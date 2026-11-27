亚细安轮值主席国一职由11个成员国每年轮流担任，新加坡将于2027年接任

外交部长Vivian Balakrishnan（左）在2026年亚洲未来峰会上，参与一场由《海峡时报》高级专栏作家Ravi Velloor主持的对话会。 照片：《海峡时报》

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【新加坡】外交部长Vivian Balakrishnan表示，如果亚细安的11个成员国能保持相对的和平与安全，并在经济一体化方面取得更多进展，那么新加坡即将担任的亚细安轮值主席国职务就可被视为成功。

他在周五（11月27日）SPH Media举办的亚洲未来峰会闭幕对话会上说，在经济方面，亚细安尚未实现其成为单一市场和投资区的愿景。

Balakrishnan说，为实现这一目标而进行的协议谈判将面临挑战，包括降低贸易壁垒和致力于建设共享电网。

在回答有关新加坡作为该区域集团主席国的成功标志是什么的问题时，他补充道：“但很明显，我们必须这么做。”

亚细安轮值主席国一职由该集团的11个成员国每年轮流担任，新加坡将于2027年接替菲律宾，担任该职务。

他在由《海峡时报》高级专栏作家Ravi Velloor主持的对话会上说，新加坡希望维持亚细安作为一个开放、包容的接触区，但不允许该地区成为代理人战争的舞台。

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“我们不想被迫选边站，但我们希望与各方接触。”

他在谈到美国和中国时说，该集团的11个国家在经济和政治上对这两个超级大国的依赖程度不同。

Balakrishnan补充说，只要亚细安能够保持开放和包容，与世界各国进行贸易并吸引投资，并运行一个“公平和诚实的体系”，那么它就具有“巨大潜力”。

他说：“这就是中长期的成功。”他补充道，新加坡将尽自己的一份力来推动这一进程。

在政治方面，该集团需要维护亚细安中心地位。这是指各成员国所遵循的外交原则，该原则将这个区域集团定义为推动东南亚政治的主要平台。

他说：“我们会有争吵，我们会有分歧，但我们共同的脆弱性远超我们的分歧。”

“仅仅让我们11个成员国在相对和平与安全的环境中团结在一起，就是第一个成功因素。”

Balakrishnan指出，自1967年成立以来，亚细安已经取得了长足的进步。

当时，许多成员国之间存在持续的争端，在某些情况下，还发生了近期的公开冲突，包括“印马对抗”（Konfrontasi），当时印尼突击队轰炸了新加坡的麦唐纳大厦（MacDonald House），造成平民死亡。

Balakrishnan说：“尽管缅甸内战仍在持续，柬埔寨和泰国之间也存在边境争端，但我们已经取得了巨大的进步。”

部长也被问及对另一个持续存在的问题的看法：南中国海的领土主权争议。

为管理亚细安与中国在该地区的关系，各方已提议制定一套称为“行为准则”（Code of Conduct, 简称COC）的规则，相关谈判预计将在2026年底前完成。

在11月早些时候于马尼拉举行的2026年亚细安峰会上，菲律宾外交部长Maria Theresa Lazaro透露最新进展时说，亚细安与中国已就“行为准则”约80%的内容达成了临时协议。

Balakrishnan说，南中国海对中国具有战略意义，亚细安国家需要对此有清醒的认识。

他指出，在该地区与中国有主权声索重叠的亚细安国家——文莱、马来西亚、菲律宾和越南——彼此之间也存在重叠的争端。

谈判中有一些困难的方面，包括首先就争议的地理范围缺乏共识。

他补充说，对于“行为准则”是否具有法律约束力也存在分歧。“这些都是非常敏感和困难的议题，我们需要努力去克服。”

他补充说，这个问题至少从2018年——即新加坡上一次担任亚细安轮值主席国时——就已经在讨论了。“所以这已经兜了一圈又回到了原点。我只想说，我们会尽力推动事情向前发展。”

他说，主要的考量是维持和平和保持贸易畅通。

关于中国与美国的竞争，以及像新加坡这样的小国如何应对，他提出了两条规则。

他说，第一条是“尽力避免惹上麻烦”。

第二条是与所有大国接触——但问题是如何接触。

Balakrishnan说：“我不认为新加坡应该在北京、华盛顿，然后在伦敦或巴黎到处唯唯诺诺、言听计从。”

相反，这个城市国家必须传递一致的信息：即我们不是在寻求施舍或津贴。

他说：“我们想要的是准入。我们希望获得技术，进入你们的市场。我们希望被公平对待，我们希望自己有用，但不是被利用。”

他说，新加坡必须“光明正大地行事”，并对自身的弱点和优势有现实的评估。

在回答有关新加坡与美国关系是否发生了根本性转变的问题时，Balakrishnan表示，所有关系都会演变，而美国一直是一个至关重要、不可或缺且坚定的伙伴。

他说，新加坡从美国和中国都受益匪浅，并补充说，问题在于当两国关系“真正出现裂痕”时会发生什么。

新加坡需要与两国都保持坦诚的关系，并向双方保证，尽管新加坡不想被迫选边站，但它也不会被任何一方用作对付另一方的工具。

“这不是一个平衡的问题。这就是为什么对我们来说，维持一个有原则、一贯的外交政策是如此关键”。 《海峡时报》