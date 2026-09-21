惠誉确认Danantara Investment Management的“BBB”评级，维持负面展望

若DIM的信用状况减弱，其评级可能会被下调

惠誉还维持了DIM的“AAA”国家长期评级，展望为稳定。 图片：REUTERS

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【雅加达讯】惠誉评级 (Fitch Ratings) 确认了印度尼西亚Danantara Investment Management (DIM) 的长期外币和本币发行人违约评级为“BBB”级，该评级表明其信用质量良好，违约风险相对较低。

惠誉维持其负面展望，这意味着如果DIM的信用状况减弱，其评级可能会被下调。

周一（9月21日），该信用评级机构表示，其认为如果DIM需要，政府的支持“几乎是确定无疑的”。

惠誉指出：“我们将DIM的评级与主权评级等同，这反映了我们对DIM与印度尼西亚政府之间紧密联系的评估。”

这一负面展望反映了其在3月份的举动，当时由于政策不确定性上升及决策日益集中，惠誉将印度尼西亚的长期外币发行人违约评级展望从稳定下调至负面。

政府通过BPI Danantara完全持有DIM的所有权，BPI Danantara是由总统Prabowo Subianto于2025年2月发起的主权财富基金。

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该基金将超过1万亿美元的国有资产和投资整合于单一架构之下，旨在改善政府管理其财富的方式。

该基金通过Danantara Asset Management监督国有企业的管理，而DIM是其投资部门，负责投资这些公司的股息并创造回报。

惠誉表示，在评估DIM时考虑了其母公司实体，因为该投资部门与印度尼西亚政府关系紧密，并履行公共政策职能。

它指出：“尽管DIM成立时间不长，但政府的支持已经得到体现。”

2025年，DIM从BPI Danantara获得了70万亿印尼盾（约合39亿美元）的资本注入，资金来源于通过Danantara Asset Management收取的国有企业股息。

惠誉预计，未来将有进一步的年度资本注入，以支持DIM的流动性、投资承诺和投资组合的增长。

该机构还重点指出了关于如何通过BPI Danantara管理国有企业股息的规则。

根据该框架，资金可分配给DIM进行投资，Danantara Asset Management则保留资金用于国有企业重组，而BPI Danantara则保留资金用于其运营开支和流动性。

惠誉还维持了DIM的“AAA”国家长期评级，展望为稳定。这意味着相对于所有其他印度尼西亚的发行人和债务，DIM的违约风险是最低的。

该机构还将DIM的短期外币发行人违约评级确认为“F2”级，并将其全球中期票据计划和高级无抵押票据的评级确认为“BBB”级。