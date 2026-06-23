联想210亿美元人工智能服务器业务储备：亚太地区贡献“可观份额”

亚太区总裁表示，联想正致力于成为全栈式供应商，其增长动力不仅来自成熟市场。

联想亚太区总裁Amar Babu表示，他认为公司有一个长达十年的机遇来抓住人工智能浪潮，而目前仅仅是第一年。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

[新加坡] 联想（Lenovo）以销售笔记本电脑和平板电脑等个人电子设备而闻名，但它希望自己的身份不仅仅是全球最大的个人电脑公司。如今，它正顺应人工智能浪潮，寻求转型为全栈式技术供应商。

联想亚太区总裁Amar Babu近期在新加坡会见客户，他在接受《商业时报》采访时表示，他认为公司有一个长达十年的机遇期，可以通过提供企业基础设施、服务和解决方案来抓住人工智能浪潮，而目前仅仅是第一年。

他说：“企业内部的数据不会都放在公有云上，因为必须确保安全。每个企业的数据点……都必须通过本地部署或私有云来保障安全。”