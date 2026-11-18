他补充说，更深度的融合与人工智能合作可加强区域在全球不确定性下的韧性。

PM Wong表示，政府正帮助企业提高生产力、采纳数码工具，以把握《数码经济框架协定》（Defa）下的机遇。 照片：ST

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【马尼拉】新加坡总理Lawrence Wong于周二（11月17日）表示，东南亚各国政府必须采取更多措施，帮助企业利用该区域新签署的数码经济协定。他同时概述了更深度的经济一体化如何能帮助亚细安这个组织在2040年代初期发展成为一个价值10万亿美元的经济体。

这包括提高企业的意识，并就如何利用区域协定进行跨境业务拓展，向它们提供实际指导。

在马尼拉举行的第49届亚细安峰会结束之际，PM Wong对新加坡记者表示，达成新的《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement, 简称Defa）已属不易，但确保企业能从中受益也同等重要。

他指出，企业往往难以理解区域贸易协定如何转化为实际利益。

他举例说明了企业常提出的问题：“我们现在有了自由贸易协定，也有了Defa，但这对我们企业来说意味着什么？我该如何利用它？”

他补充说，因此，各国政府需要制定实用指南，帮助企业进行数码化扩张，并在亚细安市场实现更无缝的运营。

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《数码经济框架协定》（Defa）于周六由亚细安11个成员国签署，旨在通过在电子支付、跨境数据流动和网络安全等领域制定共同规则，减少数码贸易壁垒。

该协定能让企业更轻松地为不同亚细安国家的客户提供服务，而无需应对差异巨大的数码法规。

PM Wong承认，外界担忧Defa可能会使新加坡的中小型企业（SMEs）面临来自低成本市场企业的更大竞争。

但他表示，竞争是不可避免的，企业应专注于提升自身竞争力，而非寻求更多保护。

PM Wong说：“无论我们喜欢与否，竞争都将存在。企业必须拥抱竞争，而我们作为政府，将帮助我们的中小型企业善用Defa。”

他引用亚细安工商咨询理事会（Asean Business Advisory Council）的一项调查称，该区域的许多企业并非在寻求政府提供更多保护，而是希望获得帮助以抓住经济协定带来的机遇。

他表示，对新加坡而言，这意味着要为中小型企业提供更多支持，以帮助它们实现业务转型、提高生产力，并采纳数码和人工智能工具。

打造更具韧性的亚细安

PM Wong表示，更紧密的经济一体化也将有助于亚细安抵御地缘政治紧张局势以及全球贸易和供应链中断所带来的影响。

他表示，虽然各成员国规模相对较小，但该组织的经济总量合计约为4.5万亿美元。然而，在大国竞争的背景下，更大的经济体量将变得日益重要。

“我们的经济总量合计为4.5万亿美元，这已相当不错。但如果我们能做得更多，进一步一体化、改革和增长，那么到2040年代初，我们或许能成为一个10万亿美元的经济体。”

他指出，一个规模更大、一体化程度更高的经济体将赋予亚细安更强的抵御外部冲击的能力，同时为企业和劳动者创造更多机会。该组织还将寻求扩大其合伙业务，合作对象将超越美国和中国，延伸至加拿大、欧盟和海湾合作委员会。

PM Wong说，这将使亚细安在主要大国之间竞争加剧的情况下，有更大空间来追求自身的优先事项。

他强调亚细安需要保持塑造自身未来的能力，并表示：“我们所做的并非每一件事都由美国和中国以及它们之间的竞争所定义。”

与中国的人工智能合作

其中一个潜在的合作领域是人工智能，中国提议将2027年定为“亚细安-中国人工智能合作年”。

PM Wong表示，亚细安已同意该提议，双方现在将讨论具体的应用和项目。这些可能包括自动驾驶汽车、工业人工智能和先进制造业，不过目前尚未确定具体的合作倡议。

他说：“中国在人工智能应用方面处于领先地位，而亚细安各国对于更有效地利用人工智能来转型和提升经济抱有极大兴趣。”

此类合作可以为企业提供使用人工智能的机会，尽管具体项目尚未商定。但PM Wong表示，在设计和实施项目时，必须考虑到网络安全和数据隐私问题。

他表示，这些项目必须“最终惠及我们的企业和劳动者”。