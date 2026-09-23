从倡议到影响：推动企业可持续发展取得切实成果

SPECIAL RECOGNITION

“可持续发展影响力大奖”特别表彰奖得主揭示了如何将宏大的环境、社会及治理（ESG）目标转化为可衡量的实际成果。

登加（Tengah）Parc Clover的智能可持续解决方案，例如垂直太阳能板和智能照明，是建屋发展局（HDB）为新加坡人打造更环保、更智能、更宜居家园的部分举措。 照片：建屋发展局

【新加坡】真正的可持续发展不仅需要可衡量的行动，还需要具备克服复杂企业障碍的韧性。我们邀请了本年度“可持续发展影响力大奖”的特别表彰奖得主，分享他们获奖项目的真实规模和深度，以及为实现这些项目所克服的最严峻的领导力挑战。

大型企业

建屋发展局 (Housing & Development Board)

首席可持续发展官 Tan Sze Tiong：

“新加坡有近八成居民人口居住在超过125万个组屋单位中，因此，组屋市镇为大规模推进新加坡的可持续发展目标提供了重要机遇。

建屋发展局通过两项相辅相成的计划——“智能组屋市镇框架”和“绿色家园计划”，来利用其广泛的覆盖面，并将可持续发展理念融入公共住房的整个生命周期。对于新开发的项目，“智能组屋市镇框架”从一开始就通过被动式设计策略以及太阳能板和智能照明等解决方案来实践可持续发展。而在现有组屋区，“绿色家园计划”则在24个市镇和3个住宅区推行降温涂料、绿化提升、安装太阳能板和电动汽车（EV）充电桩等举措。这些计划共同重塑了组屋市镇的规划、建设和翻新方式，将可持续发展理念转化为对居民生活环境的切实改善。

要实现如此广度和深度的影响，仅仅部署解决方案是远远不够的。一个关键的领导力挑战在于，建立行业能力，将新兴技术从试点阶段推广到广泛应用。建屋发展局及早与行业合伙业务接洽，推动试验项目，并汇集需求以实现规模经济。例如，建屋发展局先在部分组屋试用降温涂料，之后才将其应用扩大到全岛范围，并为采纳该技术的公司提供资金支持，从而给予企业更大的信心来投资于技术和能力建设。”

新科工程（商用宇航）(ST Engineering (Commercial Aerospace))

新科工程（商用宇航）可持续发展总监 Simon Goh Khee Beng：

“通过持续扩大我们位于樟宜溪（Changi Creek）最新设施的可再生能源发电量，我们的举措已实现了规模化影响。我们正在为该设施增加440万千瓦时（kWh）的年太阳能发电能力，这将使我们在新加坡的总太阳能发电量达到1480万千瓦时。

这将是我们首个在间接能源排放方面接近碳中和的航空设施，对电网能源的依赖极小，每年有助于减少约5800吨二氧化碳当量（tCO2e）的间接排放。其影响力还延伸到节约用水方面，通过两个总蓄水量为160立方米（m3）的雨水收集系统，减少了对公用事业局（PUB）供水的依赖。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

新科工程在其位于樟宜溪（Changi Creek）的最新设施中，增设了440万千瓦时的年太阳能发电能力。 照片：新科工程

最大的领导力挑战在于，如何将一个技术上复杂的可持续发展宏愿，转化为新科工程在新加坡所有航空设施的运营现实。这需要协调多个利益相关方，获得他们的支持，并确保解决方案能够无缝、安全、可靠地融入我们的日常运营中。

与此同时，我们推进了具备人工智能（AI）能力的下一代可持续发展报告平台，该平台能直接提取发票数据，从而提高了温室气体（GHG）排放和能源消耗计算的准确性，这对于外部数据验证至关重要。克服这些挑战需要明确的优先次序、严谨的执行力和持续的协作，才能将可持续发展目标转化为可衡量的商业和环境成果。

台达电子 (Delta Electronics)

董事长兼首席执行官 Ping Cheng：

“在台达电子，我们可持续发展影响的规模已超越了自身的运营，延伸至我们合作的客户、供应商和社区。通过我们的综合净零排放承诺、可再生电力计划和绿色产品计划，我们在全球业务中取得了可衡量的环境成果。

