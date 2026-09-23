亚细安的能源转型：必须从宏愿走向落实
本区域需要一次务实的盘点，以反映当前的需求、能源安全风险和投资瓶颈。
- 亚细安的能源需求增长速度，已超过其电网、市场和机构的适应能力。 图片：PIXABAY
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】亚细安的可再生能源宏伟目标，是在另一番光景下制定的。此后，地缘政治冲击、燃料价格上涨，以及从数据中心到电气化的新电力需求来源，改变了本区域的能源格局。能源转型一如既往地重要。现在的问题是，亚细安能否建立必要的体系，以满足需求的增长速度来落实转型。
当前有三大转变尤为突出。
首先，能源安全重回政策核心。煤炭和天然气仍在继续使用，因为各国政府当前需要可靠的电力供应。
其次，配套体系建设滞后。电网接入、审批许可、电价结构和跨境贸易规则，都未能跟上可再生能源项目的开发步伐。
第三，人工智能和数据中心带来了庞大的新增电力需求，这在当初制定许多目标时几乎未被考虑在内。
这并非意味着转型失败，而是说明亚细安需要一次立足于当今现实的盘点，而不是一份基于旧有假设的目标计分卡。
贯穿其中的主线是需求。亚细安的能源需求增长速度，已超过其电网、市场和机构的适应能力。一次有效的盘点应以此为起点，进而探究哪些措施行之有效，哪些方面仍需改进。
市场创造投资价值，进展真实可见
在经济上可行、规则明确的领域，进展显而易见。分布式太阳能正在整个区域扩大规模，尤其是在政府创造了可融资条件的地方。
马来西亚便是一个明证。其大型太阳能计划已批准超过5.7吉瓦（GW）的容量，而企业可再生能源采购框架则进一步开放了市场。
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随着成本下降和制造业产业群规模的提升，电池储能也变得越来越可行。这一点至关重要，因为储能有助于提高可再生能源的可靠性，尤其是在太阳能和风能发电量增加的情况下。
在需求方面，得益于价格更实惠的中国制造车型，电动汽车正开始减少本区域对石油进口的依赖。国际能源署预计，到2030年，东南亚售出的汽车中将有四分之一是电动汽车。
其中的启示显而易见：当经济、政策和融资协调一致时，清洁能源的发展就会加速。然而，目前的进展尚不足以满足本区域日益增长的需求。下一个挑战也由此开始。
可再生能源既能实现脱碳，也能保障能源安全
近期的地缘政治冲击表明，当电力系统严重依赖进口燃料时，亚细安的处境会变得何等脆弱。
虽然在许多市场中，这些燃料对于保障电力可靠性仍然重要，但对进口的依赖会使经济体易受价格波动、供应竞争和外部干扰的影响。
因此，可再生能源不仅是气候解决方案，也是能源安全解决方案。
国内和区域性的清洁电力能够提高供应多样性，减少对进口燃料市场的敞口，并使能源成本更具可预测性。
其经济性也在不断改善。太阳能和其他可再生能源的竞争力日益增强，一旦建成，就能消除进口燃料价格波动带来的风险。然而，仅靠廉价的发电无法建立一个安全的电力系统。
机遇是真实存在的，但这需要三个切实的解锁条件：扩大和升级电网、加快执行速度，以及深化区域合作。
第一个解锁条件是电网基础设施。可再生能源资源并非总是邻近城市、工业区或数据中心。
越南太阳能发电的迅速扩张就显示了发电速度如何快于电网建设，导致清洁电力无法送达需求中心。
亚细安需要的不仅是更多发电项目，更是能够输送和管理清洁电力的网络。
第二个解锁条件是加快项目交付。马来西亚的大型太阳能计划和企业可再生能源采购框架表明，更清晰的市场路径能够吸引投资。
更广泛的挑战在于，通过缩短审批、并网和商业运营的时间，将更多区域储备项目转化为实际供应。
第三个解锁条件是区域合作。亚细安的电力系统在很大程度上仍是各自为政，而需求和可再生能源资源在整个区域的分布并不均衡。
老挝—泰国—马来西亚—新加坡的电力交易试点项目表明，跨境电力贸易是可行的，但同时也凸显了扩大其规模所需付出的努力。
亚细安电网计划的实现，需要有可融资的项目、兼容的市场规则、可投资的输电走廊，以及明确的成本效益分摊安排。
数据中心将考验系统能否足够快地跟上步伐
由于新需求正迅速涌现，这些解锁条件变得日益紧迫。超大规模数据中心便是最明显的例子。
Wood Mackenzie预计，东南亚数据中心的电力需求将从2025年的2.6吉瓦增至2035年的10.7吉瓦，占区域电力需求增长的10%。
马来西亚和新加坡的情况说明了此事的重要性。到2035年，数据中心可能占到这两个市场总电力需求的十分之一以上。这是城市规模级别的负荷，需要全天候的可靠电力，而且通常是在本已承压的系统中。如果管理不当，这些需求将由任何可用的电力来满足，而在亚细安大部分地区，这仍意味着基于化石燃料的发电。
机遇在于将数据中心的增长转化为对新型清洁电力的市场信号。超大规模数据中心运营商已是全球可再生电力的主要买家。
更完善的采购框架、电网接入和更多可融资的合同，可以让这些需求推动新的可再生能源、储能和输电投资。
转型期间仍需保障电力可靠性
即使大型买家有助于加速可再生能源的供应，亚细安仍需在需求增长的同时维持电力供应。工业、服务业、制冷、家庭和数字基础设施都需要可靠的电力，而清洁能源供应的扩大需要时间。
因此，尽管化石燃料的角色应逐步减弱，但在未来一段时间内，它们很可能仍是亚细安能源结构的一部分。这反映了本区域燃煤电厂机组的老化程度、需求的增长速度，以及可用于提前淘汰燃煤电厂的转型融资有限。挑战在于如何在保障可靠性的同时，逐步减少对化石燃料的依赖。
务实的答案是按部就班地推进转型。亚细安需要保持现有系统的可靠性，在系统能够承受的范围内尽快扩大可再生能源规模，并为逐步淘汰煤炭创造可靠的路径。
在短期内，亚细安需要一个更多元化、更灵活的能源系统，以便在清洁电力扩大规模的同时管理好可靠性。
任何对化石燃料的继续使用都应被视为过渡措施，而非最终目标。目标是在需求持续增长的同时，有计划地减少依赖。
盘点之后应付诸行动
亚细安的能源转型正在推进，但面临的压力比许多早期计划所预想的要大。
需求在上升，化石燃料仍是系统的一部分，清洁电力的发展也不均衡。这并未削弱转型的理由，反而对实际交付提出了更高的要求。
一次切实的盘点应认识到事情的两面性：本区域在维持当今能源系统运行的同时，也在为未来的能源系统奠定基础。任务不是在安全、可负担性和脱碳之间做选择，而是要让三者协同作用。
因此，衡量进展的标准不应仅仅是看旧有目标是否达成，更要看亚细安是否正在建设一个能够支持增长、增强韧性并降低排放的电力系统。机会之窗已经打开，当务之急是善加利用。
作者是大华银行（UOB）可持续业务主管
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