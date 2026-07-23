东帝汶总统Ramos-Horta：经济开放之际，外企应勇于冒险，而非空等“投资者天堂”

年轻国家推动结构改革，力求摆脱石油依赖实现经济多元化

对于那些仍在观望、犹豫是否是时候进入东帝汶的外国投资者，东帝汶总统Jose Ramos-Horta的回应是：勇于探索，敢于冒险。 摄影：GOH RUOXUE, BT

[帝力] 多年前，Jose Ramos-Horta看到一名中国流动商贩在东帝汶骑着一辆载满塑料容器的自行车费力地爬上一个陡坡，他心想：给这个人一年时间，他肯定会开起自己的店；五年后，他的店就会扩张。

对于那些在场外旁观、犹豫是否是时候在 这个亚洲最年轻的国家 开店的外国投资者，东帝汶总统的回应是：勇于探索，敢于冒险。

“中国人之所以遍布世界，不仅因为中国强大，有数十亿美元可供投资，也因为他们不会等到一个国家变得完美才去。”他在帝力的总统府接受《商业时报》（The Business Times）采访时说。