东南亚新机场欲成主要枢纽，须有强大国家航空公司支撑

销售代理商Aviareps表示：新加坡仍是领先的航空枢纽，但成本管理对其保持优势至关重要

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Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser表示：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。” 照片来源：AVIAREPS

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