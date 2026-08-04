加泰罗尼亚主席寻求亚细安投资者，投资基础设施、医疗保健和绿色科技

继2025年贸易流入创纪录后，该西班牙自治区目标到2030年外国直接投资增长六倍

在为期一周的东南亚之行中，新加坡和越南是主席Salvador Illa的首访地——这对加泰罗尼亚领导人而言尚属首次。 照片：ARNAU CARBONELL，加泰罗尼亚政府

【新加坡】加泰罗尼亚主席Salvador Illa在其首次对东南亚为期一周的访问中表示，被誉为“欧洲四大马达”之一的西班牙东北部自治区加泰罗尼亚，将是东南亚投资者的正确选择。

于2024年8月上任的Illa将越南和新加坡作为他出访的首站，并于7月29日至31日访问了新加坡。

这是他一年内第三次正式访问亚洲，此前他曾访问过中国、日本和韩国。

他在7月30日接受《商业时报》（The Business Times）采访时说：“基础设施、房地产市场、物流和化工行业存在巨大机遇。”

他说：“所有与医疗系统相关的一切都对我们特别有吸引力……无论是制药业、教育还是技术。”

Illa指出，房地产市场是另一个欢迎投资的领域，特别是政府正寻求实现住宅建设产业化并改善基础设施——政府计划在这一领域进行大量投资。其他具有协同潜力的领域包括绿色和数字经济以及旅游业。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Illa告诉《商业时报》：“我必须强调，我们感兴趣的是建立持久的关系和进行长期投资。我们不拒绝任何类型的投资者，但我们不寻求短期投资或快速回报。”

“如果你想投资并寻求建立一种能带来公平利益和合理回报的持久关系，加泰罗尼亚就是你的不二之选。”

亚洲战略全面展开

在为期三天的新加坡访问中，加泰罗尼亚主席会见了总理Lawrence Wong，双方讨论了在加强数字和绿色经济合作方面的共同利益。

加泰罗尼亚主席Salvador Illa在新加坡访问期间会见总理Lawrence Wong（左）。 照片：ARNAU CARBONELL，加泰罗尼亚政府

Illa还会见了欧盟驻新加坡大使Artis Bertulis、新加坡航空公司（Singapore Airlines）首席执行官Goh Choon Phong以及当地的加泰罗尼亚商界人士。

约有48家加泰罗尼亚公司在新加坡设立了分支机构，其中包括全球医疗保健公司Grifols、卫浴洁具设计和制造商Roca、泳池和健康解决方案提供商Fluidra、全球座椅制造商Figueras以及电缆制造商Top Cable。

约有53家新加坡公司在加泰罗尼亚开展业务，例如淡马锡（Temasek Holdings）旗下的医疗科技公司先进医疗科技（Advanced MedTech）、全球农业综合企业集团丰益国际（Wilmar International）以及货物集运和海运代理服务提供商环球货运集团（Globelink Group）。

这位加泰罗尼亚主席还在7月30日由新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）组织的对话会上发表了主旨演讲，随后参加了由该商会理事会副主席Yong Hsin Yue主持的问答环节。

7月30日，主席Salvador Illa在新加坡工商联合总会组织的加泰罗尼亚–新加坡商业对话会上发表主旨演讲。 照片：ARNAU CARBONELL，加泰罗尼亚政府

Illa在演讲中说：“我们希望引进新加坡在未来十年起决定性作用的领域的公司，包括：人工智能、半导体、医疗保健、制药业、可持续交通和绿氢。”

他补充说，此行让加泰罗尼亚得以加强联系、开辟新机遇，并证实了一个事实——亚洲正在书写未来。

去年11月，主席宣布了加泰罗尼亚的“亚洲战略”——一份旨在加强、多样化和扩大其在该地区参与度的路线图。该战略将分为两个行动计划推出，时间分别为2026年至2028年和2028年至2030年。

加泰罗尼亚确定的东南亚优先国家是新加坡和越南，此外还有印度尼西亚和菲律宾。东亚的优先国家是中国、日本和韩国；南亚的两个优先国家是印度和巴基斯坦。

这对东南亚意味着什么？

据加泰罗尼亚政府提供的数据显示，2025年，加泰罗尼亚对新加坡的出口额约为3.431亿欧元（3.954亿美元），占西班牙对新加坡出口总额的37.1%。

约有480家加泰罗尼亚公司定期向新加坡出口产品。

加泰罗尼亚从新加坡的进口额为1.452亿欧元，占西班牙从新加坡进口总额的32.1%。

去年，加泰罗尼亚的外国投资流入额创下新高，超过11亿欧元，并计划到2030年将该数字增长六倍。在2025年获得的101个外国投资项目中，近三分之一是首次在当地投资设厂的公司的绿地投资。

Illa将加泰罗尼亚描述为投资、工作和生活的安全选择。他指出，该地区经济状况良好——加泰罗尼亚去年的经济增长率为2.7%，远高于欧盟（EU）1.5%的增长率。其生产率连续五年增长，劳动力市场正创造历史性的就业数据，尤其是在高附加值行业的技术岗位上。

主席表示，加泰罗尼亚还地处战略要地，是通往欧洲其他地区和地中海的门户，其巴塞罗那港是主要的物流枢纽之一。

他指出，政府的技术现代化正在顺利进行，并表示建造房屋、创办企业或推动新的经济活动将变得“快捷而直接”。

当被问及加泰罗尼亚与东南亚关系成功的标准时，Illa回答说：“国家间的贸易和经济关系需要时间才能实现。我们不急于在（某个特定时间前）取得任何具体成果。我们要做的是继续前进。”

他强调可持续性是关键，并表示：“人们在决定投资时必须是信服的。我们希望循序渐进，以稳健和持久的方式做事。”