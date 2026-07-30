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马来西亚交易所上半年业绩强劲，上调首次公开募股目标

净利增长15.2%，该交易所以36宗首次公开募股（IPO）领先亚细安市场

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Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Thu, Jul 30, 2026 · 05:29 PM
    • 上半年业绩表现强劲，马来西亚交易所因此将其全年首次公开募股（IPO）市值目标从280亿令吉上调至340亿令吉。
    • 上半年业绩表现强劲，马来西亚交易所因此将其全年首次公开募股（IPO）市值目标从280亿令吉上调至340亿令吉。 照片：《商业时报》档案

    本文由AI辅助翻译

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    【吉隆坡讯】尽管运营成本不断上升，但强劲的募资活动和更高的交易量提振了盈利。在取得强劲的上半年业绩后，马来西亚交易所已将其2026年首次公开募股（IPO）的市值目标上调了21.4%。

    在今年首六个月表现强劲之后，该交易所已将其全年首次公开募股（IPO）市值目标从280亿令吉上调至340亿令吉（约合83亿美元），这反映出市场对健康的上市渠道充满信心。

    截至2026年6月30日的六个月，马来西亚交易所的净利增长15.2%至1亿4460万令吉，高于去年同期的1亿2550万令吉。

    运营收入从3亿4430万令吉增长19.6%至4亿1170万令吉，这主要归因于更为强劲的证券交易活动。

    由于员工成本和监管费用的增加，以及在人才和市场基础设施（包括其Bursa Trade Securities 3交易平台的持续升级）方面的持续投资，运营支出上升了21%至2亿2900万令吉。

    第二季度，该交易所的净利增长25.8%至7180万令吉，而收入则增长22.2%至近2亿1100万令吉。

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    马来西亚交易所还宣布派发每股16.5仙的中期股息，总额约1亿3350万令吉，股息派发率达92%。

    此次上调IPO市值目标，是由于马来西亚交易所在上半年于主板、创业板和领先企业家加速平台（LEAP）市场共录得36宗IPO，筹集了54亿令吉资金，并新增了261亿令吉的市值。

    马来西亚交易所首席执行官Fad’l Mohamed在周四（7月30日）的一份声明中表示，得益于强劲的交易活动、健康的募资势头以及市场对马来西亚资本市场的持续信心，该交易所在上半年取得了韧性十足的业绩表现。

    他指出，在此期间，马来西亚交易所在首次公开募股（IPO）数量和筹集资金方面均领先亚细安。

    证券市场仍然是业绩的最大贡献者，日均交易额同比增长35%至33亿令吉，反映出投资者的持续参与。

    其他产品与服务

    与此同时，衍生品市场也实现了健康增长，日均交易合约量增长9.9%至10万6518份，这主要受到毛棕榈油期货交易走强的推动，该期货品种占总交易量的84%。

    在伊斯兰市场方面，Bursa Suq Al-Sila’（伊斯兰债券交易平台）的日均交易额在更强的国内参与支持下达到495亿令吉，同时，马来西亚交易所81%的上市证券现已符合伊斯兰教法（Shariah）规定。

    Bursa黄金第纳尔的交易额也同比飙升178.1%，达到2亿零50万令吉。

    占总运营收入37.3%的非交易收入增长了17.6%，这主要归因于上市费用调整后，上市和发行人服务费增加了64.1%。

    展望未来，Fad’l表示，尽管持续存在地缘政治和外部不确定性，但在持续的国内需求和科技行业不断扩张的支持下，马来西亚良好的经济前景应能为资本形成提供有利环境。

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