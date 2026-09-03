新加坡首席气候变化谈判代表：亚细安可通过一体化市场实现能源和粮食自给自足

他补充说，新加坡的角色是促进更多公共—私人伙伴关系，以应对这两大挑战。

该小组讨论是新加坡英国商会于9月3日举办的可持续发展会议的一部分。左起：新加坡英国商会执行董事 David Kelly、土耳其驻新加坡大使 Sadik Arslan、澳大利亚驻新加坡副最高专员 Emily Follett、新加坡首席气候变化谈判代表 Joseph Teo。 照片：新加坡英国商会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡首席气候变化谈判代表 Joseph Teo 表示，通过一个更一体化、更具凝聚力的区域市场，亚细安（ASEAN）可以在能源和粮食方面实现自给自足。

近期的地缘政治事件导致供应中断后，能源和粮食安全已成为亚细安各国政府关注的焦点。随着新加坡将在2027年接任该区域组织的主席国，这些议题也将成为其优先事项之一。

Teo 举例说明，例如俄罗斯-乌克兰战争就影响了该区域的小麦进口。

由于伊朗战争爆发后，主要航运路线霍尔木兹海峡遭到封锁，化肥的流通也受到了影响。石油和天然气进口同样中断，导致今年早些时候该地区的能源价格飙升。

Teo 在一个关于推动区域可持续发展和气候项目机制的小组讨论中回答提问时表示：“从技术上讲，如果亚细安齐心协力，我们完全可以实现能源和粮食的自给自足。关键挑战在于确保整个亚细安市场的一体化和凝聚力。”

该小组讨论是新加坡英国商会于周四（9月3日）举办的可持续发展会议的一部分。

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他表示，作为一个小国，新加坡旨在扮演连接者的角色，促进更多公共—私人伙伴关系以应对这两大挑战。

2023年启动的混合融资倡议——亚洲转型融资合伙业务（Financing Asia’s Transition Partnership，简称Fast-P）便是一个例子，体现了新加坡为调动区域能源转型资金所做的早期努力。

迄今为止，其三个基金中的两个已筹集超过11亿美元，目标是通过汇集公共和私营部门的合作伙伴，为亚洲的转型项目和边际可融资的绿色项目提供风险缓释和资金，最终调动50亿美元。

混合融资是一种资本筹集方式，它依靠具有较高风险偏好的投资者——如多边开发银行、开发金融机构、慈善家和政府——提供优惠或催化资本，以吸引更多的商业投资者。

Teo 补充道：“展望未来，我们可能会考虑如何为一些适应需求采取同样的做法。但这还需要很长时间。首先，我们必须兑现 Fast-P 的承诺。”

气候融资

他指出，新加坡的 Fast-P 倡议旨在通过利用筹集的资金资助规模较小的能源转型项目，从而“彻底改变（气候融资）的讨论方向”。

此前曾宣布，绿色投资合伙业务基金首次交割金额（1.28亿美元）中的25%已承诺投资于东南亚的四个可持续基础设施项目。

长期以来，气候融资一直是联合国气候变化大会（简称COP）上一个主要的争议点。

在2024年于阿塞拜疆巴库举行的第29届联合国气候变化大会（COP29）上，各国同意将发达国家有义务向发展中国家提供的最低金额从之前的1000亿美元提高到每年3000亿美元。

然而，许多发展中国家批评新的固定金额远低于联合国估计的到2030年每年所需的气候行动资金1.3万亿美元。

土耳其驻新加坡大使 Sadik Arslan 和澳大利亚驻新加坡副最高专员 Emily Follett 表示，今年的第31届联合国气候变化大会（COP31）将聚焦于实施与加速。

两人与 Teo 参加了同一个小组讨论，并探讨了他们对即将在11月于土耳其安塔利亚举行的会议的优先事项。

COP31将是首届由共同主席国主持的联合国气候变化大会。土耳其将担任COP31的官方主席国，负责管理企业等非国家实体的自愿行动，而澳大利亚将领导正式的联合国气候谈判。

Follett 指出，COP31召开之时，正值“多边体系承受巨大压力”之际。

她补充说：“共识从来都不是自动形成的，也很少能轻易达成，但它仍然至关重要，特别是对于气候变化这样的挑战，没有任何一个国家能凭一己之力解决这个问题。这需要采取集体方法。”