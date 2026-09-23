Berge Bulk为更可持续的航运业规划新航程

IMPACT ENTERPRISE OF THE YEAR (LARGE ENTERPRISE)

碳排放、塑料污染和船员健康是重点议程

Berge Bulk创始人兼首席执行官James Marshall表示：“展望未来，我们的重点是继续将可持续发展理念融入公司的运营和投资决策中。” 摄影：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡讯】干散货航运公司Berge Bulk拥有超过100艘船舶的船队，尽管它们航行于蔚蓝的海洋，但该公司也正投资于发展一个更绿色的海事行业。

该公司利用创新技术减少碳排放、削减污染和废弃物——这都是其关爱当地社区与环境这一更宏大使命的一部分。

凭借这些努力，Berge Bulk在由《商业时报》（The Business Times）和大华银行（UOB）联合举办的2026年可持续发展影响力奖评选中，荣获“年度影响力企业奖（大型企业组）”。

Berge Bulk创始人兼首席执行官James Marshall告诉《商业时报》，企业可以通过“采取实际行动并取得可衡量的成果来展现进步”，从而证明其在可持续发展和负责任经营方面的可靠性。“归根结底，可持续发展必须在现实世界中行之有效。这样，它才能成为一个更强大、更具竞争力的企业的一部分。”

高科技减碳

Berge Bulk视技术为其实现企业可持续发展目标的关键工具，这些目标包括到2050年为其超过100艘船舶的船队实现净零排放。

正在进行的投资包括对船舶进行改造，以减少航行时的水阻力，从而降低燃料消耗。

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除了更换新型螺旋桨和鳍设计外，Berge Bulk还投资于新方法，以保持船体免受会增加阻力的海藻和藤壶的生长。例如，船体清洁机器人和超声波脉冲发射器可以在海上防止海藻和藤壶的积聚，即使在港口检修期间也能保持船体处于良好状态。

与此同时，Berge Bulk正准备从化石燃料转型，目标是到2030年建造并运营一艘零排放船舶，并到2050年拥有一支零排放船队。

Berge Bulk旗下的散货船Berge Yotei号已安装船载碳捕集系统，以减少船舶运营中的二氧化碳排放。 照片：BERGE BULK

尽管该公司已承诺通过碳信用额度来平衡其排放，但Marshall申明，碳信用并不能替代脱碳。

他表示：“我们的首要任务仍然是通过提高效率、采用技术、使用低排放燃料和碳捕集来减少我们运营中的排放。”

他认为，要实现这些零排放目标，航运业需要逐步摆脱传统的化石燃料。

生物燃料被认为是一个重要的替代品，“因为它们是当今少数几种可用于现有船舶的低排放燃料选择之一”。

他详细阐述道：“生物燃料帮助我们减少全生命周期的排放，同时也为我们的船员和岸上团队在燃料加注、处理、文件记录、燃料质量和海上性能方面积累了实践经验。”

自2021年以来，Berge Bulk的船舶不仅进行了完全由生物柴油驱动的试航，还在测试不同的混合燃料——这些燃料可由植物油、动物脂肪和废弃食用油制成——作为传统燃料的近期替代品。

Marshall说：“这些试验至关重要，因为它们揭示了未来的燃料选择需要在减排、原料可得性、安全性、成本、法规和运营实用性之间取得平衡。”

Berge Bulk还致力于采用其他替代方法为其船队提供动力，为更长期的燃料转型以及未来燃料供应链和法规的发展做准备。

公司已订购两艘氨燃料预备船舶，定于2028年交付，并且正在探索用于海事行业的浮动式熔盐核反应堆的商业化。

海上与陆地的可持续发展

与此同时，谁说帆船时代已经结束？

在Berge Bulk的长途运输船上，风力推进也扮演着重要角色。

Marshall指出，风力推进的可扩展性取决于船型和贸易航线等因素：“它并不适用于每一艘船或每一次航行。但在条件合适的情况下，它可以做出真正的贡献。”

他观察到，Berge Bulk目前在三艘主要航行于巴西和中国之间的船舶上部署了风力辅助推进系统，这条航线以其有利的风力条件而闻名。

2023年，该公司在21万吨级的Berge Olympus号上安装了由英国海洋工程公司BAR Technologies开发的“风之翼”（WindWings）。这种高科技三折式巨帆每年可减少超过1600吨的碳排放。

转子帆——一种安装在甲板上高速旋转以帮助操控船舶的高大圆柱体——也于2024年在Berge Neblina号上和2025年在Berge Meru号上投入使用。

通过减少燃料消耗，该系统每年可节省超过1000吨的碳排放。

Marshall解释道：“风能绝对是我们看到真正潜力的领域之一，因为它现在就能利用海上免费可得的能源来实现节约。”

