一家公司，或出现无法解释的交易量变化。他表示，这些核查会增加工作量和成本，但“你承担不起不这么做的后果”。