由于投资者担忧中国消费需求疲软，该公司股价今年已下跌约40%。

阿里巴巴大幅增加了在AI基础设施、自有模型和应用方面的支出，将该技术视为关键的增长动力。 图片来源：彭博社

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[北京] 阿里巴巴周四（11月19日）公布的9月季度营收超出预期，主要得益于其人工智能云服务需求的飙升。同时，投资收益也助其报告利润增长了两倍多。

这家按市场份额计算的中国最大电子商务公司表示，其AI云与计算服务收入猛增53%，这凸显了公司在人工智能基础设施和产品上的大量投资正带来日益增长的回报。

首席财务官Toby Xu表示：“本季度，得益于我们对‘AI+云’增长以及阿里巴巴电商集团盈利可持续性的战略聚焦，我们的业务在收入和盈利方面均实现了强劲增长。”

剔除投资收益及其他项目后，按非公认会计准则（non-GAAP）计算的净利润跃升92%，达到199亿元人民币（约合30亿美元），这主要得益于盈利能力的增强以及其即时零售业务亏损的收窄。

由于投资者担忧中国消费需求疲软以及在AI和云基础设施方面的支出不断增加，阿里巴巴的股价今年已下跌约40%。

该季度，公司的自由现金流为净流出344.7亿元人民币，而去年同期为净流出218.4亿元人民币。阿里巴巴表示，流出额增加反映了云基础设施支出的增长，但这部分影响被淘宝即时电商亏损减少以及云服务客户预付款增加所部分抵消。

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资本支出增长了60%，达到504.8亿元人民币。

根据伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）的数据，阿里巴巴公布的季度营收为2715.2亿元人民币，高于分析师平均预期的2698.1亿元人民币。

AI云与计算服务收入总计609.7亿元人民币。阿里巴巴已大幅增加在AI基础设施、自有模型和应用方面的支出，将该技术视为关键的增长动力。

调整后每份美国存托股收益为8.10元人民币，低于分析师预期的11.16元人民币。

今年9月，阿里巴巴公布了到2032年将其全球数据中心容量扩大至20吉瓦以上的计划，并表示其下一代模型Qwen 4正在训练中。旗下芯片设计部门T-Head也发布了一款计划于2027年初商业发布的新AI处理器。该部门已于11月初秘密提交了在香港上市的申请。

阿里巴巴于8月启动了一项100亿美元的股票配售，并表示所得资金将用于资助计算基础设施和AI数据中心。

该公司最近将其业务重组为四个主要部门：电商、AI云与计算服务、AI模型应用以及其他业务。路透社