霍尔木兹危机使亚细安推动可持续航空燃料的行动更具紧迫性

本区域航空业必须摆脱对航空燃油的过度依赖

根据公开的生物质和废弃物残留评估，亚细安到2050年每天或可生产高达850万桶的可持续航空燃料。 照片：商业时报档案

中东战争和霍尔木兹海峡的封锁是一个战略警示，表明一个地缘政治上暴露的咽喉要道，是多么容易引发航班停飞、票价上涨以及跨洲经济摩擦的连锁反应。

霍尔木兹海峡关闭后，航空公司的决策迅速显现出压力。全球约五分之一的贸易石油通常需经此狭窄通道过境，供应中断迅速波及原油和包括航空燃油在内的成品油市场。

国际航空运输协会（International Air Transport Association）的航空燃油价格指数显示，燃油价格飙升至每桶约200美元，是2026年初水平的两倍多，迫使航空公司提高票价并削减运力。