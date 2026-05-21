Grab 乘上人工智能浪潮，首席执行官 Anthony Tan 引领公司迈入下一增长阶段

这家东南亚超级应用长期以来一直投资于科技，并坚信这是增长的关键所在

【新加坡】在东南亚，英文单词“Grab”的含义可以说与世界其他地方大相径庭。由于一家公司的成功，当人们提到打车或叫外卖时，常常会用到 Grab 这个词。

总部位于新加坡的 Grab 最初以出行业务起家，随后扩展到外卖配送领域。联合创始人兼首席执行官 Anthony Tan 表示，对科技，尤其是人工智能的应用，使公司多年来得以构建起一套完整的产品服务。

在谈到 Grab 从马来西亚一家出租车呼叫公司演变为如今在新加坡的规模时，他表示：“我会说，我为 Grab 作为一家硬核科技公司的发展历程感到相当自豪，尤其是在如今实体人工智能和具身智能的时代。”

今年 45 岁的 Tan 在新加坡商业奖上被评为2026年度企业家。

自2018年在东南亚击败 Uber 以来，Grab 的服务已从交通领域扩展至食品和生鲜杂货配送，甚至还包括金融服务。

该公司还在投资自动驾驶技术，并已在新加坡推出了自动驾驶接驳车服务。

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如今，Grab 更加倚重科技，尤其是人工智能，以推动其下一阶段的增长。

“日常向导”战略

该公司正将自己定位为“日常向导”，力求增加其应用程序的用户粘性，并将其更深入地融入人们的日常生活中。

在今年的年度 GrabX 活动上，Grab 宣布了13项针对企业、消费者和旅客的新解决方案。这些方案包括现金贷款、驾驶员辅助和门店运营监控等。

所有在雅加达发布的解决方案均由人工智能驱动，这凸显了 Grab 在日常运营中拥抱和利用科技的决心。

长期以来，Grab 一直利用人工智能进行配送订单的批量处理、构建自己的东南亚城市地图以及预测路况。

这些解决方案旨在为公司、消费者以及 Grab 的商家和司机伙伴带来更好的结果。

例如，理论上，批量配送意味着 Grab 的合作伙伴每次出行可以完成更多订单，从而可能获得更高的收入；而对于愿意多等一会儿的消费者来说，则可以降低成本。

更精确的地图和路况信息可以带来更高效的出行，使司机和客户双方都受益。

4月8日，Grab 集团首席执行官兼联合创始人 Anthony Tan 在雅加达举行的公司年度产品展示会 GrabX 2026 上发表讲话。 摄影：海峡时报

在 Tan 看来，如此倚重科技是出于必要，也是 Grab 前进的唯一途径。

他说道：“客户每天都对我们提出不可能实现的要求。”

“Grab 打车要更便宜，Grabfood 外卖要更便宜，商家想赚更多钱，司机也想赚更多钱。你被这些无解的难题困住了，所以你需要找到突破边界的方法。这不仅仅是因为人工智能很时髦，人人都想谈论它，而是基于实际需求。”

Grab 最近还推出了一款由人工智能驱动的购物助手。其目的是通过承担繁重的工作，帮助用户简化在 GrabMart 上的生鲜杂货购物体验。

例如，用户可以上传一张食谱的截图，该助手便会自动从各家商户为用户搜寻所需的食材。

为消费者简化购物流程可以增加他们与应用的互动，这也契合了“日常向导”的战略。互动增加后，对商家和 Grab 本身都有好处。

但是，人工智能可能为 Grab 带来最大回报的领域，当属其金融服务业务。该业务目前是 Grab 增长最快的板块，其利润率也高于配送和出行业务。

目前，贷款业务是 Grab 金融服务收入的主要驱动力。该公司使用自研算法来评估其司机和商家合作伙伴的信贷资质，以决定是否发放贷款。

Grab 在二月份宣布，将收购美国数字金融服务公司 Stash Financial。

Stash Financial 目前拥有超过一百万付费用户，管理着50亿美元的资产。该交易预计将于今年第三季度完成。

尽管交易完成后，Stash 将继续作为独立品牌在美国运营，但此次收购将为 Grab 带来持续的高利润收入。

更重要的是，这也让 Grab 能够利用 Stash 的人才和技术，加速其自身的金融服务发展路线图。

Tan 急于展示的一个方面是 Stash 的人工智能如何为消费者简化投资过程。

在我们的交谈中，Tan 向 Stash 的人工智能发出指令，询问如果他有100美元应该投资哪里。该应用在大约一分钟内就给出了一个涵盖债券和股票的多元化投资方案。

Grab 目前持有在新加坡和马来西亚运营数字银行的牌照。其新加坡银行通过货币市场基金为客户提供投资机会。

Tan 表示，Stash 的人工智能能力最终可能会被整合到 Grab 的金融科技生态系统中。这可能让 Grab 得以为其数百万用户提供跨股票和债券的微型投资服务。

他说：“我们的目标基本上是帮助普通人，无论他们身在何处，都能赚钱。关键在于帮助普通人实现复利回报。你如何不仅帮助人们进行微储蓄，还能进行微投资？”

他补充说，这符合 Grab 赋能日常企业家的使命。

在最新的季度财报中，截至2026年3月31日的三个月内，Grab 的金融服务收入同比增长43%，达到1.07亿美元。同期其贷款规模增长了130%，达到14.4亿美元。

