EMERGING ENTERPRISE AWARD 2026

这些新兴企业奖的入围者洞察到现有体系的不足之处，并以此为基础创建了自己的企业。

新兴企业奖旨在表彰亚洲各地兼具创新精神、可持续增长和规模化发展能力的年轻企业。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一家企业将现实世界重构成数字复制品，用于企业和教育领域。另一家则赋能员工，接替即将退休的创业者。第三家帮助人们辨别真实与虚假。第四家将工作闲聊转化为可操作的数据。

它们都在各种“间隙”中运作：连接物理与数字世界、创始人与接班人、真实与虚构，以及对话与行动。

它们共同之处不在于行业，而在于一种洞察力。它们发现了效率低下、盲点、未被满足的需求，以及现状与理想运作方式之间的差距。它们找到了现有体系的短板，并围绕这些短板建立了业务。

它们是本年度“新兴企业奖” (Emerging Enterprise Award) 的入围者之一。

该奖项已是第19届，旨在表彰亚洲各地展现出企业家精神的年轻企业。

2026年度的奖项由《商业时报》(The Business Times) 和华侨银行 (OCBC) 联合主办，并得到了 Mastercard、罗盛 (RSM Singapore)、新加坡科技研究局 (A*Star)、新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 以及世邦魏理仕 (CBRE) 旗下的 Paia 的支持。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

将闲聊转化为行动

OnSite：一款为现场团队打造的智能工作聊天应用

（左起）OnSite 联合创始人兼首席执行官 Poh Yong Han；联合创始人兼首席产品官 Liam Appelson。 图片来源：ONSITE

它看起来和任何其他即时通讯应用没什么两样，操作方式也一样。

但是，我们为现场团队打造的智能工作聊天应用 OnSite，在对话结束后仍会继续为您工作。

我们设计这款应用是为了处理杂乱的现场数据：例如五种语言的语音备忘录、新加坡式英语 (Singlish) 短信以及在多个群组中分享的模糊照片。

OnSite 将所有这些信息转化为任务、证据、报告和每日日志——无需人工花费数小时来整理图片和拼凑更新。

我们希望在人们已有的工作习惯（即聊天）中满足他们的需求，将非结构化的对话转化为结构化数据，而无需他们改变工作方式。

OnSite 于 2024 年在新加坡注册成立，主要服务于建筑与环境产业群，已为新加坡和香港的 100 多个项目提供支持。我们正加倍投入新加坡市场，并将香港作为第二大市场。

我们为工地的实际运作方式而构建产品，因为我们自己就曾亲临现场。

我们两位联合创始人都成长于建筑行业家庭：一个在纽约的木工作坊，另一个在新加坡的装修公司。

当你需要查找某些东西时，它要么已经不见了——有人为了释放空间删除了照片——要么就被埋没在数百条需要你手动翻阅的信息中。

我们希望 OnSite 成为现场工作人员的首选聊天应用：一个汇集所有即时通讯应用的中心，让团队拥有一个能集中管理并高效利用其所有沟通信息的地方。

这背后还有一个社会使命：无固定办公桌的员工占了劳动力的绝大多数，但他们得到的软件支持却最少。

成功的景象是：没有人需要重复录入数据，争议可以通过查看记录来解决，现场工作人员因为一切都有存档而感到受保护——而人工智能不仅服务于拿着笔记本电脑的人，也服务于手持电钻的人。

防范伪造信息

Deepfaic（注册公司名为 Leapwave）构建的技术能够检测语音、视频、图像或文档是否由人工智能生成或篡改

Deepfaic（注册公司名为 Leapwave）首席执行官 Omar Dapul。 图片来源：DEEPFAIC

电话中克隆的声音、客户注册时提交的篡改媒体、隐藏在数字通信背后的冒名者。

这些都是 Deepfaic 致力于检测的威胁。

我们构建的技术可以检测语音、视频、图像或文档是否由人工智能 (AI) 生成或篡改。

大多数安全系统只检查谁有访问权限，但不会验证所依赖的内容是否真实。

我们的平台结合了音频、视频、图像和文档的信号，并且可以在客户自己的环境中运行，这对于那些不能轻易将敏感材料发送到公共云的金融机构和政府团队至关重要。

我们还密切关注亚洲语言和现实世界的使用环境。

如今，我们主要与银行、电信公司、政府机构和技术合作伙伴合作。

Deepfaic 的当务之急是将试点项目转为正式部署。

新加坡是我们的基地，但更广泛的亚太地区——包括澳大利亚和新西兰——对我们来说是重要的增长市场。

我们通过技术和硬件合作伙伴进行构建，以便将检测功能嵌入到已在使用的系统中。我们还致力于实现私有化和安全部署。

生成式人工智能 (Generative AI) 的发展速度惊人，这意味着 18 个月前启动的检测项目可能已经过时。

我们构建平台的方式使得我们可以在新攻击出现时，更新和组合专门的模型，并针对客户遇到的语言和环境进行测试。

对我们而言，成功意味着银行或电信公司能够识别出冒名电话；公司可以验证视频会议中的真实参与者；家庭能够减少接触人工智能诈骗的风险。我希望真实性检查能成为数字通信的规范，就像今天验证身份和访问权限一样。

