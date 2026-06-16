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金融科技巨头GCash与Maya考验IPO目标，菲律宾市场交易日渐清淡

由PLDT和Globe Telecom支持的盈利竞争对手，正采取不同的上市路径

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    • GCash隶属于移动支付公司Mynt，现已成为菲律宾最大的无现金交易平台。
    • GCash隶属于移动支付公司Mynt，现已成为菲律宾最大的无现金交易平台。 图片来源：商业时报资料图

    Anita Gabriel &

    Rachel Ranosa-Joshi

    Published Tue, Jun 16, 2026 · 08:51 AM

    本文由AI辅助翻译

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    [马尼拉] 菲律宾本土科技巨头GCash和Maya正凭借其盈利能力和雄厚的资本支持等优势，朝着数十亿美元的上市目标迈进。

    然而，它们的上市策略也暴露了本地股票市场交易极为清淡的问题。一位分析师警告称，该市场面临着无法消化本土科技龙头企业的风险。

    市场领导者GCash由科技孵化中心Mynt全资拥有。据报道，在自2025年以来一直推迟上市以寻求获得保费估值之后，该公司计划于今年下半年在菲律宾证券交易所（PSE）进行里程碑式的首次公开募股。

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