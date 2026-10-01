资金曾是亚细安能源转型的难题，如今关键在于其流向何方

可持续发展影响力对话小组成员表示，亚细安需要可融资的项目和更明确的规则

决策者和商界领袖探讨投资机会以及如何分摊低碳生产的成本。 图片来源：大华银行（泰国）

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【曼谷】尽管全球资本热切希望为东南亚的能源转型提供资金，但资金的流向往往不只是投向排放最高或社会最需要的地区，而是那些能够带来可行回报的项目。

如今，挑战越来越不关乎流动性或雄心，而更多地在于项目的可融资性、基础设施的完备性、分类标准的统一、政策的清晰度、监管的确定性、风险分担机制以及商业回报。

周三（9月30日）晚间在曼谷举行的最新一期“可持续发展影响力对话”中，一场关于亚细安能源转型的专题讨论贯穿着这种张力。

决策者和商界领袖就最具吸引力的投资机会在哪里、应关注哪些信号、政府和私营部门应如何分担负担，以及谁最终为低碳生产买单等问题展开了辩论。

小组成员指出，一系列权衡将决定亚细安转型的速度：环境效益与商业回报、前期成本与长期竞争力、政策方向的速度与准备时间，以及监管与技术发展空间。

该会议由《商业时报》(The Business Times) 和大华银行（泰国）(UOB Thailand) 联合举办，主题为“资本流向何方：亚细安转型对能源、交通、商业和民众的意义”。

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约80名来自该区域的政府官员、决策者和商界领袖参加了本届对话，这也是该系列对话首次在海外举行。

该会议也是国际货币基金组织和世界银行集团2026年年会的官方附属活动。

周三的活动由主宾、泰国银行企业关系部助理行长兼发言人 Chayawadee Chai-anant 出席。

周三的活动由主宾、泰国银行企业关系部助理行长兼发言人 Chayawadee Chai-anant 出席。 图片来源：大华银行（泰国）

这位助理行长在开幕致辞中强调了在实践中有目的地运用资本的重要性。

她表示：“对于金融机构、企业和决策者来说，我们的任务不仅仅是调动更多资本，而是要帮助资本流向能够建立韧性、增强国家竞争力的可靠解决方案。”

新加坡前永续发展与环境部兼交通部高级政务部长 Dr Amy Khor，在由《商业时报》编辑 Chen Huifen 主持的炉边谈话中发表了讲话。

（左起）新加坡前永续发展与环境部兼交通部高级政务部长 Dr Amy Khor 与《商业时报》编辑 Chen Huifen 在炉边谈话上。 图片来源：大华银行（泰国）

这位退休的政治家也参加了由大华银行（泰国）首席可持续发展官兼金融机构部主管 Chow Wong Yuen 主持的专题讨论。

长达一小时的讨论嘉宾包括泰国商务部副部长、同时也是亚细安和东亚经济研究所理事会泰国代表的 Dr Kirida Bhaopichitr。

另外两位小组成员来自私营部门：泰国上市的酒店和休闲业巨头 Minor International 的首席可持续发展官 Chompan Kulnides；以及泰国最大工业集团 Siam Cement Group (SCG) 的总裁兼首席执行官 Thammasak Sethaudom。

（左起）SCG 总裁兼首席执行官 Thammasak Sethaudom、Minor International 首席可持续发展官 Chompan Kulnides、泰国商务部副部长 Dr Kirida Bhaopichitr 和 Dr Khor。 图片来源：大华银行（泰国）

资金流向何方

当被问及亚细安的转型投资可能在哪些领域实现最强劲增长时，Dr Khor 和 Thammasak 都提到了电网。

Dr Khor 说：“我们可以押注三个重点领域：可再生能源和电网；第二个是低碳交通和移动基础设施；第三个是节能的工业和数字基础设施。”

她提到了新加坡总理 Lawrence Wong 和泰国总理 Anutin Charnvirakul 最近的领导人非正式会议，两位领导人都重申了在该地区发展多边和多向电力贸易的重要性，并同意致力于建立亚细安电网计划。

Minor International 的 Chompan 认为，资本将流向风险和回报可被理解和衡量的地方。她指出，这些必须是能为投资者带来回报的举措。

对酒店运营商而言，这意味着投资既要满足可持续发展承诺，又能节省运营成本。

在泰国，企业面临着反复的洪水和重大的损失，她预计更多资本将用于缓解与气候事件相关的风险——这不一定是为了即时回报，而是为了保护企业的未来可持续性和福祉。

企业如何运用资本

这一逻辑不仅关乎资本的部署地点，也涉及到公司如何决定投资方向，以及如何权衡转型投资与同一笔资金的其他竞争性用途。

SCG 的业务涉及水泥、建筑材料、化工和包装等最难脱碳的行业，它提供了一个权衡取舍并最终获得回报的例子。

Thammasak 表示，水泥是该集团排放最高的业务，但也是一个低附加值、资本密集型且增长缓慢的业务。他说：“当我担任首席财务官时，我首先想做的就是卖掉这项业务。”

然而，SCG 最终决定投资低碳水泥，因为它得出结论，没有其他人能如此有效地对这项业务进行脱碳。

他说，但当公司在六年前进行这项投资时，市场上并没有需求，因为当时泰国的监管框架不允许使用低碳水泥。尽管如此，SCG 仍加倍投资，努力改进产品并推动更新行业标准。

Thammasak 评论道：“我们推动了整个泰国水泥行业向低碳转型，现在大家都在这么做。这帮助泰国水泥行业保持了更强的竞争力和更高的盈利能力。”

他补充说，这一经历说明了转型投资中涉及的权衡。公司通常必须先承担前期成本，然后才能产生回报。

但他表示，关键是要确保投资在一段时间内分摊。“如果我把它分摊到四年、六年，甚至十年，你可能都不会注意到。”

谁先买单？

但由于这类绿色举措在成本降低之前往往花费更多，小组成员被问及在早期阶段谁应该承担这一负担：生产者、客户、贷款方还是政府？

Dr Kirida 坚持认为，这必须以集体的方式完成，但她主张公平（equity）而非平等（equality）。

她说：“如果微型、中小型企业必须支付与大公司或政府一样多的费用，它们将无力承担；零售客户也同样无法承受。我们都应尽一份力，但我们（分担的）份额可能大小不同。”

Dr Khor 同意每个人都应发挥作用——成本应共同分担，但不应平均分担。

她说：“例如，生产者可以致力于改进技术、优化流程等来降低成本。消费者可能需要承担部分绿色溢价。”

她继续说道：“金融家也可以尽自己的一份力——如果他们非常客观并努力更好地理解风险，或许可以降低融资成本。然后政府则在监管、激励以及配套基础设施方面发挥作用。”