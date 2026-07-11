国阵以“非凡”胜利巩固柔佛政权，下一步是否将迎全国大选？

国民阵线主席 Zahid Hamidi（左三）在联盟于柔佛州选举中取得初步领先后，与看守州务大臣 Onn Hafiz Ghazi 拥抱。 图片来源：海峡时报

新山 – 国民阵线（国阵）在柔佛州选举后正式保住政权。选举委员会于7月11日确认，该联盟在全部56个竞选议席中赢得至少44席，超过了其在2022年的表现。

如此压倒性的胜利，使得在2027年底国会任期届满前提前举行全国大选的前景，对由巫统（UMNO）领导的国阵而言，极具吸引力。

然而，国阵能否迫使首相 Anwar Ibrahim 就范则是另一回事。因为即使没有国阵的30名国会议员，由希望联盟（希盟）主席领导的多联盟联合政府在联邦议会中仍保有简单多数席位。

希盟与国阵将于8月1日在邻近的森美兰州再次交锋。鉴于柔佛州的选举结果，这场选举变得至关重要。若希盟能守住该州，将有助于稳固 Anwar 在其首相任期最后一年的执政地位。

然而，如果国阵像在柔佛州一样，与反对党伊斯兰党（PAS）进行一定程度的合作并夺回森美兰州，情况则将截然不同。这可能为政治力量的重新洗牌铺路，马来穆斯林民族主义政党或将寻求在第16届全国大选后夺取政权。

早些时候，国阵主席 Zahid Hamidi 在其位于新山市中心的总部赞扬了这一“非凡”的选举结果，并将胜利归功于柔佛州看守大臣 Onn Hafiz Ghazi。

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Zahid 表示：“当然，这是建立在柔佛州高效的行政管理背景之上……通过 Onn Hafiz，在获得陛下御准组建政府后，我们承诺下一届任期会做得更好。”

宣布结果后，巫统总秘书 Asyraf Wajdi Dusuki 主持了祈祷仪式，并宣示将以负责任而非傲慢的态度接受此次胜利。

Onn Hafiz 说：“我们将照顾所有柔佛州人民，不分种族。”预计他将以11,000票的绝对多数优势保住其吗什（Machap）州议席，这几乎是他在2022年获得的6,500票的两倍。

希盟损失惨重，国盟全军覆没

希盟的成员党民主行动党（DAP）在竞选的17个议席中，有九个议席的票数落后于国阵，其中包括该党在2022年以微弱优势赢得的利民达（Jementah）和东甲（Tangkak）。在柔佛再也（Johor Jaya）这个该党寻求守土的议席，选情也与国阵不相上下。

根据民主行动党截至晚上7点22分的非官方计票，尽管柏伶（Perling）、文打烟（Bentayan）、帆加兰（Penggaram）、士都兰（Stulang）和士姑来（Skudai）是投票率最低的几个选区，但该党在这些选区仍处于领先地位。该党在2022年赢得了10个议席。

希盟选举主任 Amirudin Shari 将此次失利归因于国盟支持者的选票流向了国阵的候选人。

他说：“我们希盟的核心支持率依然非常稳固，唯一的问题是国盟完全失去了其基本盘。”他指出，与2022年相比，希盟在这次2026年的选举中总得票数有所增加。

尽管在州级选举中失利，他坚称国阵与希盟的合伙业务在联邦政府层面将保持不变，因为所有盟友都已承诺会完成本届国会任期。

他说：“国阵也做出了承诺。”

希盟在优景镇（Puteri Wangsa）也处于领先地位，这可能导致以青年为中心的马来西亚民主联盟党（MUDA）失去其在柔佛州议会中的唯一席位。

仅竞选了33个议席的国民联盟（国盟）在所有这些议席中都惨遭失败。这包括其在2022年赢得的三个议席，而国阵目前在马哈拉尼（Maharani）和武吉哈逢（Bukit Kepong）处于领先地位。

早些时候，投票率数据已经预示了希盟可能面临的严峻结果。

截至下午5点，对立阵营在州议会中所持选区的投票率存在明显差异。国阵所持议席的平均投票率约为65.7%，而希盟所持议席的平均投票率则为60%。

尽管民主行动党将自己定位为联盟在柔佛州竞选活动的先锋，但最低的投票率主要集中在该党之前所持有的选区。这些选区包括柏伶（Perling）、文打烟（Bentayan）、帆加兰（Penggaram）、士都兰（Stulang）和士姑来（Skudai）。

在帆加兰（Penggaram）和文打烟（Bentayan），民主行动党曾在2022年分别以9,956票和7,476票的压倒性多数优势获胜。