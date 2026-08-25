超越水电费账单，进入董事会会议室：投资水资源韧性的商业价值

NAVIGATING WATER RISK

《可持续发展影响力对话》小组成员表示：企业不应等到重大危机发生后才意识到风险

（左起）最新一期《可持续发展影响力对话》由新加坡可持续金融协会董事Kavitha Menon主持。小组成员包括新加坡国家水源局 (PUB) 局长Ong Tze-Ch’in、保险经纪与风险管理公司Marsh Risk董事经理Graeme Riddell，以及大华银行 (UOB) 建筑与基础设施（行业解决方案部）主管Jasper Wong。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】水很便宜——直到它不再便宜。

在全球气候波动加剧和数字基础设施需求不断增长的背景下，洪水、干旱或水质恶化等与水相关的灾害，其致命性和代价都变得越来越高。

最新一期《可持续发展影响力对话》的小组成员表示，如今的企业不能再将水视为简单的水电费账单，而必须将这一自然资源看作是应纳入资产负债表的资产。

这场闭门对话由《商业时报》和大华银行 (UOB) 联办，于8月19日举行，主题为“通过水资源建设气候与商业韧性”。

这场长达一小时的对话由新加坡可持续金融协会董事Kavitha Menon主持，她在股权投资管理领域，特别是全球金融方面，拥有超过15年的经验。

会议探讨了政府和企业如何应对与水相关的灾害、如何有效管理水资源，以及水资源韧性如何支持气候与业务连续性和长期增长。

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根据全球工程与咨询服务公司GHD的估计，从2025年到2030年，水风险可能给全球经济造成约1.3万亿美元的损失。

其中，制造业产业群与分销业将受创最重，到2050年的损失将超过4.2万亿美元。快速消费品与零售业的损失可能超过1.1万亿美元；银行业与保险业约为5140亿美元；能源与公用事业则约为2370亿美元。

保险经纪与风险管理公司Marsh Risk的董事经理Graeme Riddell表示，尽管有这些预测，但水风险在公司董事会和高层管理团队的议程中，往往仍是事后才考虑的问题，直到出现状况才被重视。

作为该公司亚太区气候与可持续发展咨询业务的负责人，以及前世界银行气候风险与韧性顾问，Riddell为公共和私营部门提供环境、社会和治理 (ESG) 标准方面的咨询。

Riddell说，那些经历过严重洪灾或干旱的国家的企业通常会吸取教训并作出调整。关键在于要确保其他企业不必等到遭遇重大危机后，才认识到投资水资源韧性的价值。

保险经纪与风险管理公司Marsh Risk的董事经理Graeme Riddell认为，企业不应等到遭遇重大危机后，才认识到投资水资源韧性的价值。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

谁来买单？

然而，在投资者意愿与气候适应性基础设施之间，存在巨大的资金缺口。

根据亚洲开发银行的计算，从2025年到2040年，亚太地区需要约4万亿美元来满足水利基础设施的需求。然而，目前的年投资额不到所需金额的五分之二，导致每年有超过1500亿美元的资金缺口。

大华银行的建筑与基础设施（行业解决方案部）主管Jasper Wong表示，东南亚地区每年需要约266亿美元，但只有40%的资金到位。他还补充说，其中只有约2%的资金来自私营部门。

Wong的专业领域涵盖建筑与环境产业群中的行业特定解决方案，包括太阳能、能效、废物处理和基础设施项目。他表示，目前仍然非常依赖区域内各国政府来建立正确的监管机制。

他指出，在许多亚洲国家，水费并未完全反映供水成本，这使得基础设施项目对投资者的经济吸引力可能较低。

大华银行的Wong表示，企业面临的另一项挑战是，需要建立自身能力，开发内部工具来为水风险进行合理定价。

他指出，企业内部已开始更加认真地对待水风险，并提到跨国公司正越来越多地将与水相关的目标纳入其高级采购主管的绩效指标中——随着气候相关的干扰加剧，这一趋势可能会加速。

但识别和定价风险只是问题的一部分，接下来的挑战是确保水务项目具有投资价值和可融资性。

大华银行建筑与基础设施（行业解决方案部）主管Jasper Wong认为，决定项目可融资性的五个要素是：收入保障、对手方风险、项目本身、风险分配及其影响力。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

Wong说，在确定投资价值时，基础设施基金等投资者会仔细审查项目的可扩展性和增长潜力。

对于商业贷款机构而言，决定项目可融资性的有五个要素：收入保障、对手方风险、项目本身、风险分配及其影响力。

他说：“如果这五点都能达成一致，你就有了一个可融资的项目。但挑战始终在于，水费本身通常低于资本支出。”

