国际资本涌入吕宋岛技术中心，这能推动菲律宾实现价值链升级吗？

专家表示，吕宋经济走廊的投资势头须克服国内障碍

美国和菲律宾官员为两国在“Pax Silica”倡议下计划建设的工业中心标志揭幕。该中心将建于菲律宾新克拉克市。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】在全球人工智能建设浪潮中，菲律宾正利用一个由美国支持的基础设施“走廊”，为先进制造业打造新枢纽。国际投资势头正围绕该国最大岛屿吕宋岛积聚。

但外界质疑，新的投资能否克服长期存在的政治和结构性制约，这些制约一直阻碍着该国工业潜力的发挥。

加拿大菲莎河谷大学经济学副教授 Dr Michael Batu 表示，他对吕宋经济走廊（Luzon Economic Corridor，简称LEC）持“审慎乐观”态度，但他强调，菲律宾历来更擅长制定计划，而非执行计划。

Dr Batu 说：“该国缺乏启动此类项目所需的物质资本，需要一股外部推动力。”

正因如此，国际社会纷纷承诺投资吕宋经济走廊，这引起了观察人士的高度关注。

如今，该走廊已与美国主导的“Pax Silica”倡议相关联。在美国寻求保障半导体、关键矿产和人工智能基础设施等先进技术供应链安全的背景下，该走廊获得了包括加拿大、法国和韩国在内的越来越多合作伙伴的支持。

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计划中的举措包括建设连接苏比克和克拉克工业区的燃料管道、连接主要港口的货运铁路，以及升级全岛的光纤和海底电缆。

因此，吕宋岛可能获得必要的推动力，通过发展更高价值的制造业产业群和建立关键基础设施供应链，乘上全球人工智能的浪潮。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座高级研究员 Dr Jayant Menon 表示：“总体而言，菲律宾在全球供应链中的参与度仍然滞后。他们参与了电子产业，但处于非常低端的环节，他们希望改变这一现状。”

吕宋经济走廊于2024年4月首次宣布，是菲律宾、美国和日本三边合伙业务的一部分，旨在改善沿线“走廊”的交通网络、能源供应和数字基础设施，连接该国一些最重要的工业和物流枢纽。

该走廊的核心项目是位于马尼拉以北新克拉克市的一个规划占地1620公顷的高科技工业中心，预计该中心将获得经济特区（SEZ）地位。

尽管电子产品是该国最大的出口类别，2025年出口额预计约为442亿美元，但该行业的贸易额远远落后于其东南亚邻国。

马来西亚的半导体制造业产业群是该地区最大的后端业务（封测）中心，吸引了主要行业参与者的大量投资。新加坡的集成电路出口及其研发中心的地位，使其成为全球人工智能供应链中的一个关键节点。

相比之下，菲律宾的电子制造商在很大程度上仍固守于消费电子领域，或半导体的低附加值组装、测试和封装环节。

与此同时，泰国和印度尼西亚虽然在电子产品出口额上与菲律宾较为接近，但它们已在电动汽车和汽车制造业产业群中建立了稳固的竞争优势。

菲律宾的目标是到2030年将其电子产品出口额增加一倍以上，达到1100亿美元，其中至少有700亿美元来自半导体领域——特别是先进封装和集成电路。

吕宋岛是一个显而易见的选择。该岛是该国的经济中心，拥有马尼拉大都会区、克拉克、苏比克和八打雁等主要工业区，其产值约占菲律宾国内生产总值的50%。

菲律宾官员已将吕宋经济走廊设想为一个重要的经济驱动力，预计可创造多达一百万个就业岗位，并推动经济实现双位数增长。

互联互通问题

Dr Menon 告诉《商业时报》（The Business Times），该国目前在先进制造业方面遇到的许多困难，源于实体基础设施的严重不足。

他说：“有限且薄弱的实体连接性推高了运输、贸易和物流成本。吕宋经济走廊旨在解决这一短板。”

