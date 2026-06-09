印尼央行紧急加息为受挫的印尼盾争取了时间，但投资者疑虑犹存

该货币今年已下跌约8%，是全球表现最差的货币之一

6月9日，在印尼央行宣布加息后，印尼盾兑美元汇率小幅走强至18085左右，从前一天触及的18190的历史低点回升。 图片来源：EPA

【雅加达讯】印尼央行（BI）出人意料的紧急加息或许能为遭受重创的印尼盾赢得一些喘息空间，但此举也揭示了，在这个东南亚最大的经济体中，决策者正面临着外部冲击、资本外流和投资者对政策感到不安等多重问题交织的困境。

这一决定也凸显了稳定贬值货币的迫切需求与政府刺激经济增长的更广泛目标之间的紧张关系。

周二（6月9日），印尼央行在一次非预定的行动中，将基准七天期逆回购利率上调25个基点（bps）至5.5%。分析人士称，在中东冲突引发全球波动加剧的背景下，印尼盾已成为今年全球表现最差的新兴市场货币之一，因此这一举措对于捍卫印尼盾是必要的。