他接着说，为确保项目可融资性，有几种解决方案。企业可以与慈善基金和多边开发银行合作，探索混合融资方案，或考虑发行长期绿色伊斯兰债券。

Wong总结道：“结构化方案有很多种，挑战始终在于找到合适的参与方。如果你想做一个项目，需要回答三个问题：谁来买单？项目经济效益如何？以及如何衡量或降低风险？”

哪些风险可以投保？

为水灾害定价只是第一步。接下来的问题是，企业能如何处理这些风险，以及其中有多少风险可以转移给保险公司。

Marsh Risk的Riddell表示，并非所有与水相关的风险都能完全契合保险模型。保险通常承保洪水等突发性破坏事件，但水资源紧张和干旱属于慢性风险，不一定会导致明确的实体损失。

他指出：“从传统保险的意义上说，这是一种未受保的风险。”

同样难以投保的是供应链上的任何环节。Riddell解释说：“如果你不拥有它，也无法向保险公司说明它，他们就很难理解自己所承担的风险。”

或有业务中断保险（Contingent business interruption insurance）在这里可以派上用场。这类保险可以帮助企业防范因供应商或客户中断运营而造成的收入损失和额外成本。但Riddell也承认：“本质上，保险公司通常愿意承保的限额要小得多。”

另一方面，参数保险解决方案可以为企业提供所需的财务确定性。这指的是一种定制化的保险，当风速或降雨量等预定指标被触发时，就会赔付预先商定的金额。

Riddell说：“你不需要遭受明确的损失，但可以获得赔付。我们看到这种方式被用来管理一些剩余风险。”

小红点

在国内，新加坡正经历着更强的降雨和更频繁的洪水；但同时，它也是世界上水资源最紧张的国家之一。

根据新加坡的《第三次全国气候变化研究》，到2100年，平均海平面预计将上升高达1.15米，如果加上风暴潮和大潮，甚至可能上升至5米。

新加坡国家水源局 (PUB) 局长Ong Tze-Ch’in在会上表示，虽然与水相关的灾害无法完全消除，但对基础设施进行高质量的长期投资，可以显著降低企业面临的风险。

新加坡国家水源局 (PUB) 局长Ong Tze-Ch’in在会上表示，尽管灾害无法完全消除，但对基础设施进行高质量的长期投资可以显著降低企业面临的风险。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

Ong负责全国的洁净水供应、污水回收、雨水管理以及海岸防护以应对海平面上升。他指出，永续发展与环境部已将2026年定为气候适应年。

这项全国性的努力涉及全面审查关键领域的气候适应措施，例如耐热性、海岸与防洪韧性，以及水资源与粮食韧性。

Ong指出，在国家供水和废水处理方面，新加坡着眼长远，规划已展望至2065年。

新加坡拥有国家四大供水来源：本地集水区的雨水、海外进口水、回收利用的新生水 (NEWater) 以及淡化海水。

国家水源局的Ong表示，随着时间的推移，这些供水来源可能会变得更加昂贵和耗能。“因此，经济和人口增长带来的用水需求上升，意味着水利基础设施的建设和运营成本将会更高。”

国家水源局的Ong呼吁更多企业参与气候适应工作，他总结道：“我们将继续投资新技术，并希望其中许多技术能够实现：更高效的海水淡化、更高效的污水回收技术、废水处理、新生水生产——所有这些都将为降低成本做出长远贡献。”

重新审视水资源

对于Marsh Risk的Riddell而言，关键在于风险所有权。

他说：“投资回报率指标并非总是促成行动的黄金催化剂。我认为，当风险超出企业自身视野范围时，它们真正纠结的是风险所有权这个概念。”

他举了一个客户的例子，该客户依赖于一条通往港口的单一道路，企业所有制成品都通过这条路分销。这条路不属于该公司，但一旦发生洪水，公司的运营就会瘫痪。

Riddell问道：“你如何为投资那条路建立商业论证？”他指出，关键在于企业要了解这些单一依赖点，并更积极地参与有关集体行动的对话。

在大华银行的Wong看来，目前人们仅将水视为每月支付的运营成本，这种观念必须转变为将水视为一种资产。

“你可以为火灾风险投保，可以进行外汇对冲，可以采取风险缓解措施，但如果现在不解决能源转型或水风险问题，未来五到十年内，你的业务肯定会受到影响。”