Dr Batu 解释说，与越南等区域竞争对手相比，薄弱的能源基础设施和高昂的电价也使得制造业产业群的成本尤其高昂。

菲律宾港口运营商亚洲码头公司（ATI）董事长 Glen Hilton 告诉《商业时报》，道路连接的缺乏限制了多个制造业产业群的潜力。ATI负责管理马尼拉南港和八打雁港的两个集装箱码头。

他说：“一个主要挑战是道路拥堵以及‘最初一公里和最后一公里’的连接问题，尤其是在马尼拉大都会区周边。”

Hilton 解释说，对于该岛而言，一个更强大的物流网络是将吕宋经济区融入更高价值产业的关键先决条件。

“这些行业在高度一体化的全球生产网络中运营，任何延误、中断或不确定性都可能对整体运营产生重大影响。”

国内疑虑犹存

这些宏伟目标的成功还取决于该国在面对国内障碍时，能否维持外国投资者的投资势头。Dr Batu 表示，一方面，国际参与可以极大地提升吕宋岛作为投资目的地的潜力。

除了计划中的高科技工业中心外，吕宋经济走廊还获得了英国68亿美元的出口融资承诺，以及澳大利亚3260万美元的基础设施投资。

此外，至少有其他六个国家宣布支持升级该岛的机场、造船设施和铁路。

亚洲开发银行等多边机构也有望为走廊内的项目提供支持。Dr Menon 解释说，与仅由本地投资者驱动的项目相比，这些外部支持可能是吸引更多海外融资的关键。

然而，另一方面，这种支持并不能消除国内风险。他指出，菲律宾项目开发的程序高度法律化，土地征用纠纷常常导致基础设施工程延误。

Dr Batu 说：“菲律宾政府以繁文缛节著称。由于政府审批程序，建设项目可能耗时极长。”

Dr Menon 补充道：“贪污腐败是以符合成本效益的方式完成大型基础设施项目的关键障碍，这已是一个公开的秘密。”

政策的连续性也至关重要。Dr Batu 解释说，每隔六年，随着总统任期结束，一届政府的旗舰政策可能会被继任者迅速放弃。“菲律宾有根据当权者而改变政策的历史。”

分析人士表示，即使基础设施建成，该国仍需证明其能将新的互联互通转化为持续的工业活动。

大型经济基础设施项目在东南亚并不新鲜，从柔佛-新加坡经济特区到泰国的东部经济走廊，都是例证。

但 Dr Menon 指出，东部经济走廊是建立在泰国东部沿海地区数十年来汽车制造业产业群的深厚基础之上的。相比之下，菲律宾需要利用吕宋经济走廊来吸引其在先进电子制造业产业群中尚不具备的产业支柱。

他说：“这是一个‘鸡生蛋还是蛋生鸡’的问题。他们没有这些投资，是因为他们缺乏能够降低商业和物流成本的基础设施；但他们又需要这些基础设施来吸引投资。”

早期的信号带来了一些乐观情绪。菲律宾官员在6月表示，据报道，包括科技巨头在内的多达50家国际公司有兴趣在新克拉克市经济特区投资。

但目前有一点是明确的——很少有人期望这项倡议能在短期内见效，其潜在成果预计需要数十年才能完全显现。

亚洲码头公司的 Hilton 指出：“基础设施发展，特别是在运输、物流、能源和贸易便利化方面，需要一个漫长的规划和实施周期。”

Dr Menon 指出，子孙后代很可能最终会收获吕宋经济走廊带来的益处，或是承担其发展过程中产生的高昂成本。

他指出：“它可以在某些方面减轻公民的负担，比如减少堵在路上的时间。”

Dr Menon 说：“但这也是一个非常昂贵的项目，在刺激巨额投资方面，我不确定这些项目是否真能起到关键作用。菲律宾应该问问自己，这是否是它现在所需要的。”