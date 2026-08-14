越南能否打造自己的工业强国？

随着中国主要科技公司在越南扩大生产，其供应链深度有所改善，但仍然有限

中国企业正利用越南熟练的劳动力和不断增长的工业基础。 照片来源：纽约时报

“过去两年，去北宁的人多了很多。大家都在蜂拥而至。”

Fable Lubricants 的创始人兼总裁 Fu Mingdong 在广东东莞从事工业润滑油业务近30年。

他告诉《联合早报》，过去两年，越来越多来自中国珠江三角洲的厂主、供应商和同行定期前往越南北部的工业中心北宁。

Fu Mingdong 于2017年首次在越南南部的胡志明市建厂，主要是为了跟随从东莞迁来的客户。2023年，公司在北宁开设了第二家工厂，从而更贴近客户和当地供应链。

Fu Mingdong 创业的东莞在1990年代吸引了大量外资，并逐渐发展出完善的制造业产业群和供应链生态系统。

近年来，一些中国媒体开始将北宁形容为“20年前的东莞”。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

新兴制造业产业群

如今，类似的制造业产业群不仅出现在北宁，也出现在北部港口城市海防，以及南部的平阳省和胡志明市周边。

在 Fu Mingdong 看来，推动这股制造业南移的直接原因是美国对中国日益收紧的贸易政策。

“中国企业过去在国内的日子很好过。生意利润高，生活也舒适。但过去两年，关税让许多企业别无选择，只能向海外扩张。”

由新加坡胜科开发 (Sembcorp Development) 和越南国有合作伙伴共同开发的越南—新加坡工业园 (VSIP)，目前在越南15个省市运营着26个工业园区。

胜科开发在回应《联合早报》的询问时表示，2021年，中国企业在越南—新加坡工业园区的租户中约占9%，到2025年这一比例将升至约15%。

在越南港口城市海防的深C工业区 (Deep C Industrial Zones) 也出现了类似趋势，中国企业目前占租户的约20%，高于疫情前约7%至8%的水平。

与过去不同，如今进入越南的中国企业不再局限于劳动密集型制造业。

Acclime Vietnam 河内公司的亚细安区域总监 Marco Foerster 表示，立讯精密 (Luxshare) 和歌尔股份 (Goertek) 等中国主要科技公司正在越南扩大生产。

这些公司正利用越南熟练的劳动力和不断增长的工业基础，这与十年前以纺织和家具为主的投资浪潮不同，如今更广泛的电子和精密制造投资浪潮已远超当初的规模。

Foerster 认为，这一转变反映了中国制造商在国内向价值链上游移动，同时将中端、以出口为导向的生产外包到仍需具备成本竞争力和关税中立的地区。

工厂南迁，研发北留

即便如此，越南的供应链深度虽有改善但仍然有限。

大多数精密加工部件仍来自中国、台湾或韩国，而越南国内的机械加工厂虽在兴起，但缺乏生产高精密度公差产品的能力。

已在北宁设厂的中国仪器制造商优利德 (Uni-Trend)，主要将越南定位为面向美国市场的生产基地。

优利德越南公司总经理 Zhang Deng 表示，公司已在越南建成一些高端生产线，但尚未正式投产，因为“越南尚不具备制造这些产品的能力”。

中国最大家具制造商和零售商之一的创境集团 (Trayton Group) 去年也开始在越南的一家新工厂投产，以服务美国市场。

创始人兼首席执行官 Simon Lichtenberg 表示，越南工厂生产相对简单的产品，而中国工厂则继续生产更复杂的商品。

“研发和设计都留在中国。”

Lichtenberg 告诉《联合早报》，这种安排不仅是出于成本考虑，也是因为公司的总部和研发基础设施已在中国扎根30年。

尽管创境集团如今在越南和墨西哥都设有工厂，但所有产品开发仍由其在中国的团队主导。

《外交事务》(Foreign Affairs) 杂志三月发表的一篇文章指出，中国的顶尖企业已在国内建立了基本自给自足的体系，掌控从原材料到最终组装的各个生产阶段，对海外供应商的依赖相对有限。

