Eric Leong的钢铁雄心，引领Mlion迈向国际市场

从小轮车零件到钢桩，他敢为人先，建立起一家区域性企业。

Mlion联合创始人兼首席执行官Eric Leong，通过承接他人不愿涉足的钢铁项目和市场，成功将公司发展壮大。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】Eric Leong首次涉足商界是在他大学一年级的时候。当时他向父亲要了2万新元，希望创办一家进口小轮车（BMX）整车及零件的公司。他的父亲因目睹自己父亲破产而对创业心存戒备，但还是同意了，前提是Eric Leong必须先撰写一份商业计划书。

还有一个条件。“我父亲算过，我大学一至四年级的零用钱总额加起来也差不多是2万新元，”Leong回忆道。

“所以他告诉我，他会一次性把这笔钱给我，但之后就别再向我要零用钱了。如果生意失败了，那是你自己的问题，你得自己打工养活自己。”

这次创业经历成了Leong的创业速成班。他的第一批货运到后，把他家从地板到天花板堆得满满当当，迫使他必须迅速思考仓储、库存和现金流问题。

在他卖完第一批货之前，制造商就已经在催促他为下一季产品支付定金了。

“我必须快速销售，周转现金，”他说。“小轮车生意教会了我很多关于现金流的知识，比如要多快地周转库存，以及如何进行管理。”

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二十多年后，早年培养的这种直觉，在他经营Mlion公司的方式中依然清晰可见。Mlion是他于2011年联合创办、总部位于新加坡的基础钢材解决方案公司。

现年41岁的Leong作为公司董事长兼首席执行官，荣获新加坡商业奖的“年度青年商业领袖”称号，以表彰他将一个在许多人眼中平淡无奇的成熟行业中的参与者，成功打造为一家具有全球雄心的区域性企业。

从零开始

Mlion专注于用于海滨和地下工程的基础钢材，业务涵盖港口、桥梁、隧道、填海工程、基坑支护和重大基础设施项目。

这不是一个能吸引年轻创始人的行业，Leong也习惯了别人以为他是继承家业。“很多人以为这是家族企业，因为没多少人会想到一个26岁的年轻人愿意投身钢铁这样的行业……这算不上最光鲜的生意。”

但他看到了不一样的前景。在一家钢铁公司做了两年销售后，这位机械工程专业毕业生觉得这个行业过于交易化。

许多参与者的行为模式如同库存商——持有数千种产品，主要靠价格竞争。

Leong希望Mlion能更专注、更具技术性和咨询性。“我们采取了截然不同的方法，根据客户需求进行定制。我们不想从大宗商品的角度出发，单纯地打价格战，而是希望成为解决方案提供商。”

这个决定塑造了公司的发展方向。Mlion在海滨和地下工程领域找到了自己的定位，而不是盲目追逐每一个建筑细分市场。公司建立了自身的工程能力，与工厂合作开发差异化产品，甚至在一些项目启动前几年就为承包商提供咨询。

这种方法帮助Mlion在复杂的基础设施工程中赢得了信誉，包括滨海湾周边的项目和新加坡的铁路项目。

Leong以金禧桥、即将兴建的卫国广场以及地铁线路的隧道工程等项目为例，说明Mlion在其中提供的远不止是产品供应。

“人们找上我们，不是因为那些容易的项目，”他说。“而是在他们遇到无法解决的难题时才来找我们。”

超越新加坡，不止于钢铁供应

从一开始，Leong就知道单靠新加坡市场是不够的。Mlion很早就进入了菲律宾，那里的基础设施需求不断增长，且竞争格局尚未稳固。

他表示，如今集团约有20%的收入来自新加坡，其余均来自国际市场。

公司已将业务扩展到整个区域，最近更进入了中东和非洲市场。

在日铁物产（Nippon Steel Trading）于2024年对Mlion进行战略性少数股权投资后，公司的全球扩张步伐加快了。

Leong表示，这项合伙业务的价值绝不仅在于资本，因为他想要的是一个能够为公司打开大门并创造行业协同效应的投资者。

Mlion较新的举措也反映了Leong希望改变这个传统行业的运作机制的愿望。

其二手钢材交易平台GoListid的创建，源于公司观察到可重复使用的钢材常常因为承包商找不到下一个买家而被当成废料处理。

而GoTagID则使用射频识别（RFID）标签，在销售完成很久之后仍能识别和追踪钢材。这个想法源于Leong看到RFID技术在零售业的应用后提出的一个简单问题：如果迪卡侬（Decathlon）和优衣库（Uniqlo）能给消费品贴标签，为什么钢材不行？

这个想法并未立即被接受。钢材又脏又重又粗糙，二维码在工地上难以保存，而在钢材上使用RFID也被认为存在技术难题。就连业内人士也告诉他不要浪费时间。

“当别人说‘不，这不可能’时，我总要去挑战一下，”他说。“当我的团队告诉我RFID在钢材上行不通时，我说，不行，我们必须让它行得通。”

该系统在2023年推出前，经过了约两年的迭代开发，但Leong相信，这让Mlion领先市场好几年。

随着建筑业迈向更环保的钢材和更低的碳排放，再利用和可追溯性已不再是边缘概念。

这种先行一步的意愿，与Leong对信任的深度保守态度相平衡。

他经常谈到声誉和信守承诺的代价。

一次深刻的经历涉及一个香港地铁项目，当时Mlion提出的技术方案在理论上可行，但在安装时却失败了。公司最终废弃并重制了这批管道，损失了约25万新元。

“我们本可以一走了之，”他说。“但我们内部清楚，如果那样做，从长远来看会损害声誉。”

这个决定后来得到了回报。当新加坡出现类似的隧道工程时，被问及承包商为何应该信任Mlion，Leong立刻就有了答案：“因为我们已经交了学费，学到了教训。”

早期的另一次挫折发生在菲律宾，当时Mlion在其核心业务之外的一笔塑料颗粒供应交易中被骗。

集装箱运抵时装满的却是石头，但由于采购是Leong负责的，他向合作伙伴承担了责任，并弥补了损失。这位合作伙伴后来成为Mlion在菲律宾发展的关键人物。

不断演变的领导风格

对Leong来说，这些事件比任何管理理论都更能教会他何为领导力。

在Mlion的早期，他甚至亲自设计产品目录、开发网站、处理销售，并从零开始学习物流。

“我从不害怕亲力亲为，”他说。“人们不了解成功创办一家企业需要付出什么。”

他的领导风格也在不断演变。在早期，他更具协作性，也更不确定。

随着公司规模的扩大，他在方向上变得更加坚定，同时仍努力保持开放心态，承认错误。

“我认为谦虚地承认自己的错误很重要。有些时候我也会犯错，我不得不回去向团队其他人道歉。”

个人付出的代价是时间。Leong经常出差，目的地通常是菲律宾、马来西亚、中东和非洲。他努力赶回家与妻子和两个孩子共进晚餐，然后再搭乘红眼航班离开。

他称之为工作与生活的融合，而非平衡。“我从来没有真正休过假。作为首席执行官，情况瞬息万变，你必须随时准备好做决策。”

尽管如此，那份激情从未离开他。在创办Mlion十五年后，他常常是第一个到办公室的人，通常是在送完孩子上学后便抵达公司。

大学时期促使他进口小轮车零件的那份不安分，如今依然驱使着他走向艰难的市场、艰难的产品和艰难的问题。

“我总是审视事物，然后自问，我还能做什么可以做得更好？”