美国AI相关裁员潮引发“一人公司”创业新浪潮

2026年第一季度，超过100家科技公司裁员逾11.5万人

尽管科技行业大规模裁员的消息铺天盖地，Qu Xiaoyin代表了在硅谷涌现的一种新型企业家。 照片：QU XIAOYIN提供

【费城】在Meta开始实施裁员十分之一员工计划的当天，其前员工Qu Xiaoyin看到了她的机会。

“我们租了一辆LED卡车，开进了Meta的总部，”她说。

卡车屏幕上向这家社交媒体巨头离职的员工们闪烁着一条直白的信息：“被解雇了？午饭前就成立一家公司吧。”

这一引人注目的举动似乎奏效了。Qu说，有数十名Meta员工联系了她的初创公司，该公司为“一人公司”提供人工智能（AI）操作系统。

确切数字难以核实，但结果似乎表明，裁员或许可以被重新定义为一个新的开始。

出生于中国的33岁创始人Qu是HeyBoss.AI的创始人，她代表了在硅谷涌现的一种新型企业家，尽管科技行业的严重裁员潮占据了新闻头条。她的公司总部位于加州雷德伍德城，帮助用户使用AI“高管”团队来建立业务。2025年，她任命了一位名为Astra的AI首席执行官来接替自己，此举引起了轰动。

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2025年，Astra曾帮助Qu进行谈判，获得了由OpenAI创业基金支持的350万美元（450万新元）种子轮融资，同时Astra也负责运营她的其他企业。

Qu的最新产品Tycoon.us将AI首席执行官的理念推向了新高度。一个有抱负的创始人可以向Astra提出一个目标——例如“流量增长10倍”——它就会生成一个计划，分配AI代理，跟踪执行情况，并只在需要时才将决策上报给创始人。

在员工越来越感到自身处境岌岌可危，许多人将自己视为可被削减以提高企业利润率的成本中心之际，这种模式的吸引力是显而易见的。结果形成了一个奇怪的循环：AI正在帮助解决一个由AI自己参与制造的问题。

硅谷的阴霾

AI驱动的裁员规模尚有争议，但人们对其未来走向已有所预感。

根据追踪网站Layoffs.fyi的数据，2026年第一季度，超过100家科技公司裁员逾11.5万人，较上年同期大幅增加，是自2023年初以来的最高季度总数。

仅Meta一家就裁减了约8000个职位，其中包括在新加坡的职位。微软已向数千名员工提供买断方案。亚马逊和Oracle也采取了类似举措。传闻谷歌也将跟进。

与此同时，这些公司正向AI基础设施投入数千亿美元，用于建设数据中心、芯片和模型。这种对比十分鲜明：薪资支出不断缩减，而资本支出却创下纪录。

2026年美国“因AI而失去工作岗位”的人数没有一个权威的总数，但这个数字是数以万计，而不是数以百万计。尽管如此，由AI主导的裁员仍在增加。

数据填补了一些空白。根据提供广泛引用的裁员报告的职业介绍和高管培训公司Challenger, Gray & Christmas的数据，AI是美国雇主4月份裁员83,387人的最主要原因。该机构5月7日的报告称，在这些裁员中，有四分之一（即21,490个职位）是在4月份因AI而失去的。

在2026年的前四个月，与AI相关的裁员近5万个，约占裁员总数的17%，是第三大裁员原因。

相比之下，2025年美国公司宣布裁员120万人。其中，AI被提及为原因的有5.5万人，仅占4.5%。

裁员集中的领域也很能说明问题。美国劳工统计局5月报告称，包括科技行业在内的“信息”行业就业人数已从2022年的峰值下降了约11%。在该行业之外，影响则远不那么明显。

