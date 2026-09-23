联实兑现2020年设下的气候与社会双重承诺
继2025年达成两大目标后，公司如今转向更艰巨的2040年绝对零排放目标，且不允许任何碳抵消。
- 在新加坡，联实基金会于2022财年与Dignity Kitchen启动了一项合伙业务，通过其培训与就业计划，资助了40名残障人士的培训。 照片：LENDLEASE
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】2025年8月，Zandra Loke为AWWA的住家与日间活动中心的住户组织了一次牛车水之旅。她与AWWA团队合作，规划了适合轮椅通行的无障碍路线，并围绕触觉、嗅觉和味觉体验进行设计，而不仅仅是视觉。一位参与的住户告诉她，这已是他们时隔八年再次到访这个社区。
联实（Lendlease）集团旗下的新加坡上市房地产投资信托——联实房地产投资信托（Lendlease Reit）高级分析师Loke表示：“要建立一个具包容性的社会，关键在于有目的地创造有意义的时刻，让每个人都感到被看见、被重视，并真正地建立联系。这类活动提醒我们，真正的包容远不止是物理上的无障碍。”
联实将这类工作的源头追溯至其在2020年做出的一个决定——同步推进环境与社会两大目标。
公司今年荣获影响力企业卓越奖（大型企业组）。
联实的目标是到2025年，通过其合伙业务和社区工作创造2.5亿澳元的社会价值。社会价值的计算方式是询问参与者自身获得了哪些改变（例如一份新工作、新技能，或更好地获取所需资源），以及这些改变对他们的重要性，然后采用全球公认的估值方法，将其量化为具体金额，并由咨询公司Social Impax进行独立验证。联实超额完成了该目标，创造了经验证的社会价值达2.846亿澳元，比目标高出13%，惠及八个国家的25万人。
在新加坡，联实基金会于2022财年与Dignity Kitchen启动了一项合伙业务，通过其培训与就业计划资助了40名残障人士的培训。之后，联实房地产投资信托接手了这项合作关系，至今已创造了近200万澳元的社会价值。联实房地产投资信托的13名员工在此参加了烹饪实践课程，其中一些员工还使用了自己的技能创前程培训补助。2026年2月，联实基金会承诺向AWWA的住家与日间活动中心追加捐赠4万新元，这笔一次性捐款将用于轮椅维修、定制配件和其他助行设备。
在环境方面，联实在2020年设定了其所谓的“零排放使命”下的两个碳目标。其一，是到2025年实现覆盖范围一和范围二的净零排放；其二，是更具挑战性的目标，即到2040年实现覆盖整个供应链（范围三）的绝对零排放，并且不允许使用碳抵消。
联实已在2025财年如期实现净零排放，并比原定的2030年目标提前五年实现了百分百使用可再生电力。联实房地产投资信托则提前两年，在2023财年达到了自身的净零排放里程碑，并在2025财年的全球房地产可持续性标准（GRESB）评估中获得93分（满分100分），远高于2024年76分的行业平均水平。GRESB是房地产行业可持续性表现的权威基准。
联实企业可持续发展主管Darryl Stuckey表示，2020年的宣告并非起点。他将公司的这一方针追溯至其创始人。Stuckey说：“联实的可持续发展之旅，源于一个长期的信念，即商业活动应创造超越财务回报的价值，这是创始人Dick Dusseldorp所根植的理念。”
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绝对零排放是2020年承诺中更艰巨的一半，它涉及到混凝土和钢铁中的隐含碳问题，而这正是整个行业尚未解决的难题。联实于2021年发布了实现这一目标的区域路线图。Stuckey表示，公司目前正与客户、合作伙伴及供应商共同努力，推动整个建筑与环境产业群的脱碳进程。
他表示：“可持续发展始终是联实进行设计、开发、建设和投资的核心，旨在打造具有韧性、低碳和包容性的场所，为利益相关者创造长期价值。”
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