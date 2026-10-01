“十亿美元业务”计划：DFI将在泰国和越南扩张星巴克业务版图

DFI还将全面控制其在新加坡、香港、柬埔寨、澳门和老挝的业务运营

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【新加坡】 DFI零售集团 (DFI Retail Group) 将在越南和泰国扩张星巴克的业务版图，致力于在未来三年内将其持有的这家美国咖啡连锁店的特许经营权打造成一项“十亿美元业务”。

这家主板上市公司的首席财务官 Wu Kaizhi 表示，该公司将再增开250家门店，主要集中在这两个“高增长的咖啡市场”，目标是使星巴克成为其第二大盈利业务。

他在周四（10月1日）上午向投资者和分析师发表了上述讲话。此前一天，DFI宣布了对其与香港食品公司（Hongkong Caterers）持股各半的合资企业美心食品（Maxim’s Caterers）进行重组。

DFI将全面接管美心食品的星巴克特许经营业务。

该业务包括一个遍布泰国、香港、新加坡、越南、柬埔寨、澳门和老挝，由超过1100家咖啡店组成的网络。

去年，该星巴克特许经营业务报告收入为7.46亿美元，基础营业利润率为7%。

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预计未来三年用于新门店的资本支出将在9000万至1亿美元之间，约占该业务年度区域收入的3%。

投资者似乎对这一举措持积极态度，该股在周四早盘交易中一度上涨7.5%，至3.43美元。收盘时DFI回吐部分涨幅，最终收于3.40美元，上涨6.6%。

低成本竞争

根据DFI引用的欧睿国际（Euromonitor）数据显示，东南亚专业咖啡和茶市场在2025年的总规模达到38亿美元，并预计到2030年将以5%的复合年增长率（CAGR）扩张。

此次扩张正值主流咖啡运营商面临来自亚洲各地竞争对手日益增大的压力。

星展银行（DBS）在周四的一份报告中表示：“在快速增长的中国连锁品牌的激烈竞争下，区域消费者仍然承压。”报告指出了如瑞幸咖啡（Luckin Coffee）和霸王茶姬（Chagee）等运营商，其中瑞幸咖啡在近四年内已在新加坡开设了103家门店。

DFI宜家首席执行官、前区域连锁品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee）高管 Andrew Wong 表示，DFI不打算参与价格战，而是计划维持星巴克的保费定位。他还将负责DFI的星巴克业务。

为实现该特许经营业务年收入增长6%至7%的目标，DFI旨在提高顾客在全天的平均消费额，而不仅仅是在早晨时段。

尽管如此，星展银行对DFI的目标持谨慎态度，称该预期可能“面临投资者的审视，尤其是在市场竞争日益激烈的背景下”。

该行对此次重组维持中性看法，给予该股“买入”评级，目标价为5美元。

菜单革新

公司将为抹茶、印度茶和功能性饮料（如蛋白饮品）推出专属品类菜单，同时扩展星巴克的茶瓦纳（Teavana）茶品牌。

星巴克门店还将增加保费全日小吃、咸味食品和即取即走产品选项。

DFI将利用其遍布新加坡、香港、澳门和广东的3000多家7-Eleven门店网络的消费者数据，调整食品供应以适应区域口味，包括与当地面包店进行跨品牌合作。

在香港等多元化市场，DFI将执行双层战略：保留星巴克作为高端的店内体验，同时通过其7-Eleven网络提供低成本的便利咖啡。

财务影响

DFI管理层表示，通过将星巴克整合到其覆盖五个共享亚洲市场的区域零售基础设施中，此次收购将有助于降低运营费用。

例如，公司将把大宗生鲜食品采购与其杂货和便利店部门合并，同时利用现有的区域分销网络。房地产成本问题将通过与共享市场的房东协商联合租赁期条款以及开发并排门店位置来解决。

该交易是DFI与香港食品公司（Hongkong Caterers）长达40年的合资企业进行更广泛重组的一部分。

作为交易的一部分，美心将回购DFI目前持有的该合资企业50%的间接股份。此次股份回购的对价将是星巴克特许经营业务的全部股权，外加支付给DFI的约3.4亿美元现金。

该交易最初将稀释DFI的每股收益，因为公司将停止对美心的核心餐饮和月饼业务进行权益会计核算。

Wu表示，然而，这种稀释效应将通过来自美心的现金对价以及其他增值的并购活动得到缓解。

他补充道：“随着星巴克带来的利润率增长，我们更有信心到2028年实现5%至7%的整体营业利润率目标。”

为分配现金流，DFI将从2027年开始，将其普通股息支付率从70%提高到80%。

Wu补充说，如果公司在中期内未能找到合适的目标来对这笔交易的现金对价进行再投资，它将以可能包括派发特别股息的形式，向股东返还多余资本。