关于因果关系的争论也日益激烈。是工人们正在被AI取代，还是公司为了投资AI而裁员？

在许多情况下，后者可能更接近事实。构建和运行AI系统的成本高昂。公司正在重新分配资源，从劳动力转向资本。

Oracle提供了一个鲜明的例子：收入增长强劲，AI业务线激增，在承诺向数据中心投入500亿美元巨资的同时，裁员3万人。

一些分析师注意到“AI洗白”（AI-washing）现象——即公司夸大其AI采用程度，以显得更具创新性，并以此为借口来掩盖由过度招聘等更传统压力驱动的决策。然而，经济学家们相信，美国劳动力市场依然强劲。

位于费城的非营利性未来工作研究机构Burning Glass Institute的宏观经济学家兼高级研究员Guy Berger指出，美国所有行业的月度裁员人数通常超过150万，与AI相关的裁员只占总数的一小部分。

但其心理影响却不成比例地大。尤其是在硅谷，气氛已经变得黯淡。即使是高薪员工也越来越觉得自己的职位是临时的，技能是可有可无的。

领导层的言论加剧了这种焦虑症。当首席执行官们谈论效率、自动化和AI原生组织时，员工们听到的是一个更具威胁性的信息：他们中需要的人会更少。

一人公司的崛起

在这种不确定性中，一种新模式正在形成：一人公司。

Qu是一个例子，但她远非个例。在金融科技、媒体、软件和电子商务等领域，小团队——通常只有一两个人——正在构建几年前需要数十名员工才能完成的产品。

推动力不仅在于AI的能力——其原始智能、推理、编码等——还在于AI的编排能力，即如何利用这些能力来完成工作。如今的工具可以处理编码、营销、客户支持、分析，甚至决策。留给人类创始人的，是定义愿景：选择要构建什么以及为什么构建。

“一个恰当的比喻是21世纪初云计算和应用商店出现后带来的转变，”新加坡人、Informed Ventures合伙人David Yin说。这家位于加州门洛帕克的风险投资基金已向早期医疗保健和金融科技领域投入了约3亿美元。

Yin说，那些技术通过消除基础设施和分销障碍，极大地降低了创业成本。AI现在正在为生产本身做同样的事情。他表示，这带来了双重后果。

首先，公司数量可能会爆炸式增长。当构建的边际成本趋近于零时，实验就会增加。更多的人可以尝试、失败、再尝试。其次，公司的平均规模会缩小。过去需要团队完成的任务现在由系统处理。例如，一个创始人可以与少数几个承包商和一个AI代理网络合作，而无需全职员工。

David Yin，Informed Ventures合伙人。这家位于加州门洛帕克的风险投资基金已向早期医疗保健和金融科技领域投入了约3亿美元。现年35岁的新加坡人Yin已在湾区工作了约五年。 照片：DAVID YIN提供

但好处伴随着限制；更低的进入门槛也意味着更激烈的竞争。构建产品变得更容易，但建立一项业务仍然是和以往一样的挑战。许多AI生成的产品难以获得关注或收入。

Lihong Wang在纽约创办的仅几个月大的初创公司Freeport Markets，就展示了这种新创业模式的希望与局限。

2025年离开一家大型交易公司后不到一年，这位出生于广州的24岁年轻人推出了一个旨在弥合散户与专业投资者之间差距的平台。Freeport将AI驱动的市场分析与一个允许用户全天候（即使在市场休市时间）交易与股价挂钩的衍生品平台相结合。另一个吸引人之处是由AI分析师创建的新闻源，它会向用户更新影响市场的新闻和可操作的交易建议。

“例如，就当前的伊朗局势而言，很多新闻发生在周末，人们无法通过传统券商根据这些新闻进行交易，而通过我们，他们可以全天候24/7交易，”Wang说。他的平台还允许用户交易尚未上市公司的代币化股票，如SpaceX、OpenAI和Anthropic。

Lihong Wang（右）于2025年8月在旧金山一家风险投资公司前为他的初创公司Freeport Markets进行路演，旁边是他的联合创始人Bryan Reed。他的公司提供一个投资平台，让普通人更容易地进行通常难以接触到的交易。 照片：LIHONG WANG提供

该公司在推出后几个月内就达到了超过1万次下载和数千万的交易量。其核心团队仍然很小：Wang、他的联合创始人和一名全职工程师。

AI处理了其余大部分工作，但并非全部。“AI目前无法做到的是大规模创建独立的系统。它仍然需要一些提示，例如，要知道如何以正确的架构设置服务器以实现扩展，这样当你有1万个并发用户时，应用程序才不会崩溃。有一位真正优秀的后端工程师为我们做这件事是非常有价值的，”他说。

虽然Wang是自己公司的CEO，但即使是这个职能也几乎可以外包。Qu说，她的AI CEO Astra（被概念化为女性）可以管理数百家公司，而一个人类CEO管理几家公司都会感到吃力。

“但不仅如此，Astra还能从经验中学习，”Qu说。“例如，当我们尝试不同的营销活动时，她会记录下决策，看看哪些有效，哪些无效。她可以跨越不同的公司学习，而不会泄露隐私，并变得越来越好。

“从执行角度，甚至从领导力角度来看，我认为随着AI学到更多，它会比人类做得更好。那么我们作为人类的价值就在于产生愿景，就像Steve Jobs为苹果公司或Elon Musk为他的公司所做的那样。”

如何应对裁员？

对裁员、自身价值和变革速度的焦虑症是真实存在的。

“主流的说法是AI将使我们更具生产力，”Berger说。“因此，要达到同样的产出，我们需要的工人会更少。对悲观主义者来说，这意味着裁员。而乐观主义者会说，技术长期以来一直在这样做，这只意味着人们最终会从事不同类型的工作，”他说。

“但这取决于生产力的提高，而我认为我们尚未看到这一点。如果AI的回报没有实现，公司可能最终不得不重新雇回他们的员工。”

对大多数工人来说，当前的问题是如何适应。

随着公司越来越明确地使用AI来完成客户支持、日程安排和数据处理等任务，挑战不仅在于岗位被取代，还在于转型。工人们能以多快的速度转向与AI互补而非竞争的岗位？是否应该有更严格的监管来确保他们不会在这场交易中吃亏？

一些政策应对措施已开始形成。

美国国会的一项拟议法案将要求在AI驱动的裁员方面提高透明度。其中一项法案要求劳工部收集并每季度公布与AI应用相关的裁员、招聘和再培训数据。

工会正在推动扮演更积极的角色，希望在谈判桌上占有一席之地，而不是在裁员后才做出反应。他们认为，AI的部署应该是通过谈判而非强制实施的。

还有一个有趣的想法是通过财富再分配来应对人们担心的AI驱动的大规模裁员。4月份，OpenAI的Sam Altman提出了一个由科技公司资助的“公共财富基金”，该基金将使所有公民都能分享AI驱动的经济增长成果。

曾谈到在太空中建立数据中心、其公司也制造人形机器人的Elon Musk，则倡导“普遍高收入”或由联邦政府向公民提供现金注入作为补偿。

美国劳动力市场专家Berger说，为美国人加强安全网不是一件坏事。“如果这项技术真如其支持者所认为的那样具有影响力，那么不利用它来获取收益，包括再分配，而是减缓其应用，那将是一件憾事，”他说。

“我不相信会出现这样一个世界：人们大量失业，这项技术正在发生，而我们却没有资源来解决这些问题。但问题是：是需要一场危机才能达到那个地步，还是它会自然而平稳地发生？”

对数以万计受科技裁员影响的人来说，危机就在眼前。Yin猜测，有些人会转向AI原生公司的机会。对另一些人来说，员工和企业家之间的界限正在消解，因为曾经需要组织才能使用的工具，现在个人也越来越容易获得。

AI正在产生一种令人不安的变化，对大多数人来说这感觉像是一种损失，而对少数人来说则像是一种杠杆。

“人们因为AI带来的颠覆而失业，这很不幸，”Wang说。“但如果AI不存在，我的公司可能也不会存在，因为构建它会非常困难。如果没有AI，开发时间可能会是现在的三到五倍。而且我们可能还需要两到三名工程师来帮助我们。

“所以，我们公司现有的三个工作岗位，正是因为AI才被创造出来的。” 《海峡时报》