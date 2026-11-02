利率上升，支出疲软：菲律宾是否正陷入滞胀？

比索贬值、成本上升和投资萎缩正令家庭和企业承压

菲律宾经济在第二季度仅增长2.3%，这是其连续第四个季度增长放缓。 图片来源：路透社

【马尼拉】菲律宾的政策回旋余地正日益缩小——通货膨胀加速，经济增长放缓，而该国央行却在经济已然失去动力的情况下持续加息。

一些经济学家认为，该国已经跨过了滞胀的门槛——即持续高通胀、增长疲软或停滞以及高失业率的组合。另一些人则认为，这是一种痛苦但不那么严重的“缓滞胀”(slowflation)。

毫无争议的是，家庭支出正在减少，企业投资正在缩减，而菲律宾央行（Bangko Sentral ng Pilipinas, 简称BSP）正在经济疲软的背景下收紧货币政策。

9月份的通货膨胀率加速至7.2%，与4月份创下的三年高点持平。菲律宾央行预计10月份的通胀率将在7.1%至8.1%之间。

与此同时，该国经济在第二季度仅增长了2.3%，这是其连续第四个季度增长放缓。

消费者压力增大的迹象日益明显。菲律宾统计局的数据显示，9月份比索的国内购买力仍维持在73分披索的历史低位。以该局的基准年2018年计算，当时价值100比索的一篮子商品，如今的价格约为137比索（合2.15美元）。

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2026年第二季度的家庭支出增长大幅放缓至2.8%，低于2025年第二季度的5.2%。

Visa的消费动能指数（该指数通过追踪家庭采购情况来衡量消费者支出的健康状况）也显示，菲律宾人的支出已连续11个季度萎缩，这是亚太地区持续时间最长的下滑。

经济的企业层面也在走弱。第二季度，资本形成总额同比收缩了9.2%。

菲律宾央行预计，在商业和消费者情绪脆弱的背景下，投资活动将保持温和。

如今，这些压力正与更激进的货币政策回应相冲突。10月22日，菲律宾央行将其基准利率上调50个基点至5.5%，这是其连续第四次加息，且加息幅度超出市场预期。

政策制定者面临的问题是，为遏制通胀而必须采取的紧缩政策，是否会加剧已在发生的经济放缓。

滞胀——或类似情形？

滞胀的威胁已让预测者们产生了分歧。

金融与货币经济学中心高级研究员 David G Fernandez 认为，菲律宾已经“越过界线”，完全陷入滞胀。

他在10月21日的一个论坛上表示：“经济增长甚至可能低于已下调的预测，而通货膨胀甚至可能高于人们已上调的预测。”

菲律宾信用评级与投资者服务公司总裁兼首席经济学家 Emmanuel Leyco 也发出了警告，他提醒说，该国在陷入滞胀方面“几乎已经到了那个地步”。

他警告说，如果当前的不利因素持续存在，未来几个月的前景将十分黯淡，全年经济增长率可能会低于3%。他强调，比索贬值、持续通胀和产出放缓的交织仍然是“该国最棘手的问题”。

前菲律宾央行副行长 Diwa Guinigundo 也表达了类似的观点：如果经济产出“停滞在1%或2%的水平，那么情况就可以被描述为停滞不前”。

其他分析师则更为谨慎。首都银行与信托公司（Metropolitan Bank and Trust）的经济学家兼研究员 Marian Monette Florendo-Obias 认为，目前的情况仅部分满足经典滞胀的条件。她将当前经济状况描述为“缓滞胀”：通胀高企，增长虽为正但正在放缓，以及劳动力市场具有韧性。

8月份的失业率为5.3%，较7月份的6%有所改善，但仍有近280万菲律宾人失业。此外，还有590万已就业的菲律宾人处于就业不足状态，他们希望获得更长的工作时间或薪酬更高的工作。

前菲律宾央行行长、现任货币委员会成员 Benjamin Diokno 将国内情景称为“轻度滞胀”。在他看来，菲律宾仍在实现经济增长，并将失业率控制在可控范围内。

无论如何，政策解决方案都令人不安：加息可以抑制通胀，但可能进一步削弱经济。

菲律宾央行表示，最近一次加息旨在“遏制第二轮效应，并牢牢锚定通胀预期”。

菲律宾央行行长 Eli Remolona 解释说，在通胀前景恶化后，货币委员会的行动“带有一丝紧迫感”。

菲律宾央行的主要目的并非捍卫比索。Eli Remolona 长期以来一直坚称，央行不会利用货币政策来支持某一特定的汇率水平。但比索的持续贬值提高了进口燃料、食品和电力的成本，使通胀前景变得更加复杂。

10月30日，比索兑美元汇率收于63.74，距离10月27日创下的64.17的历史低点仅一步之遥。自2月28日美伊冲突爆发以来，该货币已贬值近11%。尽管央行加息，但贬值趋势仍在继续，这表明货币政策在保护经济免受外部冲击方面的局限性。

星展银行（DBS）指出，受资本外流以及投资者对高通胀和经济动能放缓共同作用下日益加剧的焦虑症驱动，如果比索兑美元汇率维持在64以上，则有跌向65的风险。