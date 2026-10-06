国际能源署报告：需求不断增长，亚细安面临日益严峻的电力安全挑战

该地区电力需求预计将以年均5.4%的速度增长，直至2030年

由于供需平衡日趋紧张以及发电结构的变化，亚细安地区正面临着一系列日益严峻的电力安全挑战。 照片来源：商业时报资料

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[新加坡] 国际能源署 (IEA) 周二（10月6日）发布的一份新报告指出，东南亚日益增长的能源需求以及供应风险，将给该地区的电力系统带来更大压力。

《亚细安能源安全评估》报告称：“由于供需平衡日趋紧张、发电结构变化（间歇性可再生能源占比增加）以及电网受限，亚细安地区正面临一系列日益严峻的电力安全挑战。”

该报告指出，受制冷、数据中心和工业需求的增长推动，该地区的电力需求预计到2030年将以年均5.4%的速度增长。

预计印尼将贡献最大的需求增长份额，约占40%，其次是越南，占26%。

与此同时，能源供应仍然容易受到燃料市场和地缘政治发展的影响。

继续依赖进口液化天然气 (LNG) 和煤炭进行发电，可能导致发电成本、电力批发价格和零售电价在2030年前持续上涨。

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液化天然气消费量上升

天然气整体占亚细安总能源供应的近五分之一。对液化天然气的依赖也在增加，2015年至2025年间，进口量将增至三倍以上。

在2025年至2030年间，亚细安的天然气消费量预计将增长约18%，即每年增加超过300亿立方米 (bcm)，相当于年均增长率超过3%。

这将显著高于2015年至2025年间记录的平均水平。

这一增长预计将主要由电力行业驱动，该地区将新增约24吉瓦的燃气发电装机容量。到2030年，用于发电的天然气消费量将增长约30%，即每年增加250亿立方米。

工业天然气消费量的增长预计将较为温和，而随着区域内天然气产量和液化天然气出口持续下降，能源领域的天然气使用量预计将减少。

报告称：“虽然基本情景预测显示化石燃料和可再生能源发电量将持续增长，但燃料市场的波动可能会影响这一扩张在成本、可负担性和可靠性方面的影响，尤其是在高度依赖进口的系统中。”

在中期内，扩大生物甲烷等替代能源规模的范围也仍然有限。即使在有利的政策环境下，到2030年，整个亚细安地区的生物甲烷产量也不太可能超过10亿立方米。

国际能源署表示，尽管有“持续的政策关注和相当规模的项目储备”，但在2030年之前，低排放氢能也不太可能在该地区实现有意义的商业化规模部署。

由于高昂的生产和资本成本，以及缺乏相应计划、约束性目标和需求方激励措施，预计供需增长在中期内将受到限制。

关键矿产日益重要

国际能源署表示，与此同时，东南亚在镍、钴和铜等关键矿产方面的供应不断扩大，使该地区成为满足全球对清洁能源技术飙升需求的重要额外供应来源。

报告补充说，虽然外部合作伙伴仍然重要，但“扩大区域内贸易、投资和价值链合作”也有助于“建立更多元化、更具韧性的矿产供应链”。

该地区目前拥有全球一半以上的镍储量、约五分之二的铝土矿储量和约17%的锡储量。此外，该地区还拥有钴、稀土元素和铜的储量。这些对于能源、交通、先进制造业、电子和其他战略性产业至关重要。

报告也指出，尽管亚细安在投资、产业发展和出口增长方面拥有重大机遇，但该地区也因供应集中、易受贸易政策变化影响等因素而面临脆弱性。

随着中东冲突推高采矿和加工业务的能源及物流成本，以及预计2025年全球关键矿产项目的资本支出将同比下降9%，亚细安必须“加强矿产供应和下游产业供应链的韧性”。

国际能源署表示：“因此，对于亚细安而言，主要的安全问题不仅在于获取关键矿产，还在于如何从该行业中为当地社区和经济体捕获更多价值，同时减少对集中的全球供应链的风险敞口。”