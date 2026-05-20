Grab将印尼Superbank并入其金融服务部门；Singtel将其股份转让给GXS Bank
这家印尼数字银行的市值达16亿美元
- Superbank在印尼各地为超过六百万客户提供服务，日交易量超过一百万笔。 图片来源：SUPERBANK
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 在Singtel将其在Superbank的股份转让给GXS Bank后，Grab将把这家印尼数字银行并入其金融服务部门。GXS Bank是Grab与该电信公司成立的合资企业。
这家在纳斯达克上市的超级应用公司于周三（5月20日）宣布，在股份转让完成后，其在Superbank的合并持股比例将升至50%以上，届时这家印尼银行将成为Grab的子公司。
届时，Superbank的财务业绩将全面并入Grab的金融服务部门。
这家数字银行于2025年12月在印尼证券交易所完成首次公开募股，目前市值为16亿美元。
自2022年以来，Grab一直在投资这家银行。除Grab外，Superbank的投资者还包括Emtek、Singtel、KakaoBank和GXS Bank。
Grab表示，此次整合将深化其在印尼的金融服务承诺。该公司认为印尼的数字金融服务领域存在巨大机遇。
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Grab还持有印尼领先的数字钱包OVO 90%的股份。
Grab表示：“Grab和OVO在电召载客、食品配送和数字支付领域的规模，为Superbank提供了结构性的分销优势，而流经Grab生态系统的深度交易数据则增强了Superbank的信贷审批能力。”
Superbank在2025财年实现了首次全年盈利。
截至2026年4月，其资产同比增长72%，达到24万亿印尼盾（约合17亿新元），而净利息收入则同比增长84%。
Grab指出，这家于2024年推出应用程序的数字银行，在印尼各地为超过六百万客户提供服务，日交易量超过一百万笔。
该公司还表示，从2026年5月起，Superbank的财务业绩将全面并入其金融服务部门。
该公司补充说，将在8月举行的第二季度业绩电话会议上提供更新的集团财务指引。
Grab总裁兼首席运营官Alex Hungate表示：“此次整合旨在深化现有模式并扩大其影响，从而加强我们在印尼改善普惠金融的长期承诺。”
Grab表示，该交易将支持GXS Bank在区域内扩展规模的努力，同时深化Superbank与其在新加坡和马来西亚业务之间的合作。
GXS Bank首席执行官Lai Pei-Si表示：“我们的数字银行有着相同的基本使命，即让东南亚人民更容易获得金融服务。”
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