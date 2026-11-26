执掌公司三年后卸任的Rafael Consing Jr表示，主权基金必须承担早期风险

Rafael Consing Jr认为，主权基金的任务是吸收早期阶段的风险，建立可投资的架构，并引入其他资本。 照片：MAHARLIKA投资公司

（马尼拉）菲律宾主权财富基金Maharlika投资公司的首任首席执行官Rafael Consing Jr本周卸任。在该公司最近的报告日，其持有的现金及现金等价物近537亿比索（约合8.42亿美元），仍未达到其年终投资目标。

Consing表示，该基金成立的头三年揭示了整个东南亚地区普遍存在的一个问题：资本是有的，但具备机构投资者所要求的可靠收入、良好治理和明确退出渠道的项目太少。

他在11月初于马尼拉举行的一个论坛上对区域决策者和金融家说：“做好投资准备的项目不一定就具有可投资性。让我们感到意外的是，资本并不稀缺，稀缺的是可投资的资产。”

Maharlika成立于2023年底，旨在将国家资本投资于本国发展项目，同时赚取商业回报。然而，自成立以来，其资本部署规模低于计划，并保留了大量未动用现金。

到2026年底，该主权基金预计将无法完成其350亿比索的累计资本部署目标。截至9月底，除了持有近537亿比索的现金及现金等价物外，还有500亿比索的政府认购资本尚未到位。

等待资产的资本

Consing承认，从外部看，Maharlika成立第一年的表现可能平平无奇。在进行大规模资本部署之前，公司致力于建立投资政策、风险控制和治理流程。

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只有在这些保障措施到位后，投资才开始加速。在2026年的前九个月，Maharlika部署了近190亿比索，使其累计投资额达到近250亿比索。

但这一投资组合的构成也说明了寻找符合该基金投资标准的资产是多么困难。

Maharlika最大的一笔投资承诺是向Petron提供的150亿比索循环信贷安排，此外还向港口运营商Asian Terminals投资了约80亿比索。

Maharlika最大的一笔投资承诺是向Petron提供的循环信贷安排。 照片：PETRON

其他投资包括在2025年为Makilala Mining铜金矿项目提供的过渡性融资。

这笔贷款的首期1000万美元已于2026年4月出售给印度投资者Equinaire Holdings。

尽管菲律宾很少有项目能同时满足Maharlika所要求的合同收入、可靠的交易对手、良好治理和明确退出渠道，但Consing认为，设立主权基金的初衷正是为了弥合这一差距。

“我们有耐心，我们了解我们的政府，我们有能力率先行动。”

在他看来，主权基金的任务是吸收早期阶段的风险，建立可投资的架构，并引入其他资本，而不仅仅是等待完全消除风险的项目出现。

在2026年前九个月，Maharlika的主动投资贡献了7.565亿比索的收入，占总收入的31%，而2025年全年这一比例仅为3%。

2026年前九个月的净收入同比增长24%至近22亿比索，全面收益总额增长32%至近29亿比索。

“还有谁参与？”

为了让这些待投资金发挥作用，Consing为开发商和政府开出了一剂“药方”：项目结构的设计必须是为了被持有，而不仅仅是“准备好建设”；项目还必须有银行担保的承购协议、投入自有资本承担风险的发起人以及明确界定的退出路径作为支持。

一个可靠的投资者应该准备好与主权基金共同投资。

他说：“还有谁参与？”他认为，当一个具备本地知识和长远投资眼光的投资者愿意“与我们站在同一立场”时，一个项目才具有可投资性。

Consing的模式是让主权资本循环利用，而不是被套牢。基金应该“锚定”一项交易，引入其他投资者，然后减持股份并进行再投资。

“我们的退出就是他们的进入，”他说。“因为没有付出代价的资本…是不会长久的。”

这一论点在区域内引起了共鸣。2025年，亚细安吸引了创纪录的2439亿美元外国直接投资，约占全球流入资金的15%。

Consing说，在这些投资中，每六美元只有一美元来自亚细安内部。该区域的大部分长期储蓄继续流向西方市场，因为本地项目往往缺乏机构投资者所要求的规模、期限、治理和收入确定性。

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会副执行秘书Shombi Sharp表示，区域合作架构正获得越来越多的关注。

他指出，在亚细安区域投资促进行动计划下的10个绿色项目已筹集了超过13亿美元的资金。

Sharp以老挝通过泰国和马来西亚向新加坡跨境销售水电为例，证明区域一体化已开始取得成果。

即便如此，他承认，为实现2030年可持续发展目标，亚太地区每年仍面临1.5万亿美元的融资缺口。

全球资本市场持有超过300万亿美元的资金。他说：“问题在于如何部署这些资金。”

对于菲律宾贸易副部长兼投资委员会负责人Ceferino Rodolfo而言，Maharlika发展的下一阶段以及亚细安的产业战略，取决于如何将各国基金转变为跨境合作伙伴。

他说，东南亚经济体再也无法承受为争夺独立工厂而相互竞争的代价。

相反，统一的区域价值链应将马来西亚的关键矿产、新加坡的金融市场、越南的电子产业基地以及菲律宾的工程和半导体人才联系起来。

Consing说：“让我们开始像合作伙伴一样进行投资。下次我们见面时，就可以数一数我们共同拥有的资产了。”