金融科技巨头GCash与Maya考验IPO目标，菲律宾市场交易日渐清淡

由PLDT和Globe Telecom支持的盈利竞争对手，正采取不同的上市路径

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GCash隶属于移动支付公司Mynt，现已成为菲律宾最大的无现金交易平台。 图片来源：商业时报资料图