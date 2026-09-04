Tan See Leng：紧张局势下，亚细安对寻求长期增长的企业“极具吸引力”

贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng指出，亚细安一直是一个增长、稳定和具韧性的区域。 照片来源：美国-亚细安商业理事会

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【新加坡】贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng表示，企业在做决策时日益需要考量包括关税和其他贸易限制在内的多种因素，相关的权衡计算也变得更为复杂。

在此背景下，对于包括美国企业在内、正在寻求可靠伙伴、稳定环境及长期增长机会的公司而言，亚细安可以提供一个答案。

Tan在星期五（9月4日）的美国-亚细安战略商业论坛上发表演讲时说：“我相信亚细安能提供一个极具说服力的答案。这并非因为亚细安能免受周遭变化的影响。”

“亚细安持续在做三件对企业至关重要的事：保持韧性、深化亚细安成员国之间的整合，以及始终对世界保持开放和联系。”

他发表这番言论之际，新加坡定于2027年1月1日从菲律宾手中接任亚细安轮值主席国。

Tan指出，亚细安一直是一个增长、稳定和具韧性的区域。作为一个整体，它是世界第四大经济体，国内生产总值（GDP）约为4万亿美元。

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该区域也拥有约7亿人口，是继中国和印度之后的世界第三大人口体。

尽管2025年面临外部不利因素，亚细安经济仍增长了约4.5%，并吸引了全球约15%的外国直接投资，价值超过2400亿美元。

Tan表示，这些数据反映了亚细安内部深厚的经济联系，这使得企业能够利用区域内的生产网络、能力和消费市场。

他补充道：“这些联系在经济繁荣时期能支持增长。当出现中断时，它们也能通过为企业在采购、生产和销售方面提供更多选择，来增强韧性。”

他以近期的能源危机为例，当时在油价上涨、供应链承压的情况下，亚细安国家同意保持贸易开放，并避免对必需品实施出口禁令。

Tan说，该组织正致力于推动《亚细安石油安全协定》的批准，以增强其应对未来石油和天然气供应中断的能力。

该组织也正在加强亚细安内部的贸易规则，推动于2025年10月签署的升级版《亚细安货物贸易协定》在2026年底前生效。

亚细安的价值在于连接其11个经济体，让商品、服务、资本、数据、能源和人员的跨境流动更为便捷，从而为企业减少营运阻力。

Tan指出，各国正努力争取在11月举行的第49届亚细安峰会上签署《数码经济框架协定》。

该协定就跨境数据流动、电子支付以及在人工智能等新兴技术领域的合作制定了共同规则，这将使企业更容易获得机遇和进行跨境运营。

Tan补充说，亚细安对现有伙伴保持开放和接触，同时也与新伙伴建立联系。

《亚细安-澳大利亚-新西兰自由贸易协议》最近完成了升级，同时，与加拿大签订自由贸易协议以及与韩国升级《亚细安-韩国自由贸易协议》的讨论也正在进行中。

Tan说：“更多的市场提供了更多的需求来源。更多的供应链联系为应对中断情况提供了更多方式，而更强大的合伙业务使整个区域更具韧性。”

“因此，即使其他地方的碎片化加剧，亚细安仍然是全球经济中一个开放且连接良好的节点。” 《海峡时报》