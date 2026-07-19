放宽退市规则能否拯救马尼拉交易所免于空心化？

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随着企业退市数量增加，菲律宾证券交易所或将放宽对不合规公司的退市规定

菲律宾证券交易所正在审查其强制退市规则，并推出市场改革措施，以遏制企业退市潮并重振投资者参与度。 图片来源：路透社

【马尼拉】随着企业资本流向海外更健康的市场，菲律宾证券交易所 (PSE) 正在重新审视是否应将公司从交易所摘牌，以防止上市公司数量进一步减少。

此次反思的背景是，该交易所正面临一连串公司的自愿退市，这些公司认为其股价被低估了。

但分析师警告说，在努力维持上市公司数量的背后，掩盖了一个更大的问题，即马尼拉正逐渐输给东南亚其他更具主导地位的金融中心：系统性流动性不足。