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东南亚新机场欲成主要枢纽，须有强大国家航空公司支撑

销售代理商Aviareps表示：新加坡仍是领先的航空枢纽，但成本管理对其保持优势至关重要

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Fri, Aug 14, 2026 · 07:00 AM
    • Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser表示：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。”
    • Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser表示：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。” 照片来源：AVIAREPS

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】东南亚即将展开的重大机场项目将提振航空客运量，但若没有世界级航空公司的支持，这些新机场将无法挑战新加坡等现有区域航空枢纽的地位。

    Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser告诉《商业时报》：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。”

    他表示，虽然新加坡目前仍是领先的航空枢纽，但也面临成本压力。有效管理成本对于维持其竞争力至关重要。

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