杨荣文：亚细安的成功更多取决于中立策略，而非经济一体化程度

他还强调，和平与中立始终是该区域组织一贯的目标和战略策略。

新加坡前外交部长 George Yeo（右）表示，当他还在内阁任职时，亚细安一直是他政治和经济利益的“第一圈”。 照片：华侨银行 (OCBC)

【新加坡】新加坡前外交部长 George Yeo 表示，亚细安作为一个区域的成功，更多地取决于其保持中立的能力，而不是其经济一体化的程度。

他在周四（7月23日）由华侨银行 (OCBC) 首席经济师 Selena Ling 主持的全球市场经济论坛的一个小组讨论中指出，在一个大国冲突频发的世界里，这一点至关重要。

George Yeo 认为，中立策略也“一直是（该区域的）战略”。他补充说，当他在内阁担任贸工部长和外交部长期间，亚细安始终处于他政治和经济利益的“第一圈”。George Yeo 在2011年大选后退出政坛。

他分享说，该地区出现不稳定局势是常有的事，并列举了缅甸的国内冲突以及泰国和柬埔寨之间的边境冲突等显著例子。

然而，这位前部长也强调，作为一个集体，和平与中立是亚细安始终追求的目标。

George Yeo 补充道：“即使是美国和中国这样的主要超级大国，也更希望亚细安不会给他们带来麻烦，而是为他们（在贸易和合伙业务上）开辟新的阵线。”

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他警告说：“关键在于，在亚细安内部，我们绝不能分裂。因为如果我们分裂并开始站队，那么大国将被迫进行干预以维护自身利益。”

George Yeo 表示，只要亚细安保持完整，将于2027年接任亚细安轮值主席国的新加坡也将有一个可以依赖的“缓冲”。

他说：“没有亚细安，像新加坡这样的国家在与主要超级大国打交道时可能会被迫站队，这将使我们陷入困境——有时甚至是绝境。”

“有了亚细安，我们的发展机会要好得多。”

在多极世界中成为关键一“极”？

当被问及该地区是否有潜力成为多极世界中的一个中心“极”时，George Yeo 认为，该地区可以采取更为“谦虚”的看法和目标。

他说：“成为一个强权没有任何好处。我们可以继续让自己对大国有用……（并）围绕他们建立一个（坚实的）引力场——但不要太过。”

特别是，中国更希望东南亚不要成为“自身的软肋”——或者变得内向、脆弱或软弱。这是因为中国重视其在该地区贸易、外交和人员流动方面的影响力。

George Yeo 表示，只要该地区能够在美国、中国以及日本等其他区域大国之间保持平衡，就能维持现状，安然无恙。

他补充说，对于亚细安所有国家而言，要达到这样的地位并非易事，各国领导人和部长们必须“努力”解决问题，以实现这种平衡。

越南在亚细安的角色

在周四的对话中，越南在亚细安组织中的角色成为一个话题，George Yeo 称其为一个“痴迷于创新”的国家。

他指出，越南是目前东南亚技术最先进的国家，因为他们能够“非常迅速地跟上”该领域的最新发展。

他说：“他们是很有拼劲的人——他们工作很努力。”他还表示：“如果他们能保持良好的政治管理，并防止社会（挑战）拖累他们，他们将成为人工智能的主宰。”

这可能使这个亚细安国家在未来10到20年引领人工智能竞赛，并使其成为该领域新的全球领导者。

越南最新的外国直接投资战略（目标至2026年6月）将半导体、人工智能和生物科技列为优先领域，因为当地公司在这些领域吸引了更大、更复杂的项目。

但 George Yeo 也表示，越南永远不会成为区域霸主——这对新加坡等其他亚细安国家是件好事——原因很简单，因为中国是其直接邻国。

这位前部长说：“越南需要亚细安，才能与中国建立正常关系。”

“因此，越南将与我们其他成员国合作，以保持亚细安的完整和不受侵犯。”