国际知名的英国灵长类动物学家和人类学家 Jane Goodall 与台达电子（泰国）首席执行官 Victor Cheng 在“10万珊瑚计划”启动仪式上种植了第一批珊瑚。 照片：台达电子

到2024年，台达电子已在2021年的基线上，将范围一和范围二的温室气体排放减少了53.6%，并在全球运营中将可再生电力的使用比例提高到84%。除了我们自身的碳足迹外，我们的节能产品还通过了独立验证，实现了能源节约和排放避免，帮助客户减少能源消耗，并推进他们自身的脱碳努力。

我们影响的深度源于将可持续发展融入我们更广泛的生态系统。我们通过环境、社会及治理（ESG）培训、减碳承诺和能力建设计划，积极与供应商互动，同时与新加坡国家公园局（NParks）等合伙业务合作，开展新加坡的‘10万珊瑚修复计划’，以支持生物多样性保护和社区参与。

最大的领导力挑战之一，是将可持续发展从一个组织层面的雄心，转变为遍布全球多元化生态系统的实际行动。克服这一挑战需要长期的承诺、透明的沟通和持续的协作。通过结合技术、治理和合伙业务，我们将可持续发展从一个企业目标，转变为一项具有持久环境和社会影响的集体努力。”

中小企业

Ampotech

首席执行官 William Temple：

“Ampotech的项目展示了物联网（IoT）和人工智能（AI）赋能的软件如何能够大规模地结合和部署，以支持房地产和海事行业的脱碳，并创造实际影响。Ampotech的解决方案将来自可再生能源资产、电气设备及其他建筑或船舶系统的运营数据，整合到一个统一的平台中，用于分析、报告和控制。这不仅通过节省能源和成本创造了影响，还通过提高运营可见性和支持长期脱碳战略来发挥作用。

Ampotech的项目不仅通过节省能源和成本创造影响，还为长期脱碳战略提供支持。 照片：AMPOTECH

与电动船Voltai和拉柏多大厦（Labrador Tower）的合作项目带来了挑战，因为这些项目要求Ampotech在全新环境中部署其解决方案，同时与项目合伙业务紧密合作。Ampotech的大多数项目是针对棕地商业和工业地产，但拉柏多大厦是一个绿地项目，其时间跨度更长，并要求根据项目建设计划进行分阶段实施和调试。同样，Voltai号是一艘在建的、首开先河的电动船，该项目要求Ampotech的团队与船厂和项目合伙业务协调，以设计和安装其船舶与船队管理系统。”

KosmodeHealth Singapore

联合创始人兼董事 Florence Leong：

“KosmodeHealth通过#Waste2Health（变废为宝，有益健康）战略，倡导负责任的生产，以可持续地促进健康和营养——我们将大麦、油粕、甘薯纤维等食品副产品，转化为二次生命原料，并将其制成用于血糖管理的主食。

我们的旗舰创新产品W0W ProTEGO，每100克含有32克蛋白质、13克纤维和仅27克碳水化合物，是一款用于血糖控制的低升糖指数主食。从规模上看，利用全球超过3亿吨的食品加工废料，可以避免因垃圾填埋和作物种植而产生的超过3亿吨二氧化碳排放，同时有助于满足到2050年预计将超过90亿的人口的营养需求。

W0W ProTEGO是KosmodeHealth Singapore的旗舰创新产品。 照片：KOSMODEHEALTH SINGAPORE

最大的挑战在于思维定式。当前主流的政策和行业思维，是从‘禁止倾倒’的角度来看待副产品——即转移废物以减少排放——而不是从价值最大化的角度。

同样，主食最多被看作是需要变得‘更健康’的东西，而不是一种能主动解决疾病的方案。我们必须挑战这两个假设：证明副产品可以成为优质的功能性配料，以及证明一款主食面条可以从导致糖尿病的因素，转变为管理糖尿病的真正工具。W0W ProTEGO就是证明——它将‘变废为宝，有益健康’从一句口号变成了商业化的现实。”