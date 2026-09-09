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英国主要机场空中交通管制出现故障，导致新航两趟航班取消、两趟改道

该航空公司表示，已为受影响的乘客提供酒店住宿和地面交通等援助

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    • 由于技术故障，旅客连续第二天在英国各地机场面临混乱，9月9日有超过150趟航班被取消。
    • 由于技术故障，旅客连续第二天在英国各地机场面临混乱，9月9日有超过150趟航班被取消。 照片：路透社

    Ann Chen

    Published Wed, Sep 9, 2026 · 02:49 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由于英国主要机场的空中交通管制服务出现技术故障， 新加坡航空公司 (SIA) 的两趟航班于周二（9月8日）改道，另有两趟航班被取消。

    新航在周三的一份声明中表示，从新加坡飞往伦敦希思罗机场的SQ308和SQ318航班被迫改道。

    英国国家空中交通服务公司 (NATS) 表示，该问题影响了其航班数据处理系统，导致全国数千趟航班受到干扰。

    新航发言人表示，载有401名乘客和29名机组人员的SQ308航班已改道至法国巴黎戴高乐机场。

    这架空客A380-800型飞机于当地时间下午6时30分左右（新加坡时间周三凌晨12时30分）降落，乘客随后通过陆路交通转移至伦敦。

    与此同时，SQ318航班则改道至德国慕尼黑机场，并于当地时间晚上8时09分（新加坡时间周三凌晨2时09分）降落。

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    机上共有203名乘客和19名机组人员。

    该航空公司表示，计划“在获得必要的许可后”，安排这架波音777-300ER型飞机从慕尼黑飞往伦敦希思罗机场。

    新航表示，由于航班改道，原定于周二从伦敦希思罗机场飞往新加坡的返程航班SQ319和SQ321已被取消。

    由于该技术故障，旅客连续第二天在英国各地机场面临混乱，周三有超过150趟航班被取消。

    而在此之前的周二，已有1300趟往返英国机场的航班被取消。

    NATS表示，仍在努力解决由“系统问题”引发的航班中断问题。

    根据实时航班追踪网站FlightRadar24的数据，周三取消的航班几乎全部集中在伦敦希思罗机场。

    该机场在周二晚些时候表示，离港航班已经恢复，而当天早些时候曾被迫暂停所有进港航班。

    然而，该机场警告称，“混乱状况预计将持续”。

    新航在声明中表示，已为受影响的乘客提供了所需援助，包括酒店住宿和地面交通。

    该发言人表示，航空公司还帮助乘客重新预订了中转航班。

    建议乘客访问新航的航班状态页面，以获取有关其航班的更多信息。

    “新航就此次事件给所有受影响的客户造成的不便深表歉意。客户和机组人员的安全是我们的首要任务，”该公司表示。

    在此次最新的空中交通混乱事件之前，2025年7月也曾发生过一次技术故障，导致大量往返英国的航班被取消，引发了航空公司高管的愤怒。

    2023年，英国曾遭遇多年来最严重的航空系统故障，当时数百趟航班延误或取消，导致超过70万名乘客受到影响。海峡时报

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