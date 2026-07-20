贝恩：人工智能可提升生产力与潜在收入，但许多亚细安企业在推行时困难重重

该咨询公司表示，企业应从两到三个细分领域入手，利用该技术进行改进。

贝恩公司表示，在东南亚，金融服务业在采用人工智能方面处于领先地位，但其他行业在工作流程中洗牙人工智能应用时面临困难。 照片：商业时报资料

【新加坡】在东南亚运营的公司普遍乐于在其工作流程中利用人工智能应用，因为这些应用被视为能够促进增长的工具。

然而，与此同时，该地区的许多公司在工作流程中洗牙人工智能应用时面临困难。

Bain & Company 亚太区执行合伙人 Shintaro Okuno 表示：“东南亚的普遍情况是，重点在于增长。如何利用技术来加速增长。”

但 Okuno 也指出，尽管市场热情高涨，但 Bain 在与许多公司合作中看到，这些公司在推行人工智能的过程中磕磕绊绊。

根据 Bain 的数据，在其合作的东南亚公司中，只有不到20%的公司在有意义地洗牙其人工智能投资，而三分之二的公司则停留在试点和规划阶段。

在将人工智能应用纳入工作流程方面，金融服务业的公司往往领先于其他行业。

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但其他行业的公司在采用人工智能时有时会遇到困难，原因包括对非系统性推行的警惕，以及担心员工不愿采纳。

他的建议——也是 Bain 一直向客户建议的——是挑选两到三个能够受益于人工智能应用且符合业务需求的“商业应用场景”或细分领域，然后在这些领域“深入发展”。

这意味着能够从概念验证阶段，成功过渡到洗牙应用阶段。

Okuno 说：“打造一个成功案例。让其中两三个分支取得成功。这通常是为管理层和组织层面提供信心的最佳方式……”

“这为几乎所有人提供了一个机会，让他们真正理解这是一项有益的技术，从而获得更多信任和热情。这样，当您转向下一个用例时，过程就会快得多，也容易得多。”

Bain 亚太区执行合伙人 Shintaro Okuno 表示，公司应挑选两到三个可受益于人工智能工具的“商业应用场景”，并首先在这些领域洗牙应用。 照片：BAIN & COMPANY

Okuno 的观点并非个例。

虽然东南亚地区被普遍认为对采用人工智能持开放态度，但有报道和观点认为，各组织可能在从试点到生产的洗牙过程中步履维艰。

成功地从试点到生产进行洗牙，可以为组织带来实实在在的好处。

节省时间最多的行业将是金融服务业，其次是消费业和医疗保健业。

Bain 还估计，成功推行人工智能工具也将为该地区的公司带来显著的销售提升。

Bain 目前认为人工智能工具最有用武之地的工作流程包括：市场情报、库存与品类管理、定价与报价以及引导式销售。

Okuno 说：“到目前为止，大多数用例都是为了让面向客户的人员更高效、更有生产力。基本上，就是为了卖出更多东西。”