他补充说，Berge Bulk将风力辅助推进视为“减少航运排放所需的众多解决方案之一”，“我们需要效率、技术、新燃料和碳捕集协同作用。”

碳捕集技术是Berge Bulk可持续发展路线图的另一关键支柱。

其6.3万吨级的Berge Yotei号于2025年安装了一套系统，每天可从船舶废气中去除高达15吨的二氧化碳，相当于总排放量的30%。

吸收二氧化碳的化学溶液之后可被重新用于工业目的。

船载碳捕集与Berge Bulk的陆地再造林项目相辅相成，后者专注于种植可作为碳汇的红树林。

在该倡议下，已在非洲和亚洲种植了超过2000万棵树，目标是到2026年底达到2500万棵。

培育健康的社区

除了减少航运业务的碳排放，Berge Bulk的可持续发展使命还延伸到控制废弃物产生量和应对海洋污染。

Marshall说：“作为一家航运公司，我们的业务与海洋直接相连。这意味着我们有责任减少对海洋环境的影响，并在力所能及的范围内支持实际行动。”

Berge Bulk是海洋清洁海事协会（Maritime Association for Clean Seas, MACS）的创始成员之一，该协会于2025年底成立，旨在解决数百万吨污染海洋的塑料问题。

Marshall说：“这与我们的业务密不可分。它是在一个依赖健康海洋的行业中负责任运营的一部分。”

迄今为止，该公司已资助从水道中回收了10万公斤的塑料，而员工们则在志愿海滩清洁活动中清除了超过1800公斤的垃圾。

附近的巴淡岛正成为其塑料回收工作的一个关键地点，公司旨在有效防止海洋污染物到达新加坡海岸线。

Marshall说：“我们视基于自然的解决方案为减排的补充，而非替代。”

甚至船员的家属也被邀请加入Berge Bulk的企业志愿服务活动。

通过为船员亲属组织聚会的“岸上家庭”（Families Ashore）计划，家庭成员可以参加红树林种植和海岸清洁等环保活动。

Marshall说：“我们仍需不断提高船舶效率、部署新技术、测试低排放燃料，并为船上碳捕集做准备。”

“但恢复生态系统也是解决方案的一部分，尤其是在那些与航运业所依赖的社区和环境相关的地方。”

以家庭为单位的海岸修复活动，只是Berge Bulk将环保实践融入旨在支持员工福祉的举措之一。

Berge Bulk为其长期与家人分离的船员提供支持，措施包括培训志愿同伴辅导员、组织健康活动，以及提供与家中亲人沟通所需的互联网连接。

Marshall说：“关心我们船员的福祉，有助于我们在一个面临日益严峻劳动力挑战的行业中吸引和留住优秀人才。”

该公司还通过让船员参与船上水培农业，来尝试减少浪费并改善船员的身心健康。

Berge Bulk于2019年推出了在海上种植新鲜农产品的计划，其船队在2025年实现了超过1.4吨的收成。

生菜和辣椒是在无土的船上环境中种植的部分蔬菜、香草和香料，此举旨在改善船员营养并减少包装浪费。

该倡议是在持续减少运营废弃物的实践中推出的，这些实践包括进行废弃物审计、与供应商合作以及改进采购流程。

2025年，每艘船的食物浪费量不到4.1立方米，比四年前下降了20%。与此同时，自Berge Bulk于2019年开始在船上安装净水装置以来，塑料水瓶已在整个船队中几乎被完全淘汰。

行善有回报

脱碳、海洋保护和员工福祉都有助于Berge Bulk的长期业务战略，该战略将可持续航运视为价值的来源。

Marshall告诉《商业时报》：“我们的许多环境、社会和治理（ESG）举措都具有明确的商业和运营效益。”

例如，脱碳可以提高运营效率，而为气候变化的物理影响做准备则有助于我们管理对员工和运营的风险。

“展望未来，我们的重点是继续将可持续发展理念融入我们的运营和投资决策中 … 凡是具有良好商业案例、能够证明其影响力，并且解决方案能安全有效地在海上实施的领域，我们都将继续投资。”

Marshall还强调，海事领域的任何单一参与者——无论是船东、租船人还是监管机构——都无法单独应对脱碳等挑战。

他表示：“如果我们准备好合作、测试、分享所学，并坦诚面对哪些方法有效、哪些无效，整个行业将会发展得更快。”