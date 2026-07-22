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NEWS ANALYSIS

Andy Burnham的新内阁反映出其对英国经济增长的重视

一场彻底的内阁改组预示着英国新的财政方向，但市场仍持谨慎态度

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    • 新任首相Andy Burnham表示，他希望终结其所称的英国四十年的“新自由主义”。
    • 新任首相Andy Burnham表示，他希望终结其所称的英国四十年的“新自由主义”。 图片来源：路透社

    Andrew Hammond

    Published Wed, Jul 22, 2026 · 04:30 PM

    本文由AI辅助翻译

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    [伦敦] Andy Burnham于周一（7月20日）就任英国新首相

    上任伊始，他的主要议程之一是重振经济增长。截至2023年底，按实际价值计算，英国的人均国内生产总值（GDP）预计比1955年至2008年的战后趋势增长水平低约28%。

    他所选择的顾问和内阁任命反映出他试图纠正这一路线的努力。

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    UK Labour PartyUK politicsAndy BurnhamUK economy

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