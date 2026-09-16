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Tan See Leng：亚细安的多样性不意味着其一体化进程停滞

新加坡部长表示，这是一个属于亚细安的世纪，该区域是一片相对平静的绿洲

Jean Low

Jean Low

Published Wed, Sep 16, 2026 · 03:30 PM
    • 贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng（右）与DBS新加坡区总裁Lim Him Chuan在《东南亚区域展望》报告发布会上发言。
    • 贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng（右）与DBS新加坡区总裁Lim Him Chuan在《东南亚区域展望》报告发布会上发言。 照片来源：DBS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng表示，尽管亚细安由“一个多元化的国家群体”组成，但其多样性并不意味着区域一体化进程正在停滞。

    他在周三（9月16日）的一场活动上说：“我坚信亚细安的前景。仅仅因为亚细安内部不同经济体的增长率各异……并不意味着一体化没有进展，或者在各经济体的发展方式上存在分歧。”

    他补充道：“亚细安的魅力在于，尽管我们各国都是独立的……但在区域和外部事务上，我认为我们志同道合。因此，关键在于我们如何继续构建并不断加强这个交织的网络。”

    该部长是在一份题为《从顺风到权衡：2026-2035年东南亚展望》的报告发布会上参与对话时发表上述言论的。这份报告是Bain & Company、DBS Bank和Vriens & Partners联合发布的第三版十年期区域展望报告。

    他发表此番言论之际，新加坡即将于2027年1月1日从菲律宾手中接任亚细安轮值主席国。

    Tan表示：“这是一个属于亚细安的世纪……鉴于全球地缘政治的迅速动荡、不确定性和紧张局势，我们身处一个相对平静、和平与稳定的绿洲。”

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    Tan说：“特别是明年，当我们担任轮值主席国时，我们希望深化……亚细安已有的主席国工作。”他补充说，无论面对危机还是疫情，新加坡和亚细安都希望深化一体化，并保持开放与互联互通。

    Tan表示：“我们还希望与更多亚细安以外的国家扩大贸易协定，并继续将我们的影响力扩展到世界各个角落。”

    报告指出，东南亚六大经济体——印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南（SEA-6）——预计在2026年至2035年间年均增长4.8%，与2024年展望报告中预测的2024年至2034年期间5.1%的年增长率相比，略有放缓。

    近期的政策选择将是决定性的，当前环境更加侧重于三大优先事项：加强制度韧性、巩固能源体系以及抓住人工智能红利。

    然而，DBS董事总经理兼首席经济学家Taimur Baig表示，这一增长受到全球化与贸易、技术与产业竞争以及冲突与升级等因素的影响，可能导致不同的增长结果。

    未来十年，全球形势仍将是决定该地区增长边界的关键，因为东南亚高度依赖贸易，其增长和机遇仍与外部需求挂钩——2016年至2025年，其贸易额约占区域国内生产总值的89%，是全球平均水平的两倍多。

    2025年，流入东南亚六国经济体的外国直接投资（FDI）净额增长了25%，而同期流入中国的资金则收缩了34%。但投资已日益集中于少数几个枢纽和行业。

    分化的增长路径

    报告指出，尽管整体增长强劲，但区域内各国之间出现了分化。

    在过去两年间，越南增长了7.5%，而泰国则录得2.7%的增长。

    与此同时，在人工智能关联的半导体需求、制造业产业群出口和投资势头的支持下，新加坡、马来西亚和越南的表现优于区域平均水平。

    Vriens & Partners的创始人兼管理合伙人Hans Vriens指出，马来西亚从人工智能和数据中心增长中受益匪浅；而越南的制造业产业群份额则持续上升，这得益于“中国+1”策略下对出口制造业产业群的投资仍在继续。

    由于制度和执行方面的限制，印度尼西亚的表现未达到早前预期，而菲律宾则因投资疲软和公共部门执行力不足而受到阻碍。

    报告指出，由于制度实力、能源安全和技术准备水平不同，东南亚各国的增长轨迹正在拉开差距——这些因素决定了每个经济体抵御冲击和抓住新机遇的能力。

    Tan表示：“关键在于我们如何确保那些发展较快的国家能够与其他经济体（和）邻国融合，从而实现同步提升。”

    新加坡在亚细安的定位

    报告称，新加坡仍然是该地区最具韧性的经济体，其稳固地位得益于其避险天堂的地位、深厚的资本市场、财政缓冲以及作为可信赖枢纽的信誉。

    新加坡吸引了东南亚地区超过60%的FDI，并且是印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南最大的单一FDI来源国。

    区域FDI大幅增长，其来源构成也发生了变化，反映了全球供应链的广泛重组。

    这种双向角色——既吸引资本流入，又将其引向区域内其他地方——使新加坡能够将全球资本和能力与整个东南亚的企业连接起来。

    Tan指出，对于希望进入该地区并将新加坡视为基地的公司而言，新加坡的透明度、一致性和稳定性都非常有吸引力。

    他说：“我们不是这些资本的终点，而是一个连接点。我们希望的是，当公司来到这里，将我们作为区域总部……在这里安顿下来并开展业务，然后再进入区域其他市场。”

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