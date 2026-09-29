随着印尼投资者基础扩大，GIC 支持的 Bank Jago 将财富管理视为新增长引擎

这一举措正获得发展动力，约有 360 万客户已接入其投资生态系统

Bank Jago 零售银行业务总监 Nicholas Tan 表示，该行希望通过提供更广泛的金融服务和增加用户参与度来留住客户。 图片来源：ELISA VALENTA，《商业时报》

【雅加达讯】印尼数字银行 Bank Jago 正押注于该国日益增长的投资需求，希望将其打造为下一个重要的增长故事。该行正寻求与年轻且日益精通金融的客户群体加深关系。

这家由新加坡政府投资公司 (GIC) 支持的银行正将业务从日常资金管理扩展出去，通过与专业投资平台的合伙业务，为其 1400 万客户提供共同基金、股票、债券和数字黄金的投资渠道。

这一举措正获得发展动力。截至 2026 年 6 月，约有 360 万 Jago 客户已接入其投资生态系统，高于一年前的 250 万。

在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，Jago 零售银行业务总监 Nicholas Tan 表示，财富管理是 Jago 未来几年重点关注的三个领域之一，另外两个领域是资金管理和贷款业务。

他说道：“财富管理将是重要的增长引擎之一，但它绝不会是唯一的引擎。”

Jago 进军财富管理领域之际，印尼各家银行也正寻求在该国日益增长的家庭财富中占据更大份额。

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随着收入的增加，越来越多的印尼人不再局限于传统储蓄，转而投资于股票、债券、共同基金和其他投资产品，因此各家银行正日益将自己定位为通往更广泛金融产品的门户。

Bank Jago 的战略不止于其独立的银行应用程序。该行在更广泛的数字生态系统中充当银行服务层，其股东 GoTo Financial 持有 21.4% 的股份，并将 Jago 的银行服务整合到 GoPay 和 Gojek 中。

Jago 并未建立自己的投资超市，而是与 Bibit 和 Stockbit 等投资平台合作，让客户能够在储蓄、消费和投资之间无缝切换。

该银行还试图减少投资过程中的阻力，包括在不同银行账户和投资账户之间转移资金的需要。

Jago 今年推出了“综合资产视图”(Consolidated Asset View) 功能，允许拥有银行账户的客户关联其投资，并通过 Jago 应用程序查看在不同券商处持有的股票和债券。

随着客户通过该平台进行投资，银行期望他们能将更多的现金和其他金融资产保留在其生态系统内。

Tan 说道：“如果您通过 Jago 投资，将所有资产集中在一处查看，同时把现金也存在我们这里，您就能获得一个更全面的财务状况图景。这就是我们正在考虑的客户保留策略。”

在当前的高利率环境下，印尼各家银行正为争夺存款而展开更激烈的竞争，因此这一策略正变得日益重要。

Tan 表示，该行不打算与竞争对手提供的高存款利率看齐，而是希望通过提供更广泛的金融服务和增加用户参与度来留住客户。

“我们希望保持竞争力，但我们不一定非要提供市场上最高的利率，因为我们相信，我们可以通过其他更可持续的方式来创造价值。”

迄今为止，这种方法支撑了融资的增长。从 2025 年 6 月到 2026 年 6 月，Jago 的第三方存款同比增长了 23%，其中数字银行用户的存款占比从 36% 上升至 46%。

财务表现

该行的业务也呈现出增长势头。2026 年上半年，其净利润同比增长 49%，达到 1890 亿印尼盾（约合 1050 万美元），贷款业务年增长率为 24%。

贷款业务仍是 Jago 的核心收入引擎。2026 年上半年，其净利息收入同比增长 28%，至 1.49 万亿印尼盾，而手续费收入则增长 41%，至 4550 亿印尼盾，这反映出其更广泛的数字银行生态系统的贡献日益增长。

该银行拥有约 1400 万客户，其中一半是活跃客户。从 2022 年底到 2025 年底，其活跃客户基础增长了七倍，而每位活跃客户的交易量则翻了一番。

约 83% 的客户是千禧一代或更年轻的群体，这为 Jago 提供了一个年轻的客户基础，他们越来越不满足于储蓄，而是寻求财富增值。

印尼的散户投资热潮正在加速。截至 2026 年 8 月，资本市场投资者数量达到 3110 万，较 2025 年底增长了 52.9%。近五分之四的投资者年龄在 40 岁以下，凸显了年轻投资者日益重要的作用。

该银行面临的挑战将是如何将这种日益增长的投资需求转化为长期的客户关系，尤其是在印尼数字银行和传统银行之间的竞争日益激烈的情况下。

Tan 预计，随着金融知识水平和家庭收入的提高，股票和债券仍将是主要的投资产品之一，而数字黄金则为散户投资者提供了另一个便捷的选择。

他说：“印尼正接近一个拐点，这与其他新兴市场的转变类似。在这些市场，家庭收入的增长最终会推动更大份额的财富流入资本市场。”

Tan 说：“资金管理，即人们如何对待和思考金钱，这是一个非常本土化的问题。”

他补充道：“对我们来说，真正重要的是努力更好地理解印尼当地的细微差别，而不是试图生搬硬套在其他地方行之有效的方法。”