新加坡国际事务研究所报告：互动、监管和互联互通可保持新加坡竞争力

新加坡国际事务研究所特别报告探讨了这座城市国家如何保持其优势

新加坡国际事务研究所的报告指出，新加坡的竞争力在于加强国内能力，并深化其国际和区域关系。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】自1965年独立以来的几十年里，新加坡经济受益于全球化和工业化浪潮。然而，在过去五年左右的时间里，推动新加坡增长的动力可以说正在减弱，而这是政府敏锐意识到的一个发展趋势。

新加坡国际事务研究所（SIIA）于周一（8月3日）发布的一份特别报告中提出了数项建议，以确保这座城市国家在地缘政治摩擦、气候变化和供应链转移的挑战下，仍能保持甚至提升其竞争力。

这份题为《在动荡中考验：携手亚细安提升新加坡竞争力》的报告，借鉴了新加坡国际事务研究所的分析以及与跨国公司（MNCs）代表的讨论见解。这些讨论被统称为竞争力委员会（CompCom）。竞争力委员会的讨论是与新加坡政府主导的经济战略检讨联合召开的。

新加坡国际事务研究所主席兼该报告总监 Simon Tay 表示：“这份报告强调了一个简单但重要的观点：一个更强大的亚细安对新加坡有利。未来的任务是加强新加坡自身的能力，同时与本区域合作，形成一个有竞争力的生态系统。”

报告指出，新加坡的竞争力不仅在于加强国内能力，也在于深化其国际和区域关系，尤其是与亚细安的关系。

报告提出了几项建议，可归纳为围绕互动、监管和互联互通三大方面的努力。

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例如，报告呼吁加强与跨国公司的公私部门合作。与跨国公司的密切互动，有助于了解人工智能正在如何重塑劳动力队伍。这可以为制定有助于本地劳动力，特别是年轻人和应届毕业生的建筑业技工实习计划或培训提供参考。

决策者与跨国公司高层领导之间的持续交流，也能提供机会，吸引这些跨国公司前来新加坡进行有助于国家优先事项的投资。

报告还指出，新加坡有机会在新技术监管方面发挥领导作用。报告呼吁新加坡为人工智能（AI）和数据的治理制定进一步的法规，而这些监管和治理框架可涵盖法律责任、道德规范和数据主权。

在国内方面，报告也指出，针对如“灵活就业”（fractional employment）等新的劳动力趋势，仍有探索相应监管框架的空间。这些框架是必要的，以便就业准证和税收制度能够适应新型员工和工作。报告还补充说，政府可以考虑采取措施，帮助企业应对碳税的上涨。

在区域层面，报告呼吁总部位于新加坡的投资者加深对区域内各国政府政策和政治的理解，以帮助支持和建立区域供应链，从而在提升新加坡竞争力的同时，也提高邻国经济体的竞争力。

新加坡与柔佛，以及印度尼西亚的廖内群岛和苏门答腊岛的联系也应得到深化，以支持诸如柔佛-新加坡经济特区以及新加坡与廖内群岛的巴淡岛、民丹岛和卡里蒙岛之间的经济走廊等倡议。

新加坡应继续利用其在互联互通方面的声誉，并进一步加强其作为市场和“活实验室”（living lab）的参考价值。这可以通过不断试行解决方案和调整法规来实现，以便在新加坡测试的产品和服务能够在国际上部署。

报告中详细阐述了这些建议，旨在克服新加坡日益面临的四大关键挑战。

这些挑战围绕：劳动力与培训；不断上涨的成本（包括能源、碳成本，以及与邻国相比在新加坡经商的普遍较高成本）；缺乏本土创业和冒险精神；以及一些跨国公司高管抱怨在问题上与政府沟通存在困难。

该报告在新加坡国际事务研究所的亚细安与亚洲论坛上发布。《商业时报》是该活动的官方媒体合作伙伴。