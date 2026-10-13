DayOne柔佛数据中心项目获七家贷款机构150亿林吉特融资支持

该银团由CIMB、Credit Agricole CIB、DBS、Maybank、OCBC、Standard Chartered和UOB组成

自2022年成立以来，DayOne已将其业务版图扩展至亚洲和欧洲，覆盖新加坡、马来西亚和西班牙等国家。 图片来源：DAYONE

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[新加坡] 一个由七家贷款机构组成的银团已为DayOne安排了一笔总额150亿林吉特（约合37亿美元）的扩大版多币种融资，用于支持其位于马来西亚柔佛州的数据中心平台的持续开发。

这七家贷款机构分别为CIMB、Credit Agricole CIB、DBS、Maybank、OCBC、Standard Chartered和UOB，它们共同担任此次融资的授权牵头安排人、账簿管理人和联席协调人。

这笔额外融资金额包括一笔24亿美元的离岸定期贷款，以及一笔55亿林吉特的穆拉巴哈（Murabahah）融资。

贷款机构在周二（10月13日）发布的联合声明中指出，加上2025年获得的150亿林吉特多币种融资，该融资平台目前的总额已达到300亿林吉特。

该交易“巩固了马来西亚作为区域领先数字基础设施枢纽的地位”。

声明补充道：“柔佛州凭借其强大的连接性、完善的基础设施、便利的专业人才渠道以及邻近区域市场的地理优势，已在数据中心开发方面吸引了大量投资。”

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根据Boston Consulting Group的数据，马来西亚有望成为亚洲最大的数据中心市场之一。其供应容量预计将从2023年起实现近39%的复合年增长率，到2030年达到4.2至6.1吉瓦。

当前，亚太地区对云计算、人工智能和数字服务的需求正在加速增长。因此，发展可扩展且具弹性的数字基础设施对于加强区域互联互通和促进经济增长至关重要。

DayOne成立于2022年，其业务版图已扩展至亚洲和欧洲，覆盖新加坡、马来西亚、印度尼西亚、芬兰和西班牙等国家。

这家总部位于新加坡的公司最近于10月6日在美国申请进行Nasdaq首次公开募股（IPO），计划筹集高达50亿美元资金，潜在估值可达200亿美元。