因涉嫌参与非法传销，52名新加坡人在中国被捕

当局称，这52名被拘留者是在一次针对可疑罪行的更广泛执法行动中被捕的

外交部第二部长 Sim Ann 表示，新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆已对所有被拘留者进行了三次探视。 图片来源：ST

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】中国广西省当局逮捕并拘留了52名涉嫌参与传销活动的新加坡人，这可能是迄今为止新加坡公民在海外被拘留人数最多的一次。

外交部 (MFA) 和新加坡警察部队 (警察部队) (SPF) 在周五（9月4日）的一份联合声明中透露了此次逮捕事件。

这52名被拘留者是在中国南部广西省展开的一场更广泛的执法行动中被捕的，该行动旨在打击涉嫌传销活动及相关罪行。

中国当局的调查仍在进行中，新加坡警察部队已联系中国同行以寻求更多信息。

外交部第二部长 Sim Ann 周五向新加坡媒体表示，新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆已对全部52名被拘留者进行了三次探视，以了解他们的状况并提供领事协助。

这包括传达被捕者的请求、转达家人的信息以及协助处理行政事宜。

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在新加坡，外交部官员正与被拘留者的近亲保持联系。

同时兼任内政部第二部长的 Sim Ann 表示，她已经会见了大部分被拘留者的家属。

Sim 说：“我们正在尽一切努力帮助他们度过这个可以理解的困难时期。”

她补充说：“在为受影响的新加坡人提供领事协助的同时，我想强调，新加坡政府不干预其他国家的司法程序和调查，正如我们期望外国政府尊重我们的法律和法律程序一样。”

她说：“新加坡政府将继续密切关注此案，并强调我们的公民应获得正当的法律程序保障。”

外交部和新加坡警察部队没有提供关于此案或调查状况的更多细节。目前尚不清楚是否有其他中国或外国公民在广西的行动中被捕。

通常情况下，在中国的刑事案件嫌疑人可被拘留长达37天，之后由检察官决定是否批准逮捕。随后的调查和取证过程可能需要两到七个月的时间。

然后，检察官将在案件送交法院前进行审查。根据公开信息，这一审查过程可能需要一到数月不等。

严厉打击

这些新加坡人在广西（官方名称为广西壮族自治区）被捕，正值中国当局在全国范围内对传销活动进行严厉打击之际。

据中国国家市场监督管理总局称，在2021年至2025年期间，中国调查了超过20万起传销和直销违规案件。该机构在2025年11月表示，将继续严厉打击此类活动。

根据中国刑事法，组织或领导传销活动属于犯罪行为。

处罚分为两个等级。对于基本案件，处罚为罚款以及最高五年的监禁或拘役。

对于情节严重的案件，包括累计参与人数达120人以上或涉案资金超过250万元人民币（约合37.22万美元）的传销活动，处罚为罚款以及至少五年监禁。

2025年6月，中国修订了治安管理处罚法，为警方对传销活动的普通参与者处以罚款和短期拘留等行政处罚提供了法律依据，而这些参与者通常不会依据刑事法被起诉。

这些修订于2026年1月生效。

为了进一步加强法律效力，中国此后发布了禁止传销条例的修正案草案。如果该修正案获得通过，将首次把网络传销纳入打击目标。修正案还将引入资金监控系统，并大幅提高罚款金额。

与此同时，过去两年间，中国多个省市针对传销网络展开了数次备受瞩目的执法行动。

2025年的几个月里，四川省成都市警方摧毁了一个涉案金额超过2300万元人民币的大型传销组织，该组织主要针对大学生和应届毕业生。

在西北部城市西安，警方于2026年6月逮捕了130人，并突击搜查了超过180个地点。此前的几个月，西安市被陕西省指定为省级查处和打击传销活动的基地。

臭名昭著的“1040阳光工程”

尽管外交部和新加坡警察部队没有具体说明被捕新加坡人涉嫌参与何种传销活动，但广西以“1040阳光工程”的发源地而臭名昭著。

该传销模式以多种其他名目运作，如“连锁经营”、“资本运作”、“北部湾开发项目”，以及一个不那么光彩的名称“南宁投资骗局”。其各种变体已在中国各地乃至东南亚部分地区运行了数十年。

根据《海峡时报》查阅的中国法院判决书和过往案例报告，该骗局形式多样，但具有一些典型特征。

首先，新成员通常由亲朋好友诱骗加入，或以旅游、高薪工作甚至恋爱关系等虚假借口被骗入伙。

然后，他们被要求支付入会费，并被说服购买虚构的、由政府支持的开发项目或其他虚假商业项目的“投资份额”，前期支付总额通常为69800元人民币。

他们得到的虚假承诺是，通过招募其他人，最终将获得高达1040万元人民币的回报，这也是“1040”骗局名称的由来。

参与者通常被告知该计划是秘密且排外的。传销组织的另一个常用策略是租用住宅公寓，将参与者与外界隔绝，并通过集体活动和致富讲座对他们进行洗脑。

外交部和新加坡警察部队在声明中提醒，在海外旅行或居住的新加坡人必须遵守所在国的法律。

Sim 表示：“我谨代表警方重申，无论是海外还是本地的商业或投资计划，新加坡人都应谨慎考虑。特别是那些涉及招募参与者、要求预付大笔资金或承诺异常高回报的计划。” 海峡时报