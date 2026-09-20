颜金勇：亚细安将提前推出升级版贸易协定

提前推出将使货物能更便利地跨境流动，并让企业更容易进入区域市场

副总理Gan Kim Yong于9月19日在马尼拉举行的亚细安经济部长会议及相关会议上发言。 照片：GAN KIM YONG/FACEBOOK

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【马尼拉讯】副总理Gan Kim Yong表示，随着亚细安这个区域组织推动更紧密的经济联系，它正致力于让货物和企业能更便利地在东南亚地区流动。

他在星期六（9月19日）的脸书贴文中表示，亚细安经济部长已同意提前推出升级版的区域货物贸易协定。

这是9月19日至22日在马尼拉举行的亚细安经济部长会议及相关会议首日会谈的主要成果之一。

《亚细安货物贸易协定》（ATIGA）旨在规范区域内的货物贸易，其规则旨在减少贸易壁垒，让企业能更容易地在不同市场销售产品。

这份升级版协定原定于2027年6月1日或签署18个月后生效，但亚细安目前正着手将其生效日期提前至2026年底。

Gan Kim Yong说，提前推出将使货物能更便利地跨境流动，并让企业更容易进入区域市场。

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他说：“亚细安的方向是明确的：我们将继续团结一致，深化区域内部整合，并加强与区域外的合伙业务。”

在全球经济充满不确定性的背景下，亚细安正寻求加强区域内贸易，并因此推出这项举措。

升级版的ATIGA旨在通过更新海关程序、供应链及其他贸易措施的规则，进一步削减贸易壁垒，并改善整个东南亚地区的货物流动。

同时也是贸易及工业部长（贸易）的Gan Kim Yong表示，各国经济部长也为检讨《亚细安服务贸易协定》奠定了基础，因为该组织希望确保其服务贸易规则能跟上经济变化的步伐。

部长们还讨论了为实施《亚细安数码经济框架协定》制定明确计划的必要性。该协定预计将在亚细安领导人11月于马尼拉会晤时签署。

该协定旨在让企业和消费者在整个东南亚地区的交易更加便利，涵盖电子商务、数码支付、跨境数据流动和网络安全等领域。

Gan Kim Yong说，目前的重点应是将亚细安的数码雄心，转化为能惠及整个区域企业和消费者的具体成果。

Gan Kim Yong说：“我期待在未来几天，将这一良好势头带入我们与对话伙伴和外部伙伴的会议中。” THE STRAITS TIMES