印尼Gojek创始人Nadiem Makarim就备受瞩目的腐败案提出无罪抗辩

检方要求判处18年监禁，并寻求数万亿印尼盾的赔偿

6月2日，Gojek创始人Nadiem Makarim与妻子Franka Makarim出席在雅加达中区地方法庭举行的抗辩听证会。 图片来源：ELISA VALENTA

【雅加达讯】印尼前教育部长兼Gojek创始人Nadiem Makarim于周二（6月2日）就一项政府Chromebook采购计划的腐败指控提出无罪抗辩。他坚称，在这起备受投资者和科技界密切关注的案件中，他受到了诬告。

Nadiem在雅加达中区地方法庭宣读一份长达13页的印尼语辩护声明时说：「我希望审判小组能够看到，这并非我不知情的行政失误，也不是因疏忽造成的损失。此案震惊了包括我在内的许多人，因为它纯粹是一个调查错误。」

Nadiem身穿一件蓝灰色图案的巴迪衫，在挑战检方指控时表现得十分冷静。他辩称，检方未能证实存在国家损失、非法行为、个人牟利或犯罪意图。他说，教育部采用谷歌的Chrome操作系统，为国家节省了3.9万亿印尼盾（约合2.793亿新元），而非造成损失。

他说：「此案最核心的讽刺之处在于：我因一项为国家预算节省了数万亿的政策，而面临27.5年的监禁。」

据Nadiem称，官员们估计，一个纯Windows系统的笔记本电脑项目每所学校的成本为1.48亿印尼盾，而一个Chrome-Windows双系统模式则可将成本降至9800万印尼盾。他说：「如果我被判有罪，那就意味着国家认为我本应选择那个昂贵得多的方案。」

家人、朋友和前同事出席了周二的听证会，同时，数百名Gojek司机聚集在法庭外，以示对这位前部长兼电召载客公司创始人的支持。

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数百名Gojek司机聚集在法庭外，声援这位前部长兼电召载客公司创始人。 图片来源：商业时报资料照片

他还辩称，Chromebook的采购流程是在技术层面处理的，并非部长级的决定，他形容这一点“最引人注目”。

他继续说道：「我再说一遍：我同意Chrome OS（操作系统）政策，因为它明显节省了预算，但从行政法的角度来看，这并非部长级的决定。」

这起腐败案源于教育部在冠病疫情期间采购了超过一百万台谷歌的Chromebook笔记本电脑，此举是印尼全国学校数字化更广泛努力的一部分。

检方指控，尽管内部研究最初建议使用基于Windows的设备，Nadiem及数名教育部前官员仍将该项目导向谷歌的Chrome操作系统。

检方指控，这一决定导致国家损失超过2.18万亿印尼盾，理由是他们所称的笔记本电脑价格虚高，以及在Chrome设备管理许可证上的不必要支出。

上个月，检方要求判处Nadiem 18年监禁并寻求数万亿印尼盾的赔偿，指控他滥用职权并造成利益冲突，原因是谷歌投资了他于2019年加入前总统Joko Widodo内阁前所创立的电召载客公司Gojek。

这位前部长否认了有关他通过此前与Gojek和谷歌的联系从采购中获利的指控，称谷歌从未参与Chromebook的采购，其对Gojek的投资也与该教育项目无关。

他评论道：「谷歌对Gojek的投资和Chromebook的采购是两个独立、不相关的事件。然而，指控却强行将它们联系在一起。」

他补充说：「在我成为部长之前，谷歌对Gojek的大部分投资就已经完成，同时还有数十家其他投资者也注入了资金。在筹集到的总投资中，谷歌只占一小部分。

「在商业世界中，投资不是一种礼物，不会产生通过其他方式偿还的义务。投资者购买新股，公司获得资本，现有股东的股权被稀释。这里没有债务，没有等价交换，也没有回报的义务。」

Nadiem表示，当他出任部长时，他放弃了在Gojek母公司——在印尼证券交易所上市的GoTo——的所有投票权和职务 ，将其股份降为普通股东。他辩称，由于他不再对公司行使控制权，因此利益冲突的指控是毫无根据的。

这位前部长在听证会上情绪激动，他讲述了自己近九个月的拘留、与家人分离以及从多次手术中恢复的经历。

自5月12日起，这位41岁的企业家一直处于居家宵禁状态。此前，他因需要手术的健康并发症，获法院批准接受治疗。

Nadiem在向法官发言时表示，他手术后身体状况正在改善，并且正专注于完成法律程序。

法院预计将于下周作出最终裁决。