身兼三职，目标如一：Ng Kian Swan如何在国大医学组织推动可持续发展

IMPACT LEADER EXCELLENCE AWARD (INDIVIDUAL)

他身兼三职，但视之如一，致力于让医疗系统更环保地运行，同时确保患者察觉不到任何变化。

国大医学组织的Ng Kian Swan表示，真正奏效的项目来自于临床医生、护士和感染控制团队与他团队的通力合作，而非任何单一部门的单打独斗。 照片：TAY CHU YI, BT

[新加坡] Ng Kian Swan身兼数职，他是集团设施管理、安保和应急规划的首席运营官（COO）、能源与水源任务小组的主席，并担任黄廷方综合医院（NTFGH）和裕廊社区医院（JCH）的首席可持续发展官（CSO）。

设施管理涵盖消耗能源和水的建筑及设备。任务小组主席的职责是确保整个新加坡国立大学医学组织 (NUHS) 同步推行改革。而首席可持续发展官的头衔则将这一切联系起来。在今年的可持续发展影响力大奖中，Ng荣获影响力领袖卓越奖（个人）。

Ng说：“气候危机也是一场健康危机。”他指出，高温和呼吸系统相关疾病增加，极端天气甚至可能彻底摧毁医院的基础设施。他补充说：“可持续发展不能仅靠设施管理部门来推动。”

他表示，真正奏效的项目来自于临床医生、护士和感染控制团队与他团队的通力合作，而非任何单一部门的单打独斗。

Ng曾参与设计邱德拔医院，以及后来的黄廷方综合医院和裕廊社区医院，致力于将能源和水资源效益融入建筑设计之中。

他表示，从一开始，优先事项之一就是打造“智能、绿色、可持续、高效利用能源和水资源的设施，同时也为患者、员工和公众提供一个疗愈环境的医院。”

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国大医学组织进行了一项照明系统全面改造，更换了6万3000个灯泡，每年节省361万千瓦时电力和108万新元；推行覆盖52间手术室的智能化手术室项目，每年节省188万千瓦时电力和68万2000新元；升级老化的磁共振成像（MRI）扫描仪而非直接丢弃，以减少电子垃圾；回收透析废水而非直接排放，每年节省约900万公升的食用水；以及最近推出的无水重症监护室（ICU）。

2024年，黄廷方综合医院的感染预防、重症监护室、护理和设施团队提出一个问题：既然水槽和排水管会成为细菌的温床，那么是否每个重症监护室都需要配备水槽？Ng的任务小组与他们合作，将74间成人重症监护室中的44间改造为混合手部卫生模式，在床边提供酒精搓手液。水槽仅保留在病房外的固定位置。

这是新加坡首个此类举措。目前，该项目每年可节省约190万公升水和1万7600千瓦时电力。下一步是将其推广到剩余的30个房间。他表示：“良好的医疗保健设计可以同时提升患者安全和环境可持续性。”

在整个国大医学组织，这些努力积少成多。与基准相比，能源使用量下降了4%，每年节省680万千瓦时电力。用水量下降了30%，节省了7亿1600万公升水。

范围二碳排放已于2023年达到峰值，比该医疗系统设定的2028年目标提前了五年。

Ng不愿将功劳归于自己。他说：“我很难单独点出某个人的功劳，因为可持续发展确实是一项集体努力的成果。”他特别提到了“在幕后默默工作的”设施管理人员、护士、感染预防专家和行政人员。

Ng希望国大医学组织能实现其2030年的能源和水资源目标，并继续为旗下所有医院争取绿色建筑标志白金奖认证，此举将建立在黄廷方综合医院和裕廊社区医院已获得的建设局绿色建筑标志2021运行中白金超低能耗评级的基础上。他还希望支持新建的亚历山大医院和登加综合医院发展成为智能、绿色和可持续的设施。

他表示，除了达成这些目标，更艰巨的任务在于文化建设，即“在整个国大医学组织培养更多环境守护者，让可持续发展理念融入我们日常的思维、决策和工作方式中”。