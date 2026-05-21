The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo
SUBSCRIBERS

霍尔木兹危机使亚细安推动可持续航空燃料的行动更具紧迫性

本区域航空业必须摆脱对航空燃油的过度依赖

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 根据公开的生物质和废弃物残留评估，亚细安到2050年每天或可生产高达850万桶的可持续航空燃料。
    • 根据公开的生物质和废弃物残留评估，亚细安到2050年每天或可生产高达850万桶的可持续航空燃料。 照片：商业时报档案

    Chua Kwan Ping

    Published Thu, May 21, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    中东战争和霍尔木兹海峡的封锁是一个战略警示，表明一个地缘政治上暴露的咽喉要道，是多么容易引发航班停飞、票价上涨以及跨洲经济摩擦的连锁反应。

    霍尔木兹海峡关闭后，航空公司的决策迅速显现出压力。全球约五分之一的贸易石油通常需经此狭窄通道过境，供应中断迅速波及原油和包括航空燃油在内的成品油市场。

    国际航空运输协会（International Air Transport Association）的航空燃油价格指数显示，燃油价格飙升至每桶约200美元，是2026年初水平的两倍多，迫使航空公司提高票价并削减运力。

    此翻译对您是否有帮助？

    AseanAviationSustainable aviation fuelIran warEnergy securityoilAlternative fuels

    TRENDING NOW

    Han Keen Juan, executive chairman, Old Chang Kee says he did not build his curry puff empire alone

    From hawker stall to Enterprise Award winner: How Han Keen Juan scaled the Old Chang Kee empire

    In an Instagram video post, Dr Koh says: "I have been an absent husband, father and son since I stepped into politics in 2015."

    Dr Koh Poh Koon resigns from ministerial roles for ‘family reasons’, will stay on as MP

    The price paid for the Shi family’s latest bungalow purchase in Cluny Hill works out to S$2,295 psf on a land area of 37,036 sq ft.

    Haidilao co-founder’s family buys second bungalow in Cluny Hill for S$85 million

    The authorities say the new measures will not affect the majority of developers, who have delivered “quality private housing projects to homebuyers”. 

    Ban on land sales, new launches for developers that deliver ‘defect-ridden’ projects

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More