如果 Deepfaic 能够让这些保护措施在亚洲及其他地区实时、静默地运行，那将意义非凡。

重构现实世界

Finute：一家为教育、企业和国防领域构建数字世界的游戏化与模拟公司

Finute 首席执行官 Winston Ng。 图片来源：FINUTE

踏入我们的一个数字世界，您可能会发现自己正驾驶着一辆新加坡的公共巴士，沿着真实的路线行驶。在另一个世界里，您将扮演一名警察，在街上巡逻，身边伴有渲染出的战术车辆和 K-9 警犬。还有一个世界，您可以直接在庞大的大学校园里导航到单个房间。

在 Finute，我们构建现实地点和流程的数字重构，并为教育、企业和国防领域开发定制解决方案。

这个想法源于一个简单的信念：人们从实践中学到的远比从说教中多。各个组织有重要的知识需要传授，而传统形式往往难以规模化。我们填补的正是覆盖范围上的差距，因此我们着手构建一个能寓教于乐的数字世界。

我们的与众不同之处在于保真度和过往的业绩记录。

一方面，我们了解驱动人们参与的因素，以及政府和国防客户在安全性、问责制和交付方面的需求。

另一方面，我们忠实地重建现实地点，我们世界中的建筑与地面上的实物完全一致。我们运行自己的人工智能管道，读取现有场地数据并生成三维几何模型，几天之内就能完成建模工作室需要数月才能完成的工作。

我们希望 Finute 成为区域内各机构在需要人们理解某个地方、某个系统或某个程序时，首先想到的公司。

对我来说，成功就是当某人——通过 Finute 的作品，在没有意识到自己正在被教导的情况下——学会了，比如说，识别诈骗电话、在陌生的医院里找到路，或为一项任务做准备。

在商业上，这也意味着一家新加坡本土公司正在将这种能力出口到远超本土的市场。

我想向世界证明，即使还在上学，也可以经营一家成功且蓬勃发展的企业。

助力企业主退出，赋能员工接班

Oneteam：一家借助科技从业主手中收购中小企业的公司，助其退休

（左起）Oneteam 联合创始人：首席财务官 Matthew Pay 和首席执行官 Kevin Boo 图片来源：ONETEAM

对于那些缺乏继承计划、且其业务并非传统私募股权或战略买家典型目标的中小企业 (SME) 业主来说，退休总会带来一个难题。

当他们准备退出时，谁来接手？

这正是 Oneteam 发挥作用的地方。我们的使命很简单：回馈上一代企业主，赋能下一代接班人。

我们模式的核心信念是，那些多年来默默推动企业发展的员工，应该有机会领导这些企业，并分享其未来的增长。

我们从业主手中收购中小企业，并帮助这些由创始人领导的企业转型为员工持股、技术驱动的全球性企业。我们通过指导、结构化的领导力发展、技术、资本和有意义的长期所有权激励来实现这一目标。

Oneteam 于 2024 年注册成立，目前专注于建筑与环境产业群中的 B2B 服务公司，包括但不限于：安保、商业洗衣、电梯维护、消防安全、废物管理、害虫防治和清洁服务。

我们专有运营体系的成功证明是，我们收购的公司在收购后的第一年，收入和营业利润均实现两位数的增长。

我们的目标是将本地中小企业转型为技术驱动、高度数字化的区域性和全球性品牌，为长期规模化发展做好准备。

我们将技术应用视为应对成本上升和结构性劳动力限制的竞争护城河，因此我们在总部和投资组合公司中广泛利用企业软件、人工智能、自动化和机器人技术。

对我们而言，成功意味着创造可靠的职业机会，为员工提供明确的途径来提升技能、担任领导角色并最终获得所有权，分享他们共同创造的价值。

假以时日，我们的目标是让 Oneteam 上市，成为东南亚退休中小企业主的首选继承合作伙伴，因其延续企业传统、保留工作岗位并维持这些企业提供的必要服务而受到认可。