总体而言，Grab 的所有业务板块均实现了增长。

截至2026年3月31日的三个月内，公司总收入达到9.55亿美元，同比增长24%。该季度利润为1.2亿美元，比去年同期增加了1000万美元。

这份于2026年5月5日公布的业绩，是在公司经历了里程碑式的2025年之后取得的。

Grab 于2012年以 MyTeksi 的名义成立，并在2025年首次实现财年盈利。该公司去年报告盈利2.68亿美元，扭转了2024年亏损1.05亿美元的局面。

扭亏为盈

尽管 Grab 目前已经实现盈利，但其盈利之路并非一帆风顺。其中一个波折是，公司不得不在2023年6月裁员约1000人，占其总员工数的11%。

当时，Tan 表示裁员并非“实现盈利的捷径”，而是一次为适应商业环境而进行的战略重组。2023年的裁员规模甚至超过了疫情期间裁减的约300名员工。

与许多其他科技公司一样，Grab 的员工规模在疫情期间迅速膨胀。与此同时，疫情后投资者也开始将盈利能力置于增长之上。

同一时期生成式人工智能的发展也意味着投资者将资金投向了其他领域。

Tan 承认那段时期是痛苦的，关键在于保持敏捷并能够迅速调整方向。他解释说，Grab 多年前曾大力投入金融服务、平台外活动和云厨房，但由于财务限制，不得不收缩其中一些业务。

他指出：“那些都是痛苦的决定，尤其是当你告诉为某个产品付出了一切的团队我们要退后一步时。这并不是说我们犯了错，或者追求这些是错误的。战略是正确的，只是时机不对。”

他还慷慨地向身边帮助 Grab 发展至今的人们致谢。

“这个奖项是对所有付出巨大牺牲的人的认可。无论是从最早期的 Grab 员工，到我的妻子、我的母亲，再到那些杰出的投资者和导师们。”

他特别提到了他的妻子 Chloe Tong，以及 Grab 的联合创始人 Tan Hooi Ling。在2014年底他（Tan）经历了一次健康危机后，Tan Hooi Ling 于2015年重返公司。

“我在一家 Walgreens 药店外体力不支晕倒了，”这位首席执行官说道，他将此归因于为融资而进行路演所带来的身心损耗。“当时，我的身体还不适应一周内辗转三四个国家、乘坐六到八次航班的节奏。”

这件事发生在加利福尼亚州的帕洛阿尔托，Tan 的妻子——当时还是他的女友——将他送往一家医疗中心。

Tan 提到了从2016年到2024年担任 Grab 总裁、并曾在2014年底在 Softbank 工作的 Ming Maa，说道：“他们把我送到急诊室，确保我不会死。我记得 Ming 说，我们 Softbank 在你身上投了很多钱，你可别死在我们手上。”

Anthony Tan 暗示，他的健康危机可能是促使 Tan Hooi Ling 重返 Grab 的一个催化剂。

这位首席执行官说：“我非常感激，因为那时我真的需要帮助。我当时既要管技术，又要管运营，还要亲自招募司机、筹集资金，同时还要与各国政府和部长们打交道。”

东南亚、台湾与未来

如今，Grab 的业务遍及东南亚八个国家的500多个城市，并已成为该地区出行业务和配送领域的领导者。

据该公司称，在东南亚，每天至少有十五分之一的人通过支付、订餐或乘车与 Grab 互动。

尽管 Grab 一直表示东南亚仍有增长机会，但它最近也开始将目光投向该地区以外。

除了收购 Stash，Grab 还在三月份宣布，将以6亿美元收购 Delivery Hero 在台湾的 foodpanda 配送业务，这标志着它首次将食品配送业务拓展到其东南亚本土市场之外。

该交易仍有待监管部门批准，但预计将于2026年下半年完成。交易完成后，Grab 的业务将覆盖台湾的21个城市。

“他们（台湾人）非常看重便利性，并且有能力为此付费。他们的消费价值远高于雅加达或马尼拉，”Tan 说道，并补充说这笔交易对 Grab 来说在财务上是合理的。

然而，Grab 可能不会积极寻求东南亚以外的机会，因为 Tan 表示公司仍然“超级专注”于该地区，同时只想在台湾市场做得非常出色。

他援引二月份对投资者的讲话表示，公司仍希望通过增加其服务飞轮的互动来扩大在东南亚的市场。

尽管 Grab 在新加坡的出行业务市场已经深度渗透，但在菲律宾、泰国和印度尼西亚等经济体，尤其是在首都以外的地区，仍有充足的增长空间。

该公司还在投资 GrabMart 以推动用户消费和参与度，并希望进一步将其金融服务融入整个平台。

当被问及是否曾想过 Grab 会发展成为一个渗透东南亚八个国家的“日常向导”时，Tan 承认，最初的商业想法只是为了解决一个安全问题。

“有一次我们去了吉隆坡的 Zouk。我和 Cheryl 在一起，一个女孩走过来对我们说：‘天啊，你知道吗，那天晚上我男朋友喝得酩酊大醉，我不得不使用 MyTeksi 回家’。”

Cheryl Goh 是 Grab 最早的员工之一，现任集团营销、可持续发展、忠诚度与支持部门负责人。

“我记得我看着 Cheryl，我们当时的感觉是：‘哇，我们做得真不错’。那件事已经让我们很高兴了，所以从那一刻起，我们已经走了很长一段路，”Tan 说道。