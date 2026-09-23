从可持续发展雄心到商业行动

SUSTAINABILITY IMPACT AWARDS 2026

今年的获奖者展示了可持续发展如何正在改变当今企业的运营方式。 照片来源：ADOBE STOCK

[新加坡] 可持续发展不再仅仅是为更环保的未来设定目标。它越来越关乎改变当今的商业运作方式，并设法让环境和社会进步在现实世界中行之有效。您可以从今年可持续发展影响力奖的主要获奖者身上看到这一共同点。

Greenphyto、Berge Bulk 和 Clean Kinetics 这三家公司来自截然不同的行业。一家正在重新思考粮食的种植方式，另一家致力于解决航运业的碳足迹问题，而第三家则在新兴市场建设清洁能源基础设施。

然而，这三家公司的共同之处在于，它们都勇于应对难题，敢于试验新技术，并将可持续发展挑战转化为业务转型的机遇。

对于 Greenphyto 的创始人兼首席执行官 Susan Chong 而言，其挑战是在土地稀缺、气候脆弱的新加坡保障食品安全。该公司位于裕廊西（Jurong West）的23米高垂直农场，是一个鲜活的例证，展示了自动化、人工智能和水培法如何能提高粮食生产力，并减少对土地、劳动力和天气的依赖。但这个农场只是其宏伟蓝图的一部分。Greenphyto 的最终目标是将其技术推广到新加坡以外，为世界各地建立一个可复制的气候适应性粮食系统模式。

Berge Bulk 正面临一个同样复杂的挑战：如何为一个拥有超过100艘船的全球船队实现脱碳。该公司并非依赖单一解决方案，而是在测试和部署一系列技术，从风力辅助推进、低排放燃料到船上碳捕获和更高效的船舶设计。其方法反映了海事行业面临的更广泛现实，即向更清洁航运的过渡需要多种技术协同作用，而评判解决方案的标准不仅在于其环境效益，还包括其成本、安全性和运营实用性。

对于清洁能源专家 Clean Kinetics 而言，可持续发展本身就是增长引擎。这家新加坡中小企业已经进军了一些因监管、地缘政治和运营复杂性而可能让大型企业望而却步的市场，同时利用合伙业务来扩展自身能力。如今，其业务雄心已从太阳能领域扩展到电动汽车充电、智能停车、水利基础设施和太阳能回收等领域。

这三家获奖企业共同说明了可持续发展正如何融入商业战略。它们的历程表明，影响力不一定由组织的规模、行业的成熟度或资源的多少来决定。

重要的是创新、协作和行动的意愿，以及找到最终能够规模化的解决方案。