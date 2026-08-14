东南亚新机场欲成主要枢纽，须有强大国家航空公司支撑
销售代理商Aviareps表示：新加坡仍是领先的航空枢纽，但成本管理对其保持优势至关重要
- Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser表示：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。” 照片来源：AVIAREPS
查看原文
本文由AI辅助翻译
【新加坡】东南亚即将展开的重大机场项目将提振航空客运量，但若没有世界级航空公司的支持，这些新机场将无法挑战新加坡等现有区域航空枢纽的地位。
Aviareps航空部门首席运营官Marcelo Kaiser告诉《商业时报》：“任何成功的航空枢纽背后，都离不开一家强大的国家航空公司。”
他表示，虽然新加坡目前仍是领先的航空枢纽，但也面临成本压力。有效管理成本对于维持其竞争力至关重要。
TRENDING NOW
How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself
OpenAI steps up Singapore footprint, in talks to lease 100,000 sq ft in Shaw Tower
When every phone becomes a satellite phone, what happens to Asia’s telcos?
Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks