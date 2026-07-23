人工智能助推半导体市场，大马上市公司Mi Technovation拟分拆材料业务赴新交所上市

总部位于马来西亚的先进制造业封装公司预计将招聘40人，以支持其在新加坡的研发工作

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Mi Technovation执行董事兼集团首席执行官Oh Kuang Eng表示，尽管市场迄今已实现强劲增长，但半导体行业的当前上升周期尚未结束。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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