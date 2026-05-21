《商业时报》-大华银行可持续发展影响力对话会：与会嘉宾称亚细安须平衡能源安全与可持续性 为未来发展提供动力

通过亚细安电网计划加强区域合作 对确保区域可持续能源供应至关重要

（左起）主持人、大华银行可持续业务主管Melissa Moi，以及对话嘉宾能源市场管理局局长Puah Kok Keong和Wood Mackenzie亚太区副主席Joshua Ngu。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】与会嘉宾在星期一（5月18日）举行的可持续发展影响力对话会上表示，尽管当前全球关注的焦点是能源安全，但可持续性仍应是企业的核心优先事项。

在这场由《商业时报》和大华银行联合举办的活动上，与会者补充说，在碎片化的世界中，加强区域一体化和国际合作对于确保能源安全仍然至关重要。

对话嘉宾包括能源市场管理局 (能源局) 局长Puah Kok Keong，以及Wood Mackenzie亚太区副主席Joshua Ngu。这场闭门活动由大华银行可持续业务主管Melissa Moi主持。

对话会在报业中心礼堂举行，主题为“碎片化世界中的能源安全——平衡转型、可负担性和独立性”。会议探讨了在能源市场动荡和地缘政治不确定的背景下，亚细安各国政府和企业如何应对能源安全、可负担性和可持续性之间的竞争需求。

平衡可持续性、安全性和可负担性

Ngu承认，在中东危机背景下，能源安全受到更多关注，而可持续性则“暂时退居次要位置”。

他说：“虽然我们今天关注能源安全，但我们同时也在思考如何让我们的业务适应未来，而可持续性是这一进程的一部分。”

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Ngu说：“可以肯定的是，对可再生能源或低碳能源的投资将会增长。”他补充道，未来十年，仅亚细安地区在这些领域就可能需要高达一万亿美元的投资。这代表着“大量的投资机会和商业机会”。

“虽然我们今天关注能源安全，但我们同时也在思考如何让我们的业务适应未来，而可持续性是这一进程的一部分。” Joshua Ngu, Wood Mackenzie亚太区副主席

两位嘉宾都指出，尽管对能源安全的追求促使人们探索替代能源，但能源转型是一个长期的过程。

Puah说：“我认为至少在中期内，要完全摆脱对化石燃料的需求并不容易。”他以新加坡95%的电力依赖天然气发电为例。

他指出，虽然新加坡正在探索替代能源解决方案，但这些技术要实现规模化并对国家能源供应产生重大影响，还需要时间。

这位能源局局长表示，在此期间，节约能源是确保能源安全的一项关键策略。他补充说，亚细安地区应考虑如何实施“相当困难的政策”来鼓励节能。

当被问及在亚细安实现能源安全的务实和包容性战略时，Puah指出，该地区必须对跨境能源贸易保持开放。

他说，这样做将“使私营部门能够进行必要的投资，从而在中长期内带来更多的能源供应”。

区域合作

与会嘉宾进一步讨论了在地缘政治不确定性加剧的背景下，通过亚细安电网计划加强区域合作对于东南亚确保可持续能源供应的重要性。

亚细安电网计划是一项旨在加强整个区域的能源安全、韧性和互联互通的倡议，以满足日益增长的电力需求，并改善可靠、可负担能源的获取。该计划力求在2045年前整合成员国的电力系统。

Puah说：“即使在当前我们谈论世界碎片化的困难时期，增强能源安全的方法实际上不是碎片化，而是加强一体化和国际合作。”

他补充说：“对大多数国家而言，实现能源独立是不可能的。”

Puah指出，该电网将使各国能够利用分布在整个区域的可再生能源资源，并将电力输送到主要的需求中心。

“人们清楚地认识到，在世界这个地区，我们拥有丰富的可再生能源资源。”

“即使在当前我们谈论世界碎片化的困难时期，增强能源安全的方法实际上不是碎片化，而是加强一体化和国际合作。” Puah Kok Keong, 能源市场管理局局长

然而，鉴于该地区独特的地理环境和多边协调的复杂性，挑战依然存在。他指出：“东南亚的群岛性质也使得互联互通变得更加困难。”

Ngu补充说，执行起来可能比预期的更具挑战性，因为协调将涉及多个国家，而不仅仅是双边协议。

他说：“其中很多不一定只是双边协议，它们在某种程度上也是多边协议。”他补充说，该地区电力市场的多样性也将对一体化努力构成挑战。

尽管存在这些挑战，但两位嘉宾都表示，加强互联互通可以扩大能源供应，并在整个地区创造更广泛的经济机会。他们强调，吸引私人投资将有助于加快该计划的进程。

Ngu说：“关键在于要确保我们拥有一个开放的市场，让人们可以参与进来，因为这样私人资本才会进入。”

他指出，仅靠公共资金不足以为所需规模的基础设施提供资金。

他说：“一旦基础设施建成，并且我们为人们利用该系统提供了适当的激励措施，供应方面的投资就会大幅增加。”

Puah补充说，各国还必须在出口雄心与国内能源安全问题之间取得平衡。

加强互联互通将使电力过剩的国家能够将供应输送到面临短缺的市场，从而缓解对区域供应不足的担忧。

他说：“如果我们能够实现互联互通，如果我们能够吸引更多投资，那么整个蛋糕就会变大。”

“随着蛋糕变大，每个人都能获得更多能源。对于出口国来说，这将带来大量出口收入，有助于经济发展。”

在基础设施规划方面，Ngu表示，该地区各国政府需要在批准新数据中心与能源供应可用性之间进行谨慎平衡。他补充说，规划是平衡需求与能源发展步伐的关键。

Puah补充说，虽然亚细安电网计划将有助于增强整个东南亚的能源资源，但这并非一个完整的解决方案。

他说：“每个国家都必须审视自身的能源系统，并寻找可以刺激更多投资的领域。”

关于可持续发展影响力对话会 （左起）对话嘉宾能源市场管理局局长Puah Kok Keong和Wood Mackenzie亚太区副主席Joshua Ngu；以及主持人、大华银行可持续业务主管Melissa Moi。 照片：《商业时报》 星期一（5月18日）在报业中心礼堂举行的会议，探讨了在能源市场动荡和地缘政治不确定的背景下，亚细安各国政府和企业如何应对能源安全、可负担性和可持续性之间的竞争需求。 对话会的两位主讲嘉宾是能源市场管理局局长Puah Kok Keong和Wood Mackenzie亚太区副主席Joshua Ngu。主持人是大华银行集团企业可持续发展办公室可持续业务主管Melissa Moi。 该对话会是“可持续发展影响力奖”的补充活动。该奖项于2023年推出，旨在表彰通过对环境和社会做出贡献，在可持续发展领域起到启发作用的领袖和企业。新加坡国立大学（国大）商学院的治理与永续发展中心是该奖项的知识伙伴。 该奖项包括个人组别和企业组别。个人组别细分为年度影响力领袖奖和卓越影响力领袖奖。企业组别则分为中小企业奖和大型企业奖。 第四届可持续发展影响力奖现已开放提名，截止日期为5月29日。 申请者可通过可持续发展影响力奖网站提交申请。 Expand