文章还指出，在制造业产业群价值链的高端，如电动汽车、电池和太阳能板等行业，中国企业通常只将生产过程中劳动密集程度较高的部分转移到东南亚。

与此同时，北京鼓励企业将最高附加值的流程留在中国，以防止核心技术和知识转移到海外。

文章还指出，在制造业产业群价值链的高端，如电动汽车、电池和太阳能板等行业，中国企业通常只将生产过程中劳动密集程度较高的部分转移到东南亚。

与此同时，北京鼓励企业将最高附加值的流程留在中国，以防止核心技术和知识转移到海外。

Foerster 以半导体行业为例。

他说，越南最大的制约因素是缺乏熟练人才。许多新招聘的员工需要经过六个月到一年的培训才能有效投入工作。

同时，越南的国内供应链仍然不发达，只有少数几个工业园区内存在相对完整的产业生态系统。

经常往返于中越两地的 Fu Mingdong 对此有亲身体会。

“过去几年，我看到越来越多的中国供应商跟随客户进入越南。但每当机器出现故障或技术问题时，他们仍然需要依赖来自中国的技术人员。”

这种依赖在供应链中同样明显。

路透社 (Reuters) 援引越南政府数据报道，2025年前11个月，越南从中国进口了约1680亿美元的商品。这标志着同比增长近30%，且已超过去2024年全年的总额。

这些进口中约三分之一是电子元件，其中许多在越南组装后出口到美国等市场。

随着越来越多的工厂在越南建立，而核心设备和先进技术仍然集中在中国，一个日益重要的问题出现了：越南能否建立自己的工业生态系统，还是将仅仅作为中国制造业产业群供应链的向外延伸？

雁行模式能否重现？

上个世纪，韩国、台湾、新加坡以及后来的中国大陆都通过吸收转移过来的制造业产业群，逐步建立了自身的工业能力。

这一过程被称为“雁行模式”，即产业转移推动技术转让，培育本地供应链，并最终支持产业升级。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院 (Iseas – Yusof Ishak Institute) 高级研究员 Le Hong Hiep 认为，今天的越南和东南亚面临着根本不同的环境。

“日本、韩国和台湾工业化时，世界上大多数制造业领域仍存在竞争。”

“当时的全球供应链较浅，新进入者有真正的空间从零开始建立竞争优势。如今这个窗口已大大收窄。”

如今，中国企业几乎主导了所有成熟的制造业领域。

越南和东南亚正在做什么

Le Hong Hiep 指出，试图打入全球供应链的越南供应商面临着一个中国竞争对手，它能以更低的价格、更快地扩大规模，并且往往在质量上做得更好。

对于越南公司来说，理性的反应——许多公司也已经这样做了——就是直接从中国进口，而不是试图发展自己的供应基地。

“结果是国内工业能力的持续空心化。”

华侨银行 (OCBC) 亚洲宏观研究主管 Tommy Xie 引用贸易数据称，2019年之前，中国在机械、电气设备、芯片和半导体等类别中，对亚细安六大经济体仍存在贸易逆差。

然而，到2025年，中国在这些领域对亚细安六国的贸易顺差已达1330亿美元，约占其总贸易顺差的12.4%。

“东南亚现在已有效地成为中国工业供应链的一部分。”

尽管如此，Tommy Xie 并不认为中国供应链向东南亚的扩张必然意味着该地区制造业的空心化。

他认为，虽然服装等制成消费品的出口可能与当地制造商直接竞争，但机械和电子元件等中间产品的进口反而可以刺激当地工业发展并创造更多就业机会。

他还以几十年前日本在中国的投资为例。

当时，许多核心技术同样留在日本，但中国通过参与全球供应链、培训劳动力和积累制造业产业群经验，逐步建立了自身的工业能力，并最终升级到更高附加值的产业。

Tommy Xie 说：“东南亚已经获得了参与这些行业的入场券。能否最终发展出自己的技术能力和本土企业，取决于自身的努力。”

越南已经在这条道路上迈出了第一步。

河内计划到2030年培养5万名芯片设计工程师，到2040年将其半导体从业人员扩大到10万以上。

今年1月，该国军方运营的工业和电信巨头 Viettel 正式为越南首座半导体芯片制造厂举行了动工仪式，预计将于2027年底开始试产。

对中国企业而言，越南可能只是日益国际化的供应链中的又一个节点。

然而，对越南和东南亚来说，这次制造业产业群迁移的意义远不止于此。

这究竟会催生一个新的工业中心，还是仅仅将该地区更紧密地捆绑到中国的制造业产业群生态系统中，这个问题只有时间才能回答。

本文首发于《联合早报》旗下的英文线上杂